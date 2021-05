360 A vuelo de pájaro

Big Tech termina la temporada de ganancias con una nota sólida. Las ganancias del primer trimestre de Amazon se triplicaron con creces (sí, se triplicaron) a US$8 millardos, superando las expectativas. Como escribe nuestra colega Shira Ovide, el trimestre mostró que los gigantes tecnológicos son “ganadores indiscutibles de la economía pandémica”.

El jefe antimonopolio de Europa acusa a Apple de exprimir injustamente a Spotify. Margrethe Vestager anunció hoy que una investigación de la UE encontró que el fabricante del iPhone abusó de su control sobre su App Store para cobrar más tarifas a su rival de transmisión de música.

Un gran día en la ciudad de Nueva York: 1 de julio. El alcalde Bill de Blasio dijo que la ciudad reabriría por completo ese día. Pero los funcionarios admiten que el turismo no volverá por completo a niveles prepandémicos durante años, y los empleadores se han centrado en gran medida en las dificultades para llevar a los trabajadores de regreso a las oficinas.

Mercados: El S&P cerró en un récord. ¿Pero Ford? No tanto. Las acciones del fabricante de automóviles cayeron ayer, después de que la compañía advirtiera que la escasez global de chips está obstaculizando su negocio. En eso, no está solo.

El PIB del primer trimestre mostró un comportamiento extraordinario. La producción económica creció a una tasa anualizada del 6.4% en los primeros tres meses del año, dijo ayer el Departamento de Comercio. Gran parte del crecimiento fue impulsado por los estadounidenses que utilizaron sus tarjetas de crédito a ritmo de vértigo: el consumo personal creció un 10.7%, el segundo ritmo más rápido desde la década de 1960.

Ahora, la economía de EE. UU. tiene menos del 1% de descuento en su pico anterior al COVID.

Los expertos dan crédito a intervenciones sin precedentes del Congreso y la Fed por liderar lo que ahora parece ser una recuperación en forma de “V” en muchos sectores.

Los casos de COVID están cayendo. Después de enfriarse a un nivel incómodamente alto durante semanas, las nuevas infecciones por coronavirus en EE. UU. cayeron un 16% la semana pasada: 55 mil casos diarios frente a 66 mil la semana pasada.

Incluso en Michigan, que registró un aumento alarmante recientemente, los casos se redujeron en aproximadamente un 30%.

Este fin de semana, 100 millones de estadounidenses estarán completamente vacunados.

Las ganancias están en aumentando exponencialmente. A mitad de la temporada de resultados, las empresas del S&P 500 han informado del mayor crecimiento de beneficios en más de una década. Grandes empresas tecnológicas como Alphabet, Facebook, Amazon y Microsoft han demostrado que el cambio a lo digital solo se está acelerando, incluso cuando la gente se aventura al exterior. Y gracias al fuerte gasto de los consumidores, empresas como McDonald’s dijeron que las ventas han vuelto a los niveles anteriores al COVID.

Si bien la situación en EE. UU. es muy alentadora, en India solo está empeorando. A medida que las variantes corren desenfrenadas en el país, los científicos no esperan que la brutal segunda ola alcance su punto máximo hasta mediados de mayo.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.