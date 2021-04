360 A vuelo de pájaro

La FDA puso fin a su pausa recomendada sobre la vacuna Johnson & Johnson, despejando el camino para que los estados la utilicen nuevamente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos agregará una advertencia a la etiqueta de la vacuna indicando el riesgo potencial de coágulos sanguíneos raros.

Un panel de asesores de vacunas de EE. UU. reafirmó el uso de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19. Los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tomaron la decisión después de pausar el uso de la inyección J&J a principios de este mes. Identificaron a 15 personas que sufrieron coágulos de sangre raros y graves de los 8 millones que recibieron la inyección de dosis única. Tres murieron. La decisión de pausar las vacunas ha sido controvertida, ya que ralentizó la campaña de inmunización y alimentó el escepticismo sobre las inoculaciones en algunos sectores. Mientras tanto, en India, la pandemia continúa descontroladamente : el viernes, la nación reportó 332 mil 730 nuevas infecciones, otro récord mundial. Los hospitales están abrumados y rechazan a los pacientes, y el país recurre a las cremaciones masivas para los miles que mueren cada día.

La cumbre sobre el cambio climático del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó el viernes, con un enfoque en involucrar a la comunidad empresarial en la lucha. El evento, destinado a demostrar el regreso de Estados Unidos al escenario como líder climático, obtuvo solo promesas modestas de los asistentes a pesar de la promesa de Biden de un monumental recorte de emisiones del 50% en Estados Unidos. El enviado especial para el clima, John Kerry, dijo a Bloomberg TV el viernes que la administración también se centró en los compromisos de los bancos y empresas privadas para ayudar a combatir la acelerada crisis climática, algo que también destacaron la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Cuatro de los bancos más grandes de Wall Street –Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan y Citigroup– han prometido US$6 billones en finanzas sostenibles. Los miles de millones de dólares que ahorrarán en impuestos es solo uno de los beneficios.

Bitcóin tuvo su peor semana en meses. La criptomoneda notoriamente volátil alcanzó un máximo de US$64 mil 870 el 14 de abril, pero una nueva ola de ventas el viernes la redujo hasta un 7.9% a US$47 mil 525. El fondo de bitcóin más grande ha perdido aproximadamente una quinta parte de su valor y los analistas de Wall Street advierten de nuevas pérdidas por el inexplicable desmayo.

En un movimiento que seguramente inflamará las tensiones, Biden le dijo al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que tiene la intención de reconocer la masacre de armenios a principios del siglo XX por las fuerzas del Imperio Otomano como un genocidio. Lo convierte en el primer presidente de Estados Unidos en 40 años en reconocer públicamente los asesinatos en masa de 1915 como tales.

Los mercados estadounidenses se recuperaron después de caer el jueves en un informe de que Biden buscaba aumentar los impuestos a las ganancias de capital. Las acciones se dispararon esta semana con el aumento de casos de coronavirus y datos económicos y ganancias corporativas mixtas. Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos se recuperaron en marzo a su nivel más alto desde 2006, y la producción de los fabricantes y proveedores de servicios alcanzó un récord en abril.

Para los millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a las vacunas COVID-19 difíciles de conseguir, un grupo de científicos del área de Boston tiene una solución potencial. Y es literalmente una solución, una que puedes inhalar.

Cierre de lagunas. Se espera que el presidente Biden dé a conocer un plan de “infraestructura humana” de US$1.5 billones la próxima semana que se centrará en la educación, el cuidado de los niños y las licencias pagadas para los trabajadores, entre otras cosas. Se pagaría en parte con nuevos impuestos a los ricos, incluido el fin de una exención fiscal que los legisladores han intentado eliminar durante años.

La Casa Blanca propondrá un cambio importante en los impuestos a las ganancias de capital, con personas que ganan más de US$1 millón por año pagando la tasa impositiva marginal máxima sobre sus ganancias de inversión. Biden quiere elevar esa tasa al 39.6 por ciento.

La laguna jurídica del interés arrastrado podría finalmente desaparecer. Las ganancias obtenidas de fondos propiedad de inversionistas inmobiliarios y administradores de empresas de capital privado y de capital de riesgo se gravan como ganancias de capital en aproximadamente el 20 por ciento, en lugar de como ingresos regulares, que se gravan a más del doble de esa tasa cuando se aplican impuestos estatales y otros impuestos son tenidos en cuenta.

Las acciones cayeron ante la noticia del posible cambio en el impuesto a las ganancias de capital, pero los futuros subieron hoy. Algunos en Washington creen que cualquier propuesta fiscal se diluirá, particularmente dado el escaso margen de control de los demócratas en el Congreso. Y los cambios potenciales en el impuesto a las ganancias de capital afectarían solo al 0.3 por ciento de los estadounidenses que reportaron ingresos anuales de US$1 millón o más, según los últimos datos del IRS.

Las aerolíneas ven cielos más despejados por delante. Se espera que los viajes regresen casi a niveles normales para el verano, y que las aerolíneas más grandes ofrezcan tantos asientos este julio como lo hicieron en julio de 2019, según una estimación. La industria planea llamar a miles de empleados y contratar a cientos de pilotos.

AT&T gana terreno en la carrera del streaming. La compañía agregó 2.7 millones de suscriptores a HBO y HBO Max en el primer trimestre. También vale la pena señalar: AT&T recauda casi tres veces más ingresos por usuario de transmisión que Disney, y solo está por detrás de Netflix en esa medida.

La escasez de chips de computadora está perturbando las cadenas de suministro de todo el mundo. Especialmente ha causado estragos en los fabricantes de automóviles, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar plantas por falta de chips que son parte integral de los automóviles modernos.

Ford dijo que continuarán inactivas las plantas en Chicago, Flat Rock, Michigan y Kansas City, Missouri, durante las dos primeras semanas de mayo. La fábrica de Kansas City manufactura la camioneta F-150, el modelo más rentable de Ford.

GM ha mantenido su fábrica en Kansas City, Kansas, que fabrica el sedán Chevy Malibu, cerrada desde febrero y ha reducido la producción en otras plantas.

Daimler ha detenido temporalmente la producción en dos plantas en Alemania que producen vehículos clase C de menor coste.

Jaguar Land Rover, el mayor fabricante de automóviles de Gran Bretaña, cerrará temporalmente dos de sus fábricas allí a partir de la próxima semana.

Renault descartó las previsiones de producción y dijo que estaba dando prioridad a la fabricación de sus modelos más rentables.

Es poco probable que la escasez termine pronto, según el CEO de Intel, Pat Gelsinger: “Esto llevará un tiempo hasta que la gente pueda poner más capacidad en el suelo”, dijo a The Wall Street Journal.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.