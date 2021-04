360 A vuelo de pájaro

La Fed sonó un poco más fuerte sobre las perspectivas de una recuperación de EE. UU. durante su reunión de política de abril gracias a las vacunas y el apoyo fiscal. El banco central dejó las tasas cercanas a cero y las compras de activos en US$120 millardos al mes, mientras el presidente Jerome Powell intervino en las consecuencias de Archegos. Las acciones cayeron y los bonos subieron.

Los nuevos casos mundiales de coronavirus aumentaron por novena semana consecutiva, en un récord de 5.7 millones, ya que un aumento del 52% en India superó las disminuciones en la mayoría de las regiones, dijo la Organización Mundial de la Salud. Empresas de todo el mundo están interviniendo para ayudar a aliviar la crisis, ya que el número de muertos en India superó los 200 mil. La crisis también ha provocado críticas más fuertes al acaparamiento de vacunas por parte de las naciones ricas, justo cuando el Reino Unido compró 60 millones de dosis de la inyección Pfizer-BioNTech.

El coronavirus ha aplastado el sistema de salud de India. Los pacientes están solos.

Las ambulancias, las camas de hospital, el oxígeno, los medicamentos e incluso los lugares de cremación escasean.

Después de varios comienzos en falso, las empresas estadounidenses finalmente están trayendo trabajadores de regreso a la oficina. Exxon Mobil y JP Morgan son los últimos en anunciar planes de reapertura. Mientras tanto, Google está ahorrando alrededor de US$1 millardo al año si los trabajadores se quedan en casa.

JP Morgan Chase abrirá sus oficinas en Estados Unidos a todos los empleados el próximo mes. El banco les dijo a sus trabajadores estadounidenses que pueden regresar el 17 de mayo, sujeto a un límite de ocupación del 50 por ciento, con un regreso formal a la oficina para todos en julio. Por otra parte, HSBC planea reducir su espacio de oficinas en un 20 por ciento este año, ya que adopta arreglos de trabajo más flexibles.

Perú: Las nostálgicas propuestas de Pedro Castillo

Las propuestas generales de Castillo y Perú Libre tienen importantes similitudes con los postulados de la dictadura militar nacionalista de izquierda de Juan Velasco Alvarado que gobernó el Perú entre 1968 y 1975. Con una grave crisis institucional y sin partidos políticos funcionales, Perú enfrenta un gran desafío en la elección del 6 de junio. Más allá de sus posiciones ideológicas, tanto Castillo como su contrincante tienen tendencias autocráticas.

Los investigadores federales ejecutaron una orden de registro en el apartamento de Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, intensificando una investigación criminal sobre sus tratos en Ucrania.

Las autoridades federales se han centrado en gran medida, en si Giuliani presionó ilegalmente a la administración Trump, en 2019, en nombre de los funcionarios y oligarcas ucranianos, que al mismo tiempo estaban ayudando a Giuliani, a buscar trapos sucios de los rivales políticos de Trump, incluido el presidente Biden.

Los fantasmas de la guerra: la sigilosa presencia de Sendero Luminoso en la selva peruana

La ausencia del Estado y una geografía infranqueable han permitido que el grupo armado haya establecido un orden criminal en un valle que cobija cinco regiones de Perú. Más de tres décadas después de haber protagonizado el mayor conflicto armado contra el Estado peruano, la organización terrorista Sendero Luminoso o, como ahora se denomina, Militarizado Partido Comunista del Perú, sigue sometiendo comunidades asentadas en los circuitos de la droga dentro del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El grupo armado irrumpe en los pueblos, decide sobre las tierras e impone su brutal justicia.

Los estadounidenses vacunados pueden salir sin máscara. El CDC revisó sus pautas de distanciamiento social, permitiendo a las personas que han recibido sus vacunas renunciar a las máscaras al aire libre, excepto en lugares abarrotados como estadios. Mientras tanto, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo que el fabricante de medicamentos podría implementar un tratamiento oral para COVID-19 para fin de año.

Deutsche Bank esquiva una bala. El banco alemán reportó US$1.1 millardos en ganancias trimestrales, su mejor desempeño en siete años, ya que sus operadores superaron a sus rivales en Wall Street. De manera igualmente notable, el banco dijo que, a diferencia de muchos de sus competidores, no había sufrido pérdidas por exposición a Archegos.

La nube impulsa las ganancias estelares de los gigantes tecnológicos. Alphabet, la empresa matriz de Google, dijo que las ganancias se habían más que duplicado en el primer trimestre debido a que la publicidad en línea y los servicios en la nube se mantuvieron fuertes durante la pandemia. Microsoft dijo que sus ganancias del primer trimestre aumentaron un 44 por ciento, gracias a la nube y al software de Office 365 para el lugar de trabajo. Todos los ojos están ahora puestos en Apple y Facebook, que informan ganancias después del cierre de los mercados ayer tarde.

Para los inversores del sector de la marihuana, las cosas nunca han sido mejores. Los estados están obteniendo ingresos de la legalización y la resistencia a nivel federal parece inútil. “El cambio en el clima político en DC ha creado vientos de cola para la industria”, dijo Matt Sweeney, del grupo de inversión en cannabis Entourage Effect Capital, a DealBook.

El Tío Sam no está totalmente convencido. La semana pasada, la Cámara aprobó la Ley de Banca Segura ( nuevamente ), que prohibiría a los reguladores federales penalizar a los bancos que trabajan con negocios legales de cannabis. Pero aunque el presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown de Ohio, dijo que lo consideraría “en serio”, también dijo que “no estaba listo para moverse”. Eso significa que el Senado no lo votará pronto, si es que lo votará.

Más tiempo podría ser bueno para los conocedores de la industria, dijo Sweeney. La legalización federal total atraería a los inversionistas de Wall Street y a los gigantes del tabaco y el alcohol que buscan sacar provecho, dijo, y las empresas de cannabis podrían aprovechar el tiempo para escalar. Desde su perspectiva, el siguiente paso importante es aprobar una legislación que proteja las leyes estatales sobre la marihuana.

Mercados: Una avalancha de informes de ganancias no hizo mucho para impulsar las acciones de una forma u otra. Sin embargo, las acciones de Crocs subieron a un récord después de que la compañía informara un trimestre con aproximadamente cero agujeros. La acción ha subido más del 310% durante el último año, gracias a asociaciones inteligentes y al hecho de que muchas personas pueden usar Crocs sin ser vistas en público.

Alphabet: la empresa matriz de Google aumentó las ventas un 34% a un récord de US$55.3 millardos y más del doble de las ganancias. Alphabet, que posee un próspero negocio de publicidad digital, YouTube y un servicio en la nube, estaba en una posición perfecta para beneficiarse de más tiempo en pantalla. Sus acciones han subido más del 50% desde que el Departamento de Justicia lo demandó por comportamiento monopolístico en octubre pasado.

Microsoft: También publicó buenos resultados que superaron las expectativas, pero las acciones cayeron porque no las superó lo ”suficiente”. La compañía de tecnología registró su mayor salto trimestral en los envíos de PC en más de 20 años.

Starbucks: las ventas en las mismas tiendas en

EE. UU. han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. Si bien el tráfico se redujo en un 10%, el pedido promedio aumentó en un 21%.

Las tensiones entre las mayores potencias económicas de Asia aumentaron esta semana cuando Japón describió a China como una amenaza a la seguridad internacional en su llamado Libro Azul diplomático y Pekín se burló de Japón por su manejo del desastre nuclear de Fukushima. La fricción ha empeorado en los últimos meses cuando Tokio se unió a Estados Unidos y Europa para criticar a China por su represión en Hong Kong y presuntos abusos de derechos humanos en la región de Xinjiang.

Los herederos de Samsung deben pagar más de US$10 millardos en impuestos a la herencia. La familia del presidente Lee Kun-hee, quien murió el año pasado, puede vender acciones, así como obras de arte invaluables, para financiar el pago.

La diplomacia más destacada de Biden ha sido sobre el cambio climático, que culminó con la cumbre del Día de la Tierra la semana pasada. También ve al clima como la mejor oportunidad del país para lograr un crecimiento económico sostenido en el país, a través del gasto en infraestructura y al competir y colaborar con China en industrias emergentes de energía limpia como vehículos eléctricos, baterías y eliminación de carbono.

Aunque muchos reciben vacunas gratis, India es quizás el único país importante del mundo donde los ciudadanos tienen la opción de pagar por sus vacunas. En la siguiente fase de la inoculación a partir del 1 de mayo, los gobiernos estatales pueden decidir si cubrirán los jabs para personas entre las edades de 18 y 45.

Esto tiene un sentido financiero terrible, dado

que a India le interesa detener la segunda ola de COVID-19 en aras de su debilitamiento de la economía. A medida que los casos continúan aumentando, Manavi Kapur explica por qué el programa de vacunación del país está tan desordenado, y que está en juego si sigue así.

El fabricante de automóviles eléctricos registró ayer ganancias trimestrales récord, superando las previsiones de Wall Street. Pero una mirada más cercana muestra que su negocio principal, ya sabes, fabricar vehículos, no fue la única historia, y esa podría ser la razón por la que las acciones de la compañía cayeron en el mercado secundario.

Tesla reportó una ganancia trimestral de US$438 millones, la más alta hasta la fecha. Pero las maniobras financieras halagaron este número:

La compra de bitcóin por US$1.5 millardos de Tesla, y la posterior venta de una parte de sus tenencias, llevaron a un aumento contable de US$101 millones. Bitcóin “hasta ahora ha demostrado ser una buena decisión”, dijo ayer a los analistas Zach Kirkhorn, director financiero de Tesla (no, no estamos usando su otro título), y agregó que la compañía continuaría invirtiendo en criptomonedas como un lugar para estacionar exceso de efectivo. (Las tenencias de la compañía también crecerán a medida que los clientes comiencen a comprar autos con bitcóin).

Tesla también ganó US$518 millones vendiendo créditos de emisiones a otros fabricantes de automóviles, frente a los US$354 millones de hace un año. Este ha sido un ajetreo lateral constante y de alto margen para Tesla a medida que aumenta la producción de automóviles.

El negocio de la venta de automóviles va en la dirección correcta, pero enfrenta problemas de suministro. Las entregas de vehículos llegaron a 184 mil, por encima de las expectativas, incluso cuando las ventas de los modelos S y X cayeron por delante de las renovaciones de la línea. Pero Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla (o, bueno, “Technoking”, si es necesario), admitió que los problemas en el suministro de componentes, en particular, la escasez global de chips de computadora, había llevado a “algunos de los desafíos más difíciles de la cadena de suministro que hemos experimentado”. El verdadero apuro puede llegar en el segundo trimestre, por lo que es bueno que Tesla tenga tantos otros negocios a los que recurrir.

Los problemas de seguridad podrían ser un riesgo mayor a largo plazo. Tesla todavía está lidiando con una investigación sobre un accidente fatal en Texas este mes que involucró a uno de sus vehículos, en el que la Policía dice que nadie estaba detrás del volante. El ingeniero jefe de Tesla citó ayer nueva evidencia que potencialmente contradice esa afirmación. Y la compañía está tratando de apagar una crisis de relaciones públicas en China, luego de que los medios de comunicación estatales la acusaron de “ser arrogante” en su manejo de las quejas de un cliente sobre los frenos de su automóvil.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.

Pie de foto India

Un paciente respira con la ayuda de oxígeno en una tienda de campaña en Ghaziabad, India.

Fotógrafo: Sajjad Hussain > AFP