La OMS advierte contra variante india del COVID-19

La OMS dio ayer cuenta de la “preocupante” amenaza que implica la variación del coronavirus aparecida en India y criticó la diplomacia de las vacunas, en momentos en que varios países aflojan las restricciones.

Maria Van Kerkhove, gerente técnica de la lucha contra el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que harán público un informe sobre la denominada variante india, B.1.617, que consideran “preocupante”.

“Hay información de que el B.1.617 es más contagioso” y que tiene un grado de resistencia a las vacunas, dijo. “Esta variante cuenta con cuatro subvariantes. La hemos clasificado como una variante de preocupación a nivel mundial. Hay información que sugiere una mayor capacidad de contagio. Necesitamos más información, secuenciación específica no solo en India, sino en todo el mundo”, declaró. “Hay cierta información disponible que sugiere una mayor transmisibilidad”. Afirmó que las medidas para luchar contra esta cepa india, son las mismas que las que se aplican hasta ahora, desde evitar lugares cerrados a reducir los contactos sociales.

No obstante, aclaró que una vacuna con eficacia reducida no significa que no cumpla una función protectora contra las formas más graves de COVID-19 y evite muertes.

Esta nueva variación podría explicar, al menos en parte, la actual situación en India, donde mueren 4 mil personas al día, con un total de casi 250 mil fallecidos.

El país, el mayor productor mundial de vacunas, hasta ahora ha administrado dos dosis a apenas dos por ciento de su población de más de 1,300 millones.

Acceso a vacunas

En tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que “la única opción (…) para poner fin a esta pandemia es la cooperación”, tras ser consultado por la prensa sobre las prácticas de algunos países como China o Rusia que dan acceso a sus vacunas a países que carecen de ellas a cambio de contrapartidas.

“La diplomacia de vacunas no es cooperación, es maniobra geopolítica”, afirmó. “No podemos vencer este virus haciéndonos competencia, si competimos por los recursos o por una ventaja geopolítica es el virus el que toma ventaja”.

Honduras anunció que El Salvador le ayudará en la compra de vacunas anticovid de China, pues el primero no tiene relaciones diplomáticas con China y en cambio reconoce a Taiwán, considerada una provincia rebelde por Pekín.

No obstante, las campañas de inmunización están cobrando impulso y empiezan a dar señales de eficacia. Varios países están reabriendo sus economías y levantando las restricciones, o se aprestan a ello.

Autorizada

La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos concedió ayer autorización para uso de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para adolescentes mayores de 12 años. De esta forma la FDA actualizó el permiso que dio a Pfizer en diciembre pasado, cuando solo la permitió para mayores de 16 años. -EFE

Datos positivos

La farmacéutica estadounidense Novavax anunció ayer que su vacuna combinada contra el COVID-19 y la gripe estacional ha mostrado resultados prometedores en estudios preclínicos con animales. La firma aseguró que el producto ha conseguido desarrollar respuestas inmunológicas robustas tanto para la gripe como para el coronavirus y adelantó que empezará los estudios clínicos antes de fin de año. El presidente de Investigación y Desarrollo de Novavax, Gregory Glenn, expresó que la combinación de vacunas contra la gripe y el COVID-19 puede ser una “herramienta futura importante en la lucha a largo plazo”. –EFE