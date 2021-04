El príncipe Felipe, un maestro en “chistes” a veces de mal gusto

El príncipe Felipe, fallecido este viernes a los 99 años, permanecerá irremediablemente asociado a las bromas políticamente incorrectas -a veces teñidas de racismo o de sexismo- que lanzó durante sus compromisos oficiales:

– Inaugurando una placa en un estadio de cricket en Londres en 2017: “Estás a punto de ver al experto mundial de las inauguraciones de placas”.

– A Malala Yusafzai, que sobrevivió a un ataque talibán contra un autobús escolar en 2013: Los niños “van a la escuela porque sus padres no los quieren en casa”.

– A punto de cumplir 90 años en 2011: “Empiezo a caerme a pedazos”.

– A una joven que le regala flores, en 1984 en Kenia: “Gracias, señora… Es usted es una mujer, ¿verdad?”.

– “¿Me arrestaría si abro la cremallera de este vestido?”, preguntó en 2012 a un policía, refiriéndose a una joven rubia enfundada en un ceñido vestido rojo cerrado con una cremallera a la altura del pecho.

– En 1966 aseguró en público que “las mujeres británicas no sabían cocinar”.

– “¡Parece que está usted listo para irse a dormir!”, lanza en 2003 al presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, vestido con un atuendo tradicional.

– En una cena en Roma en 2000, el primer ministro italiano Giuliano Amato le propone vino italiano. Y el príncipe responde: “Que me traigan una cerveza. No me importa cuál, pero que me traigan una cerveza”.

– “Ah, ¿eres tú el que conduce ese horrible coche? A menudo lo vemos yendo al castillo de Windsor”, lanza al cantante Elton John en 2001.

– “No os quedéis mucho tiempo o se os pondrán los ojos rasgados”, recomienda a estudiantes británicos en prácticas en China en 1986.

– A una compañía de bailarines negros, en el 2009: “¿Todos ustedes son de la misma familia?”.

– “¿Siempre pelea con lanzas?”, le pregunta a un aborigen durante una visita a Australia en 2002.

– “Entonces, ¿no te han comido?”, pregunta en 1998 a un estudiante que volvía de una travesía en Papúa Nueva Guinea.

– En 1994, a un rico habitante de las Islas Caimán le dijo: “Casi todos ustedes descienden de los piratas, ¿no?”

– Al ver un contador eléctrico viejo y defectuoso durante una visita a una fábrica escocesa, en 1999, dice: “Sin duda fue instalado por un indio”.

– “¿Pero cómo convence usted a la gente de por aquí de que deje de beber alcohol hasta que consiga su licencia (de conducir)?”, preguntó a un instructor de autoescuela en Escocia en 1995.

– “Filipinas debe de estar medio vacío. Todos están aquí haciendo funcionar el NHS”, el servicio de salud pública británico, dijo en 2013 a enfermeras filipinas que trabajaban en un hospital en el Reino Unido.

– Durante la recesión de 1981, dice sobre los desempleados: “No lo entiendo: primero dicen que quieren más tiempo libre, y ahora se quejan de estar sin trabajo”.

– En 1999, la orquesta de una escuela de jóvenes con discapacidad le dio la bienvenida en Gales. El príncipe dijo a las personas con problemas auditivos: “¿Están sordos? ¡No me extraña si tienen que escuchar esto a menudo!”.

– “Nunca podrás volar ahí dentro, estás demasiado gordo”, afirmó en 2001 a un adolescente de 13 años que soñaba con ser astronauta.