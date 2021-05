360 A vuelo de pájaro

El oleoducto más grande de América del Norte está en una carrera contrarreloj para superar un ciberataque antes de que se agoten las reservas regionales. Colonial Pipeline dijo que los segmentos de su línea de Texas a Nueva Jersey se reactivarán por etapas y prometió que la mayor parte del servicio se restablecerá el fin de semana. El problema ahora es si los inventarios mantenidos en tanques de almacenamiento son suficientes para satisfacer la demanda, mientras Colonial trabaja en la reanudación de las operaciones. El cierre del sistema de oleoductos de combustible más grande del país ilustra el riesgo que enfrenta la infraestructura de Estados Unidos cuando enfrenta amenazas de parte de enemigos siniestros. Según dijo ayer la secretaria de Energía, Jennifer Granholm: “Te dice cuán absolutamente vulnerables somos”, Bloomberg.

Las acciones tecnológicas llevaron a las acciones estadounidenses a la baja, ya que el aumento de los precios de las materias primas avivó la preocupación sobre si la inflación descarrilará la recuperación estadounidense. Pero Wall Street se apaciguó un poco por las malas cifras de empleo de la semana pasada. “Si bien una recuperación económica total ya puede tener un precio en el mercado, los débiles datos de empleo podrían haber aliviado temporalmente las preocupaciones sobre una inflación demasiado alta y la necesidad de subir las tasas de interés para combatirla”, dijo Chris Larkin, de E * Trade Financial. Sin embargo, no debe soslayarse que el nivel de empleo no respondió a las expectativas, posiblemente debido a que los cheques de subsidio por desempleo son, en términos prácticos, semejantes a los salarios mínimos, razón por la que podría haber perdido el incentivo a emplearse.

Una cepa de COVID-19 de rápida propagación identificada por primera vez en India, escenario de uno de los brotes más temibles y que ahora incluye un hongo mortal, será clasificada como una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. “Existe cierta información disponible que sugiere una mayor transmisibilidad”, dijo Maria van Kerkhove, oficial líder técnica de la OMS sobre el coronavirus. Un estudio de un número limitado de pacientes también sugirió que la mutación puede evadir algunos anticuerpos clave. En Estados Unidos ayer, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 12 a 15 años.

El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, se comprometió a aumentar los impuestos a los ricos, gastar en tecnología más limpia y ampliar los programas sociales si quería ganar la Cancillería para los socialdemócratas en el otoño. Scholz busca reforzar su apuesta por suceder a Angela Merkel.

Catar congeló los activos de seis empresarios locales como parte de una ofensiva contra figuras de alto rango que comenzó la semana pasada con el arresto del Ministro de Finanzas de la nación del Golfo.

Los profesionales de Wall Street están limpiando en el mundo de las criptomonedas de US$2.4 billones lleno de aficionados, y se están divirtiendo haciéndolo. Los comerciantes veteranos están aplicando trucos financieros de la vieja escuela para explotar las ineficiencias, la volatilidad y la rareza rampantes de la industria. Dice un excomerciante de Goldman: “Toda la diversión que solía tener hace 30 años en los mercados de productos básicos y ya no es divertido, esa diversión ahora está en las criptomonedas”.

Macy’s propone una inversión de US$235 millones en el área que rodea su sede de Herald Square en Manhattan, mientras trabaja para obtener la aprobación para construir una torre de oficinas en lo alto de su tienda insignia.

La autorización limita las semanas de anticipación entre los padres, que han estado lidiando con cómo conducir sus vidas cuando solo los adultos de un hogar están vacunados.

El visto bueno de la FDA no es el último obstáculo. Se espera que un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reúna en breve para revisar los datos y hacer recomendaciones para el uso de la vacuna en niños de 12 a 15 años.

Mercados: las acciones comienzan la semana en o cerca de máximos históricos a pesar de un informe de empleo enormemente decepcionante el viernes pasado, que posiblemente muestra que los subsidios y ayudas por desempleo desalientan a las persona a buscar empleo.

Política: toda la charla en la CC es en torno al futuro de la representante del GOP y crítica de Trump, Liz Cheney, que parece ser en su salida como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara. Los republicanos de la Cámara de Representantes podrían votar el miércoles para reemplazar a Liz Cheney con alguien más leal al expresidente Trump, capaz de apoyarlo incluso con falsedades, o en contra del propio sistema democrático.

