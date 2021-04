360 A vuelo de pájaro

El Gobierno de EE. UU. suspendió el uso de la vacuna COVID-19 de una sola dosis de Johnson & Johnson, después de que seis mujeres que la recibieron desarrollaron una forma rara y grave de coagulación sanguínea. La administración de Biden dijo que la medida no obstaculizaría significativamente su actual campaña de vacunación, pero al igual que con la vacuna de AstraZeneca, la medida aumenta las dudas entre los que desconfían de la vacunación.

El presidente estadounidense, Joe Biden, retirará las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre, el vigésimo aniversario de los ataques terroristas que precipitaron la invasión estadounidense que derrocó al liderazgo talibán del país. Siguió una dura guerra de 20 años en cámara lenta, que dejó miles y miles de muertos. El presidente Biden renuncia a la guerra en Afganistán, dejando un aliado débil, asediado y vulnerable a los talibanes.

Los precios al consumidor de EE. UU. subieron en marzo a la mayor cantidad en casi nueve años, ya que el fin de los bloqueos provocó un repunte en los viajes y los desplazamientos, que elevó el costo de la gasolina, el alquiler de automóviles y las estadías en hoteles.

Las acciones estadounidenses subieron a otro récord y los rendimientos de los bonos cayeron, ya que los inversores apostaron a que un aumento de la inflación superior al previsto no será suficiente para frenar el efecto de los rescates masivos de una pandemia.

El presidente Biden declara a los semiconductores como infraestructura. En una reunión con ejecutivos de tecnología, Biden abordó la escasez global de chips que ha perjudicado a los fabricantes, vinculando el problema a sus planes de gasto en infraestructura de US$2.3 billones.

Uber muestra un fuerte repunte de la pandemia. La compañía informó un número récord de reservas el mes pasado a medida que aumentaron las tasas de vacunación COVID-19 y se levantaron los bloqueos por pandemia. Pero la empresa todavía tiene un problema: la escasez de conductores.

Bitcóin establece un récord, nuevamente. La criptomoneda se cotizaba a más de US$62 mil esta mañana, continuando una semana de avance. Eso es bueno para Coinbase, el intercambio de criptomonedas cuyas acciones comenzarán a cotizar mañana con una valoración potencial de más de US$100 millardos.

Grab, una empresa de transporte, un banco y un negocio de entrega de alimentos, todo en uno, debutará en el Nasdaq, en la oferta más grande de una empresa del sudeste asiático en una Bolsa de valores de EE. UU. El acuerdo anunciado ayer valora Grab en US$39.6 millardos, el mayor acuerdo de SPAC hasta la fecha con cierta distancia. Incluye una inversión adicional de más de US$4 millardos, de inversores como BlackRock, T. Rowe Price y Temasek.

Mientras tanto, la SEC planea endurecer una regla clave para los SPAC (fondos de inversión conocidos como “cheque en blanco”). La agencia publicó una nueva guía para los warrants, que los primeros inversores en fondos de cheques en blanco pueden aplicar para comprar más acciones. Es posible que esos instrumentos deban clasificarse como un pasivo contable, lo que, según Bloomberg, plantea un dolor de cabeza tanto para las presentaciones pendientes de SPAC como para los fondos que ya han cerrado acuerdos.

“Big Tech” está bajo un intenso escrutinio por su poder de monopolio, con investigaciones en Apple, Amazon y Facebook, y un caso contra Google, en curso. Pero cuando Microsoft anunció ayer que adquiriría Nuance Communications por US$16 millardos, los analistas parecían seguros de que los reguladores lo permitirían. “No vemos obstáculos regulatorios importantes para que Microsoft logre este acuerdo”, escribió Daniel Ives, de Wedbush Securities en un informe.

“Microsoft está en la senda de guerra de fusiones y adquisiciones durante los próximos 12 a 18 meses y Nuance podría ser el primer paso en un mayor apetito por acuerdos”, escribió Ives. El gigante tecnológico fue el ejemplo de la acción antimonopolio en la década de 1990, pero ha recibido relativamente poca atención durante la ronda más reciente de investigaciones antimonopolio, incluso cuando compró ZeniMax por US$7.5 millardos, ofertó por TikTok y, según los informes, buscó comprar Discord y Pinterest. Satya Nadella, jefe de Microsoft, fue el único CEO de tecnología de los Cinco Grandes que no testificó en las audiencias antimonopolio del Congreso el año pasado.

Después de que Microsoft complete la compra en efectivo de Nuance, todavía tendrá mucho dinero para hacer más acuerdos: terminó el año pasado con US$132 millardos en el banco. “Microsoft en este momento se siente libre como un pájaro”, dijo Ives a DealBook, en contraste con sus rivales de las “Big Tech” que desconfían de la atención antimonopolio.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.