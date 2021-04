360 A vuelo de pájaro

Cuatro millones de inyecciones de COVID-19 administradas en un día. Un tercio del país ha recibido al menos una dosis. Cerca de la mitad de los 50 estados están vacunando a todos los adultos. Todas son buenas noticias para EE. UU.

Buenas noticias que se han visto teñidas por la incapacidad de la nación más afectada, para esperar antes de quitarse las máscaras, ignorar el distanciamiento social y reabrir negocios. A pesar de la mayor cantidad de infecciones y muertes que cualquier país del planeta, la ambivalencia estadounidense hacia variantes de rápida propagación, que parecen estar superando a las vacunas, podría desencadenar una cuarta ola, advierten los expertos médicos. En Europa, las naciones están acelerando los esfuerzos de vacunación después de un comienzo fallido. Pero en América del Sur, Brasil está siendo diezmado: unas 4 mil personas murieron a causa del virus en un día. —David E. Rovella

Un funcionario del Senado que asestó un golpe al plan del presidente Joe Biden, al incluir un salario mínimo de US$15 en su paquete de rescate de coronavirus de US$1.9 billones, ahora le ha dado una gran victoria. El nuevo fallo del parlamentario del Senado significa que el demócrata tiene varias oportunidades de aprobar partes de su enorme agenda económica, sin necesidad de los votos republicanos. Todo lo que tiene que hacer es mantener unificado su partido cada vez más rebelde. Una persona que Biden ya tiene de su lado cuando se trata de su factura de infraestructura y los impuestos que debe pagar es el hombre más rico del mundo Jeff Bezos, dueño mayoritario de Amazon, el Washington Post y la prestigiosa cadena de supermercados Whole-Food, entre otras muchas empresas.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny, el némesis encarcelado del presidente Vladimir Putin, cuyo casi asesinato con armas químicas fue ampliamente atribuido al Kremlin, está empeorando su salud debido a una infección respiratoria. Navalny, de 44 años, se encuentra “en un estado bastante malo”, dijo su abogado.

Sus padres lo enviaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pascual Raymundo, un niño guatemalteco de nueve años, amaba a su familia adoptiva en Florida, pero nunca había dejado de añorar a su madre y a su padre, ni sus padres a él. Finalmente, optó por regresar a casa, en Guatemala, con sus papás, no obstante la incertidumbre de carecer de futuro.

Credit Suisse Group AG aceptará una amortización de 4.400 millardos de francos (US$4.700 millardos) vinculada a la implosión de Archegos Capital Management. La firma también reemplazará al menos a siete ejecutivos y recortará dividendos, suspenderá las recompras y eliminará las bonificaciones para los altos ejecutivos. Las acciones de ViacomCBS Inc., Vipshop Holdings Ltd. y Farfetch Ltd. disminuyeron en las operaciones posteriores a la comercialización, después de que el banco descargó US$2.3 millardos de las acciones de esas compañías en operaciones en bloque vinculadas a la explosión de Archegos antes del anuncio de esta mañana.

Irán y Estados Unidos participaron ayer en las negociaciones con la UE, Rusia y China en Viena con el objetivo de encontrar un camino para revivir el acuerdo nuclear de 2015. No hubó conversaciones directas entre los dos países y se espera que las negociaciones sean largas y difíciles. El crudo, que cayó por temor a que un gran avance podría conducir a un aumento masivo de la oferta de Irán, está recuperó algo de terreno ayer, ya que los analistas ven pocas posibilidades de progreso en el corto plazo.

Chips calientes | Una escasez de suministro en un puñado de partes aparentemente mundanas, como chips de administración de energía y un controlador de pantalla de US$1, ha llevado a la industria de semiconductores de US$450 millardos a una crisis que se está extendiendo por la economía global. La creciente demanda ha provocado escasez y aumento de los costos, lo que ha afectado a bienes que van desde televisores y computadoras portátiles hasta automóviles y aviones.

Hacer dinero | A pesar de que las criptomonedas ganan apoyo de manera constante en Wall Street, los reguladores todavía las consideran una herramienta para que los delincuentes oculten transacciones sospechosas, informa Joe Light. Eso está creando una oportunidad potencialmente lucrativa para los nuevos grupos en Washington que presionan por las monedas digitales.

Singapur advirtió nuevamente al público sobre los riesgos de comerciar con criptomonedas, un mercado que es pequeño, pero que ha aumentado en la ciudad-estado durante el año pasado.

Economía: El sector de servicios creció al ritmo más rápido registrado en marzo. Estos datos, cuando se combinan con los informes alcistas de la semana pasada sobre la manufactura y el empleo, presentan una imagen bastante optimista de esta recuperación económica.

Mercados: gracias en parte a las buenas noticias, el Dow y el S&P registraron más récords. Las acciones de AMC se dispararon más alto, esta vez, no precisamente de “burbujas” inesperadas e imprescindibles como la que tuvo lugar con Reddit.

El domingo por la noche, el fabricante de productos electrónicos de Corea del Sur LG dijo que está apagando su negocio de teléfonos inteligentes de 12 años para centrarse en áreas más rentables, como los dispositivos domésticos inteligentes y las piezas de vehículos eléctricos. Una vez que fue el tercer fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo, el año pasado LG envió solo 23 millones de teléfonos contra los 256 millones de Samsung. Los ejecutivos alguna vez pensaron que la unidad sería rentable este año, pero 23 trimestres consecutivos de pérdidas por un total de US$4.400 millardos dijeron lo contrario.

Alrededor de 80 mil tiendas minoristas, o el 9% del total en EE. UU., cerrarán sus puertas para 2026 si las ventas de comercio electrónico continúan su tendencia al alza, un nuevo informe de proyectos de UBS.

La categoría que se verá más afectada: los minoristas de ropa y accesorios, que se proyecta cerrarán 21 mil tiendas para 2026.

Además, se espera que el 45% de las tiendas de suministros de oficina cierren en los próximos cinco años.