360 A vuelo de pájaro

La montaña rusa del bitcóin está de vuelta. La criptomoneda cayó hasta un 15% el domingo antes de recuperarse un poco ayer con monedas rivales como ether y XRP también cayendo en picada. La retirada se produjo pocos días después de que el bitcóin alcanzara los US$64 mil, tras el debut en el mercado del mayor intercambio de tokens de EE. UU. Los posibles culpables: la especulación sobre las acciones de cumplimiento inminentes por parte de los reguladores financieros y los cortes de energía en la región china que alberga las principales operaciones mineras de bitcóin. O las criptomonedas están volviendo a ser volátiles.

JP Morgan está financiando la mayor conmoción del fútbol europeo desde la década de 1950 en una apuesta de €4 millardos (US$4.8 millardos) que ya ha recibido fuertes críticas de los aficionados, las ligas nacionales y los políticos. Ya hay un plan en marcha para detenerlo. Los clubes fundadores de la Superliga dividirían €3.500 millardos, o más de US$4 millardos, como parte de su formación, o más de US$400 millones por equipo. Eso es cuatro veces lo que se llevó a casa el ganador de la Liga de Campeones el año pasado. El organizador de la Champions League, UEFA, criticó la propuesta como un “proyecto cínico” y ha estado explorando formas de bloquearla. El organismo rector del fútbol europeo también señaló que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ha amenazado con expulsar a los jugadores que participan en ligas no autorizadas de torneos como la Copa del Mundo. Líderes políticos como el Primer Ministro de Gran Bretaña y el presidente de Francia, Macron, también se oponen a la Superliga.

Mercados: Los futuros de acciones bajaron el domingo por la noche para los tres índices principales antes de una gran semana para las ganancias. En el mercado de materias primas, el índice de referencia del petróleo crudo de América del Norte, WTI, ha ganado casi un 30% este año, pero eso no ha sido suficiente para evitar un número récord de solicitudes de quiebra para los productores de esquisto de EE. UU.

Estados Unidos y China no están de acuerdo en mucho: comercio, agresiones en el Mar de China Meridional, dónde poner el termostato. Pero en una declaración conjunta el sábado, las dos economías más grandes del mundo dijeron que trabajarían juntas para combatir el cambio climático.

Si está buscando detalles, esta no es la declaración para usted. Pero los países sí acordaron tomar “acciones concretas” esta década para reducir las emisiones en línea con los objetivos del Acuerdo de París, que compromete a los países a limitar el calentamiento a “muy por debajo” de dos grados centígrados en relación con la era preindustrial.

La escasez mundial de chips proyecta una sombra sobre un importante salón del automóvil. El evento de Shanghái se inauguró ayer, con el director de Volkswagen en China, Stephan Wöllenstein, quejándose de que la falta de suministros es “realmente como un incendio”.

Facebook está anunciando nuevos productos de audio. La compañía está asumiendo Clubhouse, que según se informa está valorado en US$4 millardos después de su última ronda de financiamiento.

El líder de la oposición rusa Alexey Navalny continúa una huelga de hambre después de que lo trasladaron a un hospital de la prisión debido a su mala salud, ya que Estados Unidos amenazó al Kremlin con “consecuencias” no especificadas si muere el némesis de Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está pidiendo a los demócratas del Congreso que voten por un aumento de impuestos, algunos de los cuales revertirían los recortes implementados por los republicanos hace cuatro años (principalmente para las corporaciones y los ricos). La medida pondrá a prueba un artículo de fe liberal de larga data: que a muchos demócratas ricos no les importará pagar más impuestos si creen que el dinero conducirá a una mayor prosperidad para todos.

La decisión sobre la pausa de la vacuna de Johnson & Johnson podría llegar pronto. El Dr. Anthony Fauci dijo que esperaba que los funcionarios federales de salud decidieran si reanudarían la aplicación de la inyección tan pronto como el viernes. Según los informes, la suspensión se impuso debido a la preocupación de los médicos que trataron raros casos de coágulos de sangre potencialmente relacionados con la vacuna, según The Wall Street Journal.

Puede haber consenso sobre el aumento de los impuestos corporativos. Los demócratas del Senado se están uniendo cada vez más alrededor del 25 por ciento como la nueva tasa, según Axios, por debajo del 28 por ciento que propuso el presidente Biden, pero por encima del 21 por ciento actual.

Esa reforma de 2017 también afectó a los estados con impuestos más altos al limitar las deducciones estatales y locales, o SALT. Los demócratas, que alegan que la disposición tenía la intención de dañar a los estados azules, ahora están sugiriendo una forma de levantar el límite SALT y compensar la pérdida de ingresos fiscales: más auditorías del IRS.

Las acciones estadounidenses retrocedieron desde un máximo histórico ayer mientras los inversores esperaban el corazón de la temporada de ganancias y más datos económicos durante el transcurso de la semana.

