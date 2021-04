360 A vuelo de pájaro

El segundo año de la pandemia de coronavirus se está definiendo rápidamente por una carrera desesperada. Las campañas de vacunación enfrentan la creciente amenaza de variantes a medida que el patógeno atraviesa poblaciones desprotegidas en India, Brasil y otros lugares. En algún momento, las mutaciones pueden superar la pro-

tección conferida por la cosecha actual de vacunas, prolongando la catástrofe sanitaria mundial.

JP Morgan se está preparando para ofrecer un fondo de bitcóin a clientes adinerados, la última señal de que Wall Street se está acercando al token después de que se disparó en los últimos meses.

Tesla reportó un séptimo trimestre consecutivo de ganancias debido a la fuerte demanda de su sedán Model 3 más vendido. En unas pocas semanas, el cofundador multimillonario Elon Musk tendrá la oportunidad de ser el centro de atención cuando presente Saturday Night Live.

Estados Unidos anunció ayer que enviaría 60 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca al extranjero, ya que Biden se comprometió a ayudar a India, ahora en el centro de la pandemia con miles de muertes diarias (aunque sus ciudadanos más ricos están volando hacia un lugar seguro). El anuncio se produjo cuando Biden enfrenta una creciente presión para compartir la reserva estadounidense de la inyección, que no está aprobada para su uso en EE. UU.

Facebook ahora tiene que pedir permiso para rastrear su iPhone. He aquí cómo detenerlo.

Con una actualización de software que llegó esta semana llamada iOS 14.5, Apple finalmente está obligando a las aplicaciones a aclarar un tipo de vigilancia que nos han estado realizando durante la última década. Las aplicaciones ahora deben solicitar su permiso para rastrearlo. Existen en el iPhone dos configuraciones de privacidad que se deben cambiar de inmediato para dejar de estar sujetos a vigilancia.

El director ejecutivo del fabricante de vacunas Emergent vendió US$10 millones en acciones semanas antes de que la contaminación en la planta de Baltimore arruinara las dosis de J&J

El precio de las acciones de Emergent ha caído desde las transacciones de Robert Kramer en enero y febrero, incluso en la noticia a fines del mes pasado de que 15 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson se estropearon. Según el precio de mercado, las acciones que Kramer vendió alcanzarían ahora alrededor de US$5.5 millones.

Las empresas golpeadas por la pandemia están entregando enormes paquetes salariales a sus directores ejecutivos, destacando las marcadas divisiones en una nación al borde de un auge económico, pero aún asolada por una fuerte desigualdad de ingresos.

La compensación ejecutiva, por supuesto, se ha disparado durante décadas. Los directores ejecutivos de las grandes empresas de EE. UU. Ahora ganan, en promedio, 320 veces más que un trabajador típico. En 1989, esa proporción era de 61 a 1.

En los años en que las ganancias fluyen y el desempleo es bajo, estas disparidades a menudo se explican. Pero en este año de pandemia, los equipos de relaciones públicas corporativas están haciendo todo lo posible para justificar los grandes pagos de sus jefes.

Netflix tuvo una gran noche en los Oscar. La compañía de transmisión ganó siete premios de la Academia el domingo, la mayor cantidad de cualquier estudio, pero nuevamente se quedó corta en su búsqueda por ganar la Mejor Película. (Eso fue para Disney, cuya Nomadland de Searchlight Pictures ganó el gran premio; Disney obtuvo cinco premios en total). Warner Bros. de AT&T ganó tres premios Oscar, mientras que Amazon se llevó a casa dos.

Bain Capital Private Equity está comprando Dessert Holdings en un acuerdo que, según DealBook, valora la compañía en alrededor de US$1 millardo. Dessert Holdings elabora tartas de queso y otros postres “dignos de Instagram” por medio de tres marcas: The Original Cakerie, Lawler’s Desserts y Atlanta Cheesecake. La empresa, que vende a minoristas y restaurantes, se creó mediante adquisiciones lideradas por su anterior propietario, Gryphon Investors. El conglomerado de postres enfatiza el “factor sorpresa” de productos como el pastel de mousse de trufa de esmoquin, que están hechos para verse bien en las redes sociales. A lo largo de los años, Bain ha invertido en varias marcas de restauración y servicio de alimentos, como Dunkin’ y Domino’s Pizza. Planea desarrollar “productos nuevos e innovadores”, así como buscar más adquisiciones después del acuerdo de Dessert Holdings, dijo Adam Nebesar, director gerente de la firma de capital privado.

Mercados: ¿Estamos en una burbuja? “El precio de la madera aserrada se ha disparado a máximos históricos. Las ventas de viviendas residenciales en EE. UU. se encuentran en los niveles vistos por última vez en 2006, antes de que colapsara la burbuja inmobiliaria. Y las acciones están en una lágrima”, escribe el WSJ. Supongamos que lo averiguaremos.

COVID: Los estadounidenses que hayan sido completamente vacunados podrán viajar a países de la UE este verano, dijo el presidente de la Comisión Europea al NYT. No puedo esperar para poner en práctica todos los nuevos idiomas que aprendimos durante la pandemia.

Renovación económica: El primer ministro italiano, Mario Draghi, presenta ayer los detalles de su propuesta de US$284 millardos para rediseñar la economía que pondrá a prueba el fondo de recuperación pospandémica de la Unión Europea. Su plan, que destina el 40% de la financiación a proyectos ecológicos y el 25% a proyectos digitales, se produce cuando el epicentro europeo del brote inicial comienza a aliviar su bloqueo.

El partido de los Verdes de Alemania superó al bloque liderado por los demócratas cristianos de la canciller Angela Merkel en una encuesta, luego de que nominara a Annalena Baerbock como su principal candidata para las elecciones federales del 26 de septiembre.

La economía de Corea del Norte apenas crecerá este año después de su peor contracción en décadas mientras lucha contra la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la falta de comercio con China, según Fitch Solutions.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.