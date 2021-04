360° a vuelo de pájaro

The Economist esta semana

Una edición especial sobre la cobertura de coronavirus

En la portada de ’The Economist’ en Asia, cuenta la triste historia del COVID-19 en India, que está luchando con una segunda ola catastrófica. Hasta marzo, India registraba apenas 13 mil nuevos casos de COVID-19 al día, menos que Alemania o Francia y una gota en el océano para una nación de 1,400 millones de habitantes. A fines del mes pasado, sin embargo, se estaba disparando. El 21 de abril, India registró 315 mil nuevas pruebas positivas, incluso por encima del mayor aumento diario registrado en Estados Unidos, el único otro país, que reportó tales máximos. El regreso del virus era inevitable, pero la distracción y la complacencia del gobierno han amplificado el aumento. (También ’The Economist’ cubre la historia en su podcast diario: ‘La inteligencia’).

En los Países Bajos, el estado está financiando programas piloto para explorar si las pruebas rápidas de los clientes para el COVID-19, pueden permitir la reapertura de restaurantes, museos, eventos culturales y similares. El presupuesto es enorme: €1,100 millones (US$1,300 millones) hasta agosto, más del 0.1% del PIB. Pero los críticos dicen que los experimentos son tan defectuosos que pueden resultar inútiles.

En África, la vacunación ha comenzado lentamente. En África subsahariana se han administrado solo seis millones de dosis, menos que en Nueva Jersey. Solo el 1% de los adultos africanos ha recibido la primera dosis de golpe (en Guatemala el 0.1%), frente a un promedio mundial del 13%. La escasez de oferta es el mayor problema, pero no el único.

Mientras tanto, los deportistas latinoamericanos se están saltando la cola de las vacunas: el 13 de abril Lionel Messi ayudó a conseguir 50,000 vacunas para la Conmebol, la Confederación sudamericana de Fútbol, tras enviar tres camisetas firmadas a Sinovac, una farmacéutica china.

Los controles estadounidenses de exportación de materias primas y equipos amenazan con obstaculizar la producción mundial de vacunas. Las líneas de producción en India, que producen al menos 160 millones de dosis de vacuna COVID al mes, pronto se detendrán, a menos, que Estados Unidos suministre 37 artículos críticos.

El columnista del ’The Economist’ con su columna de nombre “Libre intercambio” considera cómo pensar sobre las vacunas y las patentes durante una pandemia: ¿Las crisis de salud pública exigen una desviación de las reglas? En la edición de ’The Economist’ se explora el tema más a fondo, en un par de artículos “Por invitación”, en los que economistas y líderes empresariales presentan sus argumentos a favor y en contra de la suspensión de los derechos de propiedad intelectual sobre productos médicos relacionados con el COVID-19.

En “The Jab”, el podcast de ’The Economist’ que informa sobre el final de la carrera de vacunación, la atención se dirige a Europa. El continente está sufriendo una tercera ola de COVID-19, después de que se estancó el lanzamiento de la vacuna de la Comisión Europea. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que Europa “carecía de ambición” en sus esfuerzos por vacunar. ¿Cómo pueden ponerse al día los países europeos?

Es tentador comparar la locura criptográfica actual con las burbujas de las puntocom de finales de la década de 1990. Entonces, como ahora, un fenómeno de inversiones, pasó del mundo de las finanzas a la cultura popular. En su boletín Financial Insights, Peter Atwater, señaló que la semana pasada hubo historias sobre el último frenesí del mercado de criptomonedas en casi todas las secciones del ’New York Times’: economía y finanzas, estilo, arte, ciencia, deportes y metro. (También eligió una pregunta en la portada de la revista de ’Nueva York’ que ilustra cómo las finanzas digitales, están remodelando el lenguaje en sí: “ ¿Puedo SPAC Mis Stonks con NFT? ”

Dogecoin, sin duda, es el nuevo Pets.com, una moneda de broma de memes de Internet, inspirada en una raza de perro japonesa, que alcanzó de manera insólita, una valoración de US$50 mil millones aproximadamente, hace unos días, semejante al tamaño de la valoración de Ford Motor Co.

En el cambio del siglo XX al XXI, Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, inmortalizó la euforia de Internet, que barría la nación, con la frase “exuberancia irracional”.

Sin embargo, algo más oscuro impulsa la locura actual. El contexto, por supuesto, es la pandemia de COVID-19 y la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Y el combustible es un rescate casi ilimitado y dinero de estímulo de la Fed, diseñado para rescatar a la economía estadounidense del desastre, aparentemente a cualquier costo, sin contemplar las consecuencias.

Sin embargo, incluso cuando los comerciantes intradía, gastan sus controles de “estimulación” en las operaciones de ‘Robin Hood’, uno tiene la impresión de que muchos de los inversionistas de hoy, enloquecidos por los bloqueos, ven venir el Gran Crash, y que una sensación de colapso inminente solo exagera el manía del mercado. El intercambio de criptomonedas Coinbase se hizo público la semana pasada a una valoración mayor que la de los propietarios de la Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq combinados , por ejemplo.

En contraste con el tecno-optimismo que impulsó lo que muchos creían que sería un auge interminable de las puntocom, la locura de Bitcoin está teñida de una histeria del fin del mundo, y no solo en sus estrafalarios márgenes .

La multitud de criptografía ve hiperinflación y una “hoguera de dólares” en el horizonte cercano. Las grandes instituciones también parecen preocupadas: cada vez más están comprando Bitcoin como cobertura contra un dólar degradado. Bitcoin ahora se conoce comúnmente como “oro digital” (todavía ha subido un 80% desde diciembre, a pesar de una venta masiva esta semana). Cuando MassMutual, la seria aseguradora de vida estadounidense, invirtió US$100 millones en Bitcoin en diciembre, solo la movida añadido al estado de ánimo apocalíptico .

Un pesimismo similar, sustenta la creciente creencia de que el renminbi digital de China, que pronto se lanzará, podría destronar al dólar como moneda de reserva global. El capitalista de riesgo de derecha Peter Thiel, cofundador de PayPal, creó olas a principios de este mes al llamar a Bitcoin un “arma financiera china”.

Claramente, hay buenas razones para preocuparse por un repunte de la inflación. El exsecretario del Tesoro de EE. UU., Larry Summers (asesor de Bloomberg New Economy) se ha convertido en un destacado crítico del plan de ayuda COVID de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden, acusando a la administración de perseguir las políticas macroeconómicas “menos responsables” en 40 años. Pero el actual secretario del Tesoro y muchos otros economistas, no pierden el sueño ante la perspectiva de un aumento de los precios.

“El riesgo más significativo que enfrentamos es una fuerza laboral que está marcada por un largo periodo de desempleo”, dijo Janet Yellen a ‘ABC’s This Week’. “¿Existe riesgo de inflación?: Creo que hay un pequeño riesgo. Y creo que es manejable”.

En cualquier caso, hay una posibilidad casi nula de que el renminbi destronará al dólar como moneda de reserva en el corto plazo, con o sin la ayuda de Bitcoin .

Cuando se le preguntó a Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (y asesora de ‘Bloomberg New Economy’), sobre los comentarios de Thiel, esta semana, ella dijo lo siguiente:

“Estoy totalmente en desacuerdo. Simplemente no veo cómo es ese el caso. No, Bitcoin es un ejemplo de una criptomoneda que no cumple la función del dinero en absoluto”.

Gopinath, como muchos otros, lo llamó una “clase de inversión especulativa” y “juegos de azar”.

También vale la pena señalar, que el hecho de que el renminbi se esté volviendo digital (se supone que estará listo y funcionando a tiempo para los Juegos Olímpicos de Invierno de febrero, en Beijing), eso no termina con sus problemas para convertirse en una reserva potencial de valor aceptable para bancos centrales. El principal de ellos, son los controles de capital, que podrían dificultar que los inversionistas tengan en sus manos el renminbi en una crisis, junto con un Estado de derecho relativamente débil y un marco regulatorio politizado.

Si la “exuberancia irracional” resumiera el ‘boom’ de las puntocom, quizás el epíteto de la era de las criptomonedas sea su opuesto: “ Penumbra irracional ”.

Mercados: Los principales índices de EE. UU. Apenas se movieron esta semana, a pesar de los temores de algunos inversores sobre una próxima propuesta de Biden para aumentar el impuesto a las ganancias de capital para los ricos. La empresa de productos de consumo Kimberly-Clark cayó después de informar importantes caídas en las ventas de toallas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico.

SpaceX envía sus materiales reciclables a la órbita

NASA / Joel Kowsky

Con la reserva del histórico vuelo en helicóptero a Marte del lunes y el lanzamiento de SpaceX de ayer, ha sido una buena semana para cualquiera que haya crecido volviendo a ver October Sky . A las 5:49 am ET, el cohete Falcon 9 puso en órbita una nave espacial Crew Dragon llamada Endeavour. Hay muchos nombres radicales allí, pero lo que realmente necesita saber es que la misión Crew-2 es el segundo lanzamiento de la tripulación operativa de SpaceX desde que se asoció con la NASA y el tercero hasta la fecha.

La tripulación Crew-2 de cuatro astronautas pasará seis meses en la Estación Espacial Internacional y se unirá a los miembros de Crew-1, que llegaron allí en noviembre.

Una nueva investigación optimista del Reino Unido encontró que las infecciones por COVID disminuyeron en un 65% después de que los adultos recibieron la primera dosis de AstraZeneca o Pfizer. Y en Israel, que se apresuró a vacunar a los residentes, se reportaron cero muertes diarias por COVID por primera vez en 10 meses.

Una nueva investigación optimista del Reino Unido encontró que las infecciones por COVID disminuyeron en un 65% después de que los adultos recibieron la primera dosis de AstraZeneca o Pfizer. Y en Israel, que se apresuró a vacunar a los residentes, se reportaron cero muertes diarias por COVID por primera vez en 10 meses.

Las acciones de Netflix se hunden en una gran pérdida de suscriptores. La competencia se ha comido la demanda, con un crecimiento de suscriptores muy por debajo de las previsiones del gigante del streaming. Netflix argumentó que el problema era simplemente la falta de contenido nuevo, prediciendo un regreso a la forma a finales de este año.

Canadian National Railway ofreció ayer comprar Kansas City Southern por US$ 33.7 mil millones, superando una oferta de US$29 mil millones el mes pasado por su rival Canadian Pacific. Están compitiendo con la posibilidad de crear el primer ferrocarril que conecte los principales puertos de Canadá a México. La guerra de ofertas refleja el optimismo sobre una industria preparada para crecer si un auge posterior a la pandemia marca el comienzo de los “locos años veinte” de esta generación.

¿Dinero o certeza? Canadian National dijo que su oferta “claramente proporciona un valor superior”. Canadian Pacific, que es más pequeña y tiene menos superposición con las operaciones de Kansas City Southern, dijo que las preocupaciones antimonopolio hacen que la contraoferta sea “ilusoria e inferior”. Kansas City Southern dijo que evaluaría la nueva oferta de acuerdo con su acuerdo con su pretendiente original.

¿Una bola curva o una granada? Canadian National puede estar haciendo una oferta en serio, o simplemente interrumpiendo el el tratode su competidor.