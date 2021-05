Las muertes sin contar en la tragedia india por el coronavirus

Nueva Delhi, 29 abril – La llegada de ambulancias con cadáveres a los crematorios indios es constante, mientras decenas de piras funerarias arden sin descanso apretujadas en el espacio de cremación, un ritmo que apunta a que los números récords de muertes en la India por coronavirus podrían ser incluso mayores a las cifras oficiales.

“Traigo unos 20 cuerpos al día, cinco al mismo tiempo, o diez, 12…, sea cual sea el número que carguen, los traemos”, explica a Efe Rajendra Kumar, conductor de una de las ambulancias que llegan desde la morgue del hospital AIIMS, el principal de la capital.

La entrada de ambulancias en el recinto de este crematorio situado en el sur de Nueva Delhi no cesa, con cuatro, cinco al mismo tiempo, de donde descargan cadáveres amortajados de blanco a los que colocan guirnaldas naranjas propias del ritual funerario hindú.

Cerca de donde Kumar ha aparcado la ambulancia está el lugar de “registro de cadáveres”, donde los familiares de los fallecidos dan los detalles de sus seres queridos y se les informa del lugar en el que cremarán a los suyos.

“Tenemos solo 18 piras en el crematorio, pero ahora estamos recibiendo 60-70 muertos todos los días, incluidos los que no fallecieron por coronavirus. Hemos tenido que cremar fuera de las piras también”, detalla uno de los trabajadores del registro, sobrepasado por la carga, que prefiere no ser identificado.

El empleado afirma que en esta ola de la pandemia, que ha superado con creces los augurios más pesimistas con números récords de contagios y fallecidos a diario desde hace semanas, están registrando a diario “entre 25 y 30 muertos por coronavirus”.

Sin embargo, aclara, “la gente que muere estando en confinamiento casero y no tiene un informe positivo de coronavirus, lo contabilizamos como no COVID-19”, por lo que no pasan a engrosar las cifras por la pandemia en el país.

Récords de fallecidos

Según los datos del jueves [pasado] del Ministerio de Salud indio, en el país se registraron 3 mil 645 muertes en las últimas 24 horas, una cifra récord desde el inicio de la pandemia, elevando el total hasta los 204 mil 832 fallecidos.

La región india con el mayor número de muertes continúa siendo la occidental

Maharashtra, con un máximo histórico de más de un millar en las últimas 24 horas, mientras que Nueva Delhi, en segundo lugar, registró 368 fallecidos.

Las autoridades indias se apoyan en el Programa de Vigilancia Integrada de Enfermedades (IDSP) para contabilizar a los fallecidos por coronavirus, como explica el doctor Utkarsh Betodkar, el oficial del programa en el estado occidental de Goa.

En esta región costera, asegura Betodkar, el recuento es completamente fiable, porque la incidencia de la pandemia es menor que en el resto del país, con 24 muertes en las últimas 24 horas, y a cualquier caso sospechoso se le hace un análisis post mortem.

“Goa es muy pequeña, es muy fácil conseguir la información”, insiste el doctor Betodkar. Sobre otras regiones más populosas y afectadas, no sabría decir.

Faltan muertes por contar

El debate sobre las posibles muertes no contabilizadas por coronavirus en la India de manera oficial lo ve de manera muy diferente el presidente del Foro de Médicos Progresivos y Científicos de la India (PMSF), el doctor Harjit Singh Bhatti.

“Mi preocupación es que el sistema de registro de la India no está bien desarrollado y varía de un estado a otro (…). En los estados que no tienen un buen sistema de salud, como Uttar Pradesh, Bihar y otros estados pobres, sus datos son siempre dudosos”, asegura Bhatti, que presidió también la Asociación de Médicos Residentes (RDA) del hospital capitalino AIIMS.

Además, añade, “esta vez el Gobierno no está muy por la labor de proporcionar cifras exactas”, y pone como ejemplo cómo mientras el Ejecutivo anunciaba en el Parlamento a principios de año que 162 médicos habían muerto por COVID-19 durante la pandemia, la Asociación Médica de la India (IMA) criticó que la cifra real era de 734.

“Al punto al que quiero llegar es que si un Gobierno no es capaz de registrar los datos de los médicos (fallecidos por coronavirus), ¿cómo podemos esperar que mantenga los datos correctos de la gente común?”, subrayó el presidente del PMSF.

Y después, continúa, está la situación crítica que vive la India en este momento en algunas partes del país, “con la gente que está teniendo problemas” para hacerse pruebas de coronavirus, y, cuando consiguen hacérselas, muchas veces no reciben los resultados.

“Lo que puedo decir en general es que definitivamente hay un registro a la baja”, sentencia.

En el crematorio del sur de Nueva Delhi el ritmo es acelerado. Un operario con una motosierra corta sin descanso en una esquina del recinto troncos y ramas para las piras funerarias, mientras los allegados del fallecido se acercan con un carro a recoger la madera.

El luto blanco de la India se confunde con los trajes de protección contra el coronavirus que llevan trabajadores y algunos familiares, que trasladan a sus seres queridos hasta el espacio de cremación, donde hay una veintena de plataformas para las piras.

Sin embargo, ante esta crisis, esas plataformas son insuficientes y ahora cualquier espacio libre sirve para colocar más hogueras, que se consumen incesantes durante toda la jornada.