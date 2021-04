360 A vuelo de pájaro

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, está pidiendo a las naciones que instituyan un impuesto sobre el patrimonio para ayudar a reducir la desigualdad global exacerbada por la pandemia de COVID-19. Ha habido un aumento de US$5 billones en la riqueza de los más ricos del mundo en el último año, incluso cuando los de abajo se volvieron cada vez más vulnerables, dijo Guterres en un foro económico y social de la ONU ayer. Dado que las consecuencias del coronavirus hicieron que la deuda del gobierno aumentara y perjudicara a la mayoría de las personas más pobres, los impuestos sobre el patrimonio se están debatiendo desde California hasta el Reino Unido. —David E. Rovella.

Es una burbuja y los comerciantes “intradía” dicen que no quieren perdérsela. Una encuesta de E * Trade Financial encontró que aproximadamente las tres cuartas partes de los inversionistas minoristas creen que el mercado está “total o parcialmente” en una burbuja, un aumento de tres puntos porcentuales con respecto a la encuesta trimestral anterior. Al mismo tiempo, el sentimiento alcista ha aumentado, llegando a niveles prepandémicos del 61%.

Las acciones estadounidenses cayeron desde sus últimos máximos históricos, mientras que los inversionistas sopesaron el inicio de la temporada de ganancias corporativas y la afluencia de oferta de bonos que se vislumbra, como aceleraciones hacia un repunte estruendoso.

El número de muertes semanales por COVID-19 en EE. UU. se incrementó por primera vez desde febrero y las infecciones aumentaron por cuarta semana consecutiva. Inglaterra reabrió tiendas, jardines de pub, gimnasios y peluquerías después de meses de cierre, mientras que Hong Kong describió planes para aliviar las restricciones de distanciamiento social como un incentivo para vacunarse.

Bitcóin se acercó a un máximo histórico ayer cuando el sentimiento alcista cobró fuerza antes de una cotización en el mercado de criptomonedas más grande de EE. UU. El token subió hasta un 2.6% a US$61 mil 229, el más alto en casi un mes.

Vacunas chinas: un régimen bajo sospecha. La supuesta ineficacia de la vacuna china coincide con la tendencia al alza que, en el número de contagios, arroja la estadística oficial desde el inicio de la campaña de vacunación en Perú, hace ya dos meses. Esta tendencia se adivina también en otros países que se encomendaron a las vacunas chinas para inocular a su población, como Chile, Turquía o Uruguay, y contrasta con la drástica reducción en el número de contagios que se percibe en países como Reino Unido, Israel o Estados Unidos, que confiaron en las vacunas occidentales. (CADAL)

Durante el fin de semana, los funcionarios chinos de Pekín multaron a Alibaba con un récord de US$2.8 millardos por infracciones antimonopolio. Fue la pena más grande hasta ahora mientras el Gobierno chino examina el imperio empresarial de Jack Ma, y sirvió como una advertencia para los otros gigantes de Internet del país.

La multa probablemente frenará las ambiciones de Alibaba. Al igual que sus contrapartes estadounidenses, la compañía argumentó que su tamaño y riqueza de servicios son un beneficio neto para los consumidores. Pero ahora es probable que los rivales más pequeños encuentren el apoyo de Pekín si acusan a Alibaba de prácticas anticompetitivas en el futuro.

Jay Powell dice que la economía está en un “punto de inflexión”.

El presidente de la Fed dijo el domingo 60 Minutes que las perspectivas de Estados Unidos se habían “mejorado sustancialmente”, pero advirtió que los brotes en los casos de COVID-19 siguen siendo un riesgo. Hablando de riesgos de virus: la variante sudafricana puede evadir parte de la protección de la vacuna Pfizer-BioNTech.

Microsoft puede estar cerca de realizar otra gran adquisición. Está cerca de un acuerdo para comprar Nuance Communications, la compañía de software de reconocimiento de voz e inteligencia artificial cuya tecnología está vinculada al asistente virtual Siri de Apple, informa Bloomberg. Con una valoración potencial de US$16 millardos, una transacción sería la más grande de Microsoft desde que compró LinkedIn por US$26 millardos.

El Presidente de la Reserva Federal Powell dijo que el banco central estaba involucrado en un proyecto de investigación a gran escala sobre un dólar digital, pero que cualquier decisión de introducir uno era para el Congreso y el público. Las monedas digitales están en la mente de los legisladores estadounidenses en este momento, y los funcionarios del Tesoro, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional están aumentando los esfuerzos para comprender las implicaciones de un yuan digital, según personas familiarizadas con el tema. A algunos funcionarios les preocupa que pueda ser el comienzo de una oferta a largo plazo para reemplazar el dólar como moneda de reserva mundial.

Mercados: Las acciones se calentaron en abril y han registrado ganancias sustanciales en lo que va de año, como puede ver arriba. La energía y las finanzas están teniendo un gran 2021 después de ser golpeados por la tecnología en 2020.

COVID: Estados Unidos alcanzó un récord diario de vacunas administradas el sábado: ¡4.6 millones!

Economía: En 60 Minutes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la economía está en un "punto de inflexión", lo que significa que si Estados Unidos es capaz de derrotar al virus en los próximos meses, podríamos ver grandes ganancias laborales y crecimiento en el futuro.

Se han enfrentado una serie de escaseces durante el año pasado: papel higiénico, equipos de gimnasia para casa, ventiladores, carnes, pollo, productos antibacteriales, alegría. Pero una escasez sigue estando por encima del resto en su capacidad para dañar la economía global: los semiconductores.

Ejecutivos sénior de casi 20 compañías se reunieron ayer en la Casa Blanca para discutir la escasez actual de chips y asegurarse de que no se desate más caos en la cadena de suministro en el futuro.

La lista incluye líderes de Ford, Intel y Alphabet, destacando cómo una pequeña pieza de tecnología es fundamental para las operaciones diarias de una amplia gama de industrias.

El CEO mejor pagado recientemente coronado en el S&P 500 con una compensación total de US$211 millones en 2020, es Chad Richison de Paycom.

