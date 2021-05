Miembros de la familia Trump tuvieron un acercamiento inapropiado con el Servicio Secreto

Un nuevo libro sobre el Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene reportes de que dos miembros de la familia Trump tuvieron acercamientos inapropiados con agentes que los protegían durante la administración de Donald Trump.

Las relaciones inapropiadas son reveladas en el libro Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service de la reportera Carol Leonning del Washington Post, quien ganó dos premios Pulitzer, uno en 2015 por una investigación sobre el servicio secreto y otro por el trabajo que realizó con el equipo que investigó las filtraciones sobre Seguridad Nacional de Edward Sowden.

Leonning reporta en el nuevo libro que Vanessa Trump, esposa de Donald Trump Jr., inició una relación sentimental con uno de los agentes asignados a la familia. En marzo de 2018, Vanessa comenzó el trámite de divorcio. El agente no recibió una sanción disciplinaria.

Además, Tiffany Trump, hija de Donald Trump, terminó una relación con su novio e inició a pasar bastante tiempo con un agente del Servicio Secreto a pesar de que tienen prohibición de tener una relación cercana con las personas que protegen.

*Con información de The Guardian.