360 A vuelo de pájaro

Los precios de la madera estadounidense se han disparado a récords. La demanda de madera se está disparando. Las acciones de los proveedores de madera están aumentando y la construcción de una casa se ha convertido en una propuesta excepcionalmente cara. Sin embargo, los árboles en sí son muy baratos en lugares como Luisiana, donde los suministros de madera son abundantes.

Johnson & Johnson reiniciará las entregas de su vacuna COVID-19 a la Unión Europea después de que el regulador de medicamentos del bloque dijo que los beneficios de la inyección superan los riesgos de un posible vínculo con casos raros de coágulos sanguíneos. A nivel mundial, ha habido más de 142 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. Las muertes confirmadas relacionadas con COVID-19 ahora superan los 3 millones.

A pesar de las sólidas ganancias corporativas, las acciones estadounidenses cayeron por segundo día debido a que el aumento de casos de coronavirus en todo el mundo generó una renovada preocupación por el continuo impacto económico de la pandemia.

Apple lanzó el primer rediseño de su computadora iMac de escritorio insignia en casi una década, mostrando su última máquina con nuevos colores y chips diseñados internamente en lugar de los fabricados por Intel Corp.

Las personas de mediana edad que duermen seis horas o menos por noche pueden tener más probabilidades de desarrollar demencia a finales de los 70, encontró un estudio.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, siguió a casi 8 mil personas en Gran Bretaña durante unos 25 años, comenzando cuando tenían 50 años. Encontró que aquellos que reportaron dormir seis horas o menos en una noche promedio de la semana tenían un 30 por ciento más de probabilidades que las personas que dormían siete horas regularmente (definido como sueño “normal” en el estudio) de ser diagnosticados con demencia casi tres décadas después.

La historia de negocios y políticas más importante del mundo en este momento no se trata de impuestos o infraestructura. Se trata del destino del fútbol europeo, ya que la lucha por la Superliga atrae a todos, desde Jamie Dimon de JP Morgan Chase hasta el presidente Emmanuel Macron de Francia y la estrella de la NBA LeBron James.

Los críticos han denunciado la liga propuesta, que garantizaría un lugar a 15 de los mejores equipos de Europa, como una apropiación de efectivo por parte de los clubes más ricos. También hemos escuchado de ejecutivos deportivos que argumentan que el plan podría dañar las economías de las ciudades cuyos equipos están excluidos.

JP Morgan, que respalda el plan, enfrenta una reacción violenta. Los fanáticos del fútbol furiosos denunciaron al banco por proporcionar más de US$4 millardos para financiar la creación de la liga. (“#JPMorgan” fue trending topic en Twitter ayer, y no en el buen sentido). El banco se involucró en el trato por medio de su relación con el arquitecto jefe de la Superliga, Florentino Pérez, el presidente multimillonario del Real Madrid. Su apuesta es que apoyar una competencia repleta de estrellas, en un deporte con un fandom gigantesco en todo el mundo, dará sus frutos a largo plazo, sobre todo mediante los derechos de transmisión.

La participación de JP Morgan fue examinada por su comité de reputación interno, que evalúa asignaciones de alto perfil y potencialmente controvertidas, según personas informadas sobre la decisión. Pero ese comité no esperaba completamente la reacción emocional de los fanáticos del deporte que ha inundado las ondas de radio en todo el mundo, agregaron estas personas.

Las grandes empresas de medios y tecnología podrían enredarse. Se espera que muchos hagan una oferta por los derechos de transmisión de la Superliga, con especulaciones en torno a Amazon, Apple y Facebook. Pero es posible que tengan que preocuparse por algo más que las calificaciones. Líderes políticos como Macron y el primer ministro Boris Johnson, de Gran Bretaña, (e incluso el príncipe William) se han pronunciado en contra de la liga; ¿es esa una pelea que quieren? ¿Y quieren entrar en conflicto con la FIFA, el organismo rector mundial del deporte, o con la UEFA, su contraparte europea, y arriesgarse a perder los derechos de la Copa del Mundo u otras competiciones de alto perfil?

La Casa Blanca busca aprovechar la brecha entre las grandes empresas y los republicanos. La administración de Biden está cortejando a las empresas estadounidenses para que apoyen su iniciativa de infraestructura, aprovechando una brecha con los republicanos por cuestiones políticas y sociales como las restricciones a los derechos de voto. Pero la oposición a impuestos más altos y una mayor regulación aún puede reunir a los aliados distanciados.

Exxon Mobil presenta un plan de US$100 millardos para beneficiarse de la captura de carbono. El gigante petrolero dijo que haría un negocio basado en atrapar las emisiones de carbono de las plantas industriales alrededor de Houston. Pero la estrategia requeriría el apoyo del gobierno, incluido un nuevo impuesto al carbono, que tiene poco respaldo político.

Amazon está acusado de corromper la reciente elección de sindicalización de almacenes. El sindicato, que perdió el voto dos a uno, dijo que el gigante del comercio electrónico había intimidado y vigilado a los trabajadores. Si la Junta Nacional de Relaciones Laborales está de acuerdo con los reclamos, podría ordenar una nueva elección.

Xi Jinping advierte contra el desacoplamiento económico. En un discurso pronunciado ayer, el Presidente chino pidió una mayor integración económica mundial e hizo críticas poco veladas a los esfuerzos de Estados Unidos, para reducir su dependencia de las exportaciones chinas como chips de computadora. “Manipular a otros o entrometerse en los asuntos internos de otros no obtendrá ningún apoyo”,

dijo Xi.

Oatly solicita una oferta pública inicial. La compañía de leche de avena, cuyos patrocinadores incluyen a Oprah Winfrey, Blackstone y el conglomerado estatal chino China Resources, reveló en su prospecto que las ventas aumentaron más del doble el año pasado, a US$421 millones, aunque perdió alrededor de US$60 millones. Según los informes, apunta a una valoración de US$10 millardos, apostando por la tendencia de los alimentos a base de plantas.

Mercados: las acciones de tecnología cayeron y Tesla arrastró el S&P después de que un automóvil se estrellara el sábado, matando a dos, sin nadie en el asiento del conductor.

El cannabis es oficialmente una corriente principal

Ayer, 20 de abril, un récord del 43% de los estadounidenses viven en estados donde pueden considerar legalmente el hecho de que todos somos solo muebles cuando realmente lo piensas. Para todos los demás, puede que no sea mucho más largo.

En su última encuesta, Pew descubrió que el 60% de los adultos estadounidenses ahora apoyan el uso médico y recreativo legalizado y un 31% adicional respalda la marihuana medicinal. Le ahorraremos un viaje a la aplicación Calculadora: eso deja solo al 8% de los adultos que se oponen a la legalización de la marihuana.

Con el público detrás de ellos, más políticos están respaldando la legalización. Este mes, Nuevo México se convirtió en el decimoséptimo estado en permitir el uso recreativo. Incluso el Sur tradicionalmente anti-marihuana se está resquebrajando; a partir de julio, Virginia permitirá que los adultos vean Cats tal y como deben consumirse sin infringir la ley.

Los estados también están abordando los resultados injustos de la guerra contra las drogas. Nueva York, Illinois y Vermont están eliminando automáticamente los antecedentes penales de algunos cargos relacionados con la marihuana, y otros estados darán prioridad a la concesión de licencias a empresarios de las comunidades afectadas.

Alejar: América del Norte se está convirtiendo en el continente más verde del mundo. Canadá legalizó el cannabis recreativo en 2018, y México podría seguir muy pronto.

La marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal y muchos bancos se muestran reacios a trabajar con la industria, lo que dificulta el acceso a préstamos, el procesamiento de pagos seguro y la obtención de otros servicios financieros. Y la falta de estándares federales ha provocado inconsistencias en torno a las pruebas, el etiquetado y la comercialización.

La legalización puede brindar una gran oportunidad económica: la industria de la marihuana de EE. UU. Ya cuenta con más de 300 mil empleos de tiempo completo, más que la cantidad de dentistas en el país. Y en el primer trimestre, Illinois ganó más con los impuestos al cannabis que con los impuestos a las bebidas alcohólicas.

Pero la industria de la marihuana no es una apuesta segura. El mercado legal de Canadá comenzó con un auge de las inversiones, pero hoy en día muchas empresas de cannabis están luchando debido a la distribución estrictamente regulada, las restricciones de márquetin y una menor demanda de la esperada.

En pocas palabras: “La legalización finalmente ganará, y la gran mayoría de los estados, si no todos, pronto se unirán a las filas de los legalizadores”, escribe Vox.

Un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para los drones

El hermano menor del róver Perseverance, el helicóptero Ingenuity, se convirtió en el primer avión en volar sobre otro planeta cuando despegó en Marte el lunes por la mañana. Y al igual que cualquier bebé de la familia, funcionó durante 40 segundos y todos le dieron mucha importancia.

Dos de los mayores obstáculos que tuvo que superar el ingenio:

La atmósfera extremadamente delgada de Marte. Los rotores del helicóptero tenían que girar a más de 2 mil 500 rpm, cinco veces el promedio de rpm de un helicóptero en la Tierra, solo para “morder” algo.

Son 173 millones de millas entre los dos planetas. Incluso si algo saliera mal, las señales de radio tardarían demasiado en llegar a un operador humano para poder hacer mucho. El ingenio tuvo que volar completamente por sí solo, sin contacto directo de su equipo de manejo en la Tierra.

El tiempo de aire del helicóptero de US$80 millones se anuncia como un “momento de los hermanos Wright” para los viajes espaciales, lo que abre futuras misiones de drones a áreas que podrían ser inaccesibles para los róvers y astronautas.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.