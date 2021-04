360 A vuelo de pájaro

Twitter mantuvo conversaciones para adquirir Clubhouse, la animada red social basada en audio. Las empresas discutieron una valoración potencial de aproximadamente US$4 millardos.

Si bien reafirmaron que los beneficios de la vacuna superan cualquier riesgo, y que dichos riesgos son raros, dos reguladores de medicamentos emitieron una advertencia sobre la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, reconociendo un vínculo con un tipo raro de coágulo sanguíneo. La Agencia Europea de Medicamentos de la Unión Europea encontró una “fuerte asociación” con la complicación, y los ministros de salud del bloque pronto podrían recomendar limitar el uso a las personas mayores de 60 años. En el Reino Unido, los funcionarios están aconsejando a los menores de 30 que se les ofrezca una vacuna alternativa si está disponible.

La carta anual a los accionistas del director de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, acaba de publicarse. La carta ampliamente leída no es solo una descripción general del negocio del banco, sino que también cubre los pensamientos de Dimon sobre todo, desde lecciones de liderazgo hasta prescripciones de políticas públicas.

“Es probable que la economía de EE. UU. aumente”. Una combinación de ahorro excesivo, gasto deficitario, una posible factura de infraestructura, vacunas y “euforia hacia el final de la pandemia”, escribió Dimon, puede crear un auge que “fácilmente podría llegar hasta 2023”. Eso podría justificar las elevadas valoraciones de las acciones, pero no el precio de la deuda estadounidense, dada la “gran oferta” que pronto llegará al mercado. Existe la posibilidad de que un aumento de la inflación sea “más que temporal”, escribió, lo que obligó a la Fed a subir las tasas de interés de manera agresiva. “El rápido aumento de las tasas para contrarrestar un sobrecalentamiento de la economía es una causa típica de una recesión”, escribió, pero espera “el escenario Ricitos de Oro” de rápido crecimiento, aumento suave de la inflación y un aumento mesurado de las tasas de interés.

“Los bancos están desempeñando un papel cada vez más pequeño en el sistema financiero”. Dimon citó la competencia de un sistema bancario en la sombra ya grande y empresas de tecnología financiera, así como de “Amazon, Apple, Facebook, Google y ahora Walmart”. Argumentó que esos competidores no bancarios deberían estar más estrictamente regulados; su crecimiento ha sido “parcialmente posible” al evitar las reglas bancarias, escribió. Y cuando se trata de una regulación más estricta de los grandes bancos, escribió, “el costo para la economía de tener bancos a prueba de fallas puede no valer la pena”.

Toshiba considera una oferta pública de adquisición de US$20 millardos. La compañía de tecnología japonesa dijo que había recibido una oferta de compra apalancada de la firma de capital privado CVC Capital, enviando sus acciones a un máximo de cuatro años. Toshiba ha tenido una serie de escándalos y se enfrenta a la presión de inversores activistas.

Amazon, un notable evasor de impuestos, respalda impuestos corporativos más altos. Jeff Bezos dijo que apoyaba el aumento de la tasa corporativa para ayudar a pagar los planes de infraestructura del presidente Biden, aunque no mencionó la tasa propuesta por la Casa Blanca, el 28 por ciento. Otros jefes corporativos están criticando en privado el potencial aumento de impuestos.

Después de la crisis financiera de 2008, Credit Suisse salió golpeado por las apuestas de alto riesgo y prometió hacerlo mejor. Una serie de escándalos recientes sugiere que no ha sido así, escribe Jack Ewing de The Times.

Un resumen de los problemas del banco suizo durante el año pasado:

Un escándalo de espionaje que llevó a la destitución de Tidjane Thiam como CEO.

Vínculos con Greensill Capital, el prestamista respaldado por SoftBank que se declaró en insolvencia y provocara pérdidas en el banco suizo.

Su participación con Archegos, cuyas apuestas de acciones enormemente apalancadas se fueron al sur, cargando al banco con un gran éxito.

Aspectos destacados de la última lista de multimillonarios de Forbes: Pekín es ahora el hogar de la mayoría de los multimillonarios; y aquí están los barones de SPAC más ricos (fondos conocidos como cheque en blanco) y los miembros más nuevos del club de las tres comas de menores de 30 años. (Forbes)

Reprensión de Nuuk | La gente de Groenlandia votó para derrocar a un Gobierno que planeaba dar la bienvenida a empresas extranjeras ansiosas por aprovechar los metales de tierras raras de la isla. A pesar de su población de solo 56 mil habitantes, Groenlandia ha acaparado los titulares mundiales en los últimos años, sobre todo cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su interés en comprarla en 2019. Aunque fue rechazado, los importantes recursos naturales sin explotar de la isla la han convertido en un objetivo de atención internacional.

Hielo marino visto desde el avión de investigación Operación IceBridge de la NASA sobre Groenlandia.

