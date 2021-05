360 A vuelo de pájaro

Colonial Pipeline pagó cerca de US$5 millones a piratas informáticos extranjeros en un esfuerzo por mantener el flujo de combustible a lo largo de la Costa Este de Estados Unidos, informó Bloomberg News ayer. El rescate pagado en criptomonedas se bifurcó hace casi una semana, mucho antes de que las líneas de las estaciones de servicio comenzarán a formarse en varios estados como si fuera 1979 de nuevo. La noticia del pago contradecía informes anteriores de que la empresa no tenía intención de someterse a extorsión. El Buró Federal de Investigaciones generalmente desaprueba tales recompensas, en parte porque en casos como este, las herramientas que los criminales brindan para arreglar un hack a menudo no funcionan. Una vez que obtuvieron su rescate, los piratas informáticos coloniales (que se cree que estaban en Rusia o Europa del Este) enviaron una herramienta de descifrado para restaurar la red informática deshabilitada del oleoducto. Pero, lamentablemente, la herramienta era tan lenta que Colonial tuvo que seguir usando sus propias copias de seguridad para restaurar el servicio.

El fundador de SoftBank Group, Masayoshi Son, se ha equivocado con WeWork, Greensill y Wirecard. Pero de alguna manera, este último financista de start-ups todavía se las ha arreglado para convertirse en una de las fábricas multimillonarias más grandes del mundo.

Binance Holdings está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., lo que atrapó al mayor intercambio de criptomonedas del mundo en el esfuerzo de la administración de Biden por controlar el mercado en su mayoría no regulado. Mientras tanto, gracias a unas pocas palabras de elección de cierto cofundador de Tesla, bitcóin simplemente se derrumbó.

Wall Street no puede decidir si la inflación es buena o mala para las acciones. Estos son los grandes problemas que subyacen a lo que se perfila como el gran debate económico de 2021 y cómo podría terminar antes de que realmente comience.

Los funcionarios de Salud de EE. UU. anunciaron que los estadounidenses completamente vacunados pueden renunciar a las máscaras en la mayoría de los entornos, incluso en interiores o en grupos grandes, ya que las tasas de infección por coronavirus caen en muchos lugares de la nación, tal vez cortando una cuarta ola que se había estado acumulando. En India, sin embargo, las noticias siguen siendo terribles, y una variante que se originó allí ahora está causando preocupación en el Reino Unido.

Israel envió a sus fuerzas armadas a Gaza, una gran escalada. No quedó claro de inmediato si se trataba de un intento limitado de destruir las bases de cohetes o matar a los líderes de Hamas.

La noticia fue anunciada por las Fuerzas de Defensa de Israel en un tuit de una línea. Un portavoz militar israelí, el teniente coronel Jonathan Conricus, confirmó que “hay tropas terrestres atacando en Gaza, junto con fuerzas aéreas”.

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

Esta semana publica su estimación del número real de muertes por COVID-19. Utilizando datos conocidos sobre 121 variables, desde muertes registradas, hasta demografía, han construido un patrón de correlaciones, que nos permitió llenar los vacíos donde faltan números. Su estimación central es que han muerto 10 millones de personas, que de otro modo, estarían con vida, más de tres veces el número registrado. Las cifras oficiales sugieren que la pandemia ha golpeado en oleadas y que los países ricos se han visto muy afectados, mientras que gran parte del mundo en desarrollo parece haber salido bien. Pero la abrumadora mayoría de los 6.7 millones de muertes, que nadie ha contado, han ocurrido en países pobres y de ingresos medios. El virus se ha propagado implacablemente de los países ricos a los más pobres, y todavía lo hace. Los hallazgos de The Economist contienen una advertencia urgente. A menos que las vacunas se vuelvan globales, las trágicas escenas que se desarrollan ahora en India, corren el riesgo de repetirse en otros lugares. Morirán millones más.

Según The Economist:

Modelando el número de muertos del COVID-19

Ha habido entre 7 y 13 millones de muertes en todo el mundo durante la pandemia.

El mundo rico sufrió relativamente mucho, pero la mayoría de los moribundos ha estado en otros lugares.

Elon Musk ha sido un gran impulsor de la criptomoneda en los últimos tiempos, incluso concentrando inversiones de Tesla en comprar US$1.5 millardos en bitcóin, para su tesorería corporativa, a principios de este año. El miércoles, invirtió abruptamente el rumbo, tuiteando que Tesla dejaría de aceptar bitcóin como pago por automóviles, citando razones ambientales. “Nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de bitcóin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de todos los combustibles”, dijo.

El precio de bitcóin se desplomó rápidamente en más del 10%. Tesla dijo que comenzaría a aceptar la criptomoneda hace unos meses, cuando también reveló una compra de bitcóin de un millardo de dólares, lo que elevó el precio en más del 10%. Bitcóin parece notablemente sensible a los tuits del multimillonario, y “si una persona puede alterar drásticamente el poder adquisitivo, no se cumple el criterio de reserva estable de valor de una moneda”, escribió Paul Donovan de UBS, en una nota a los clientes.

La minería de bitcóin consume mucha energía, y cuanto más vale, más energía necesita una red de computadoras para crear los tokens, por diseño. El problema climático de bitcóin no es un secreto.

Bill Ackman apuesta fuerte por Domino’s Pizza. El inversionista multimillonario de fondos de cobertura dijo que había acumulado una participación del 6% en la cadena, elogiando su desempeño durante la pandemia y sus capacidades de entrega. También insinuó que su SPAC de US$5 millardos estaba trabajando en un acuerdo complejo para una empresa conocida.

Los futuros de las acciones estadounidenses y los índices globales bajaron esta mañana, luego de la caída del mercado de ayer, la tercera consecutiva, luego de que los datos de precios al consumidor avivaron los temores de una inflación creciente que pondría a prueba el compromiso de la Fed de mantener bajas las tasas de interés. Todo eso también tiene a la administración Biden cada vez más preocupada por el destino de sus ambiciosas (y costosas) propuestas económicas. A los inversionistas les preocupa que mayores niveles de inflación puedan llevar a la Fed (Reserva Federal), a endurecer su política monetaria.

