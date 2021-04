Aprueban reanudar vacunación con J&J

Las autoridades sanitarias estadounidenses dieron luz verde ayer a la reanudación de la inmunización contra el COVID-19 con la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, que se suspendió el 13 de abril tras unos raros casos de trombosis.

“El uso de la vacuna contra el COVID-19 de Janssen debe reanudarse en Estados Unidos”, señalaron en un comunicado conjunto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la agencia estadounidense del medicamento, la FDA, al considerar que los beneficios de la vacuna superan los riesgos.

Estados Unidos recomendó el pasado 13 de abril suspender el uso del suero de J&J, después de que se detectaran seis casos de trombosis cerebral en mujeres menores de 48 años, de las que una falleció.

“La FDA y los CDC confían en que esta vacuna es segura y eficaz para prevenir el COVID-19”, dijeron las dos agencias. “En este momento, los datos disponibles sugieren que el riesgo” de trombosis “es muy bajo, pero la FDA y los CDC permanecerán vigilantes y seguirán investigando este riesgo”, señala el texto.

“Hemos concluido que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna (de Johnson & Johnson) contra la COVID-19 superan sus riesgos conocidos y potenciales en personas de 18 años o mayores”, afirmó en una rueda de prensa la directora en funciones de la FDA, Janet Woodcock. “Estamos seguros –añadió– de que esta vacuna sigue cumpliendo con nuestros estándares de seguridad, eficacia y calidad”.

Más temprano el viernes, un grupo de expertos había recomendado a las autoridades sanitarias estadounidenses reanudar la inmunización con el producto de Johnson & Johnson.

Hasta el día de ayer, las autoridades en Estados Unidos habían documentado 15 casos confirmados de trombosis cerebral en vacunadas con J&J en un abanico más amplio de edades y con un total de tres muertes entre los 8 millones de dosis administradas.

Hace tres días, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) también encontró un “posible vínculo” entre el desarrollo de coágulos sanguíneos muy raros y la vacuna de J&J, pero confirmó que el balance entre beneficio y peligro de este preparado sigue siendo “positivo”.

Uso reducido

En el momento de su suspensión, la Casa Blanca había indicado que la pausa en la inmunización de J&J/Janssen no tendría un impacto significativo en el plan de vacunación porque su uso en el país no representaba ni el cinco por ciento de las dosis que se han administrado hasta la fecha. La vacuna tuvo un 66.3 por ciento de efectividad en los ensayos clínicos para prevenir la enfermedad del COVID-19. La protección máxima se alcanza dos semanas después de la inmunización. esta vacuna no solo es popular porque se requiere solo una dosis, sino además porque su distribución es menos complicada porque no necesita refrigeración. -UNIVISION