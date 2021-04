360 A vuelo de pájaro

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defendió una tasa impositiva corporativa global en las principales economías del mundo, como parte de un esfuerzo por restaurar el liderazgo y la credibilidad de Estados Unidos con los bloques y países aliados, que a menudo se mostraron rígidos y escépticos con la administración anterior. La propuesta tiene como objetivo disuadir a las empresas estadounidenses de que se trasladen a paraísos con impuestos más bajos, ya que la administración de Joe Biden prevé gravámenes más altos para ayudar a pagar un programa de infraestructura de US$2.25 billones. En su primer discurso importante sobre política económica internacional, Yellen marcó el regreso de Estados Unidos al escenario mundial y destacó el papel indispensable de China, al proclamar que Estados Unidos necesita una “fuerte presencia en los mercados globales” para nivelar el campo de juego. “Estados Unidos primero nunca debe significar Estados Unidos solo”, dijo Yellen. “La falta de liderazgo y compromiso global hace que nuestras instituciones y nuestra economía sean vulnerables”. Las acciones subieron a otro récord después de que los datos económicos mostraron que una recuperación de

EE. UU. puede estar ganando impulso. El dólar cayó mientras que los bonos del Tesoro cambiaron poco. El petróleo se hundió. David E. Rovella.

El jefe de banca de inversión de Credit Suisse Group dejará la empresa como parte de una reorganización más amplia en el prestamista suizo, que fue golpeado por la crisis de la llamada de margen que fue el colapso de Archegos Capital Management la semana pasada. Otros pueden estar en riesgo así.

India está presenciando una segunda ola de infecciones por coronavirus a medida que el número de casos nuevos supera los 100 mil cada día. En América del Sur, un aumento récord de infecciones en Chile está erosionando el apoyo a las políticas gubernamentales del COVID-19 y empañando una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo. En EE. UU., más de 800 personas mueren cada día a causa del COVID-19, mientras que las nuevas infecciones aumentan a 64 mil casos cada 24 horas.

Otro ojo morado para la privacidad de Facebook. Los datos personales de más de 500 millones de usuarios de Facebook resurgieron en línea este fin de semana. La filtración incluye información personal sobre 533 millones de usuarios, como números de teléfono, ID de Facebook, nombres completos, ubicaciones, fechas de nacimiento, biografías y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico.

El Gobierno de Estados Unidos ha considerado “creíbles” los informes sobre la intensificación de la actividad militar rusa en la frontera de Ucrania, después de que el presidente Joe Biden se comprometiera a apoyar a Kiev contra la “agresión” del Kremlin. La Unión Europea también prometió apoyo a Ucrania en medio de los informes sobre la concentración de miles de tropas rusas en las fronteras norte y este de Ucrania, y en la península de Crimea de Ucrania, que Moscú anexó en 2014.

El derramamiento de sangre a manos de la junta de Myanmar continuó durante el fin de semana. Las fuerzas leales a los líderes militares que tomaron el poder en un Golpe de Estado el 1 de febrero abrieron fuego contra los manifestantes el sábado. Un grupo de derechos humanos dijo que la junta ha matado a tiros al menos a 550 civiles, incluidos 40 niños.

Los minoristas estadounidenses podrían cerrar decenas de miles de tiendas incluso después de que la pandemia disminuya, ya que los compradores continúan recurriendo al comercio electrónico.

Millones de propietarios de viviendas estadounidenses que se han retrasado en los pagos de la hipoteca tendrían más tiempo antes de enfrentar una ejecución hipotecaria, según las reglas propuestas ayer por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

Las grandes corporaciones y los millonarios de la ciudad de Nueva York pagarían la tasa impositiva local combinada más alta de la nación, bajo un acuerdo presupuestario estatal tentativo impulsado a raíz de la pandemia.

El gobernador Andrew Cuomo se resistió durante mucho tiempo a tal medida, argumentando con base, que sacaría negocios y gente adinerada del estado. Pero el déficit fiscal derivado del coronavirus lo forzó a impulsar repentina y pragmáticamente una reforma fiscal progresiva, aunque difícil de sostener.

Según Joe Weisenthal, editor de Bloomberg, es hora de enterrar oficialmente a Goldbug Macro, la escuela de pensamiento que siempre advierte sobre la degradación del dólar y la inflación como resultado de la impresión inorgánica de dinero.

Aquí hay una tabla de oro de los últimos 10 años. Ha subido aproximadamente un 10%. Durante este periodo, se han experimentado grandes déficits todo el tiempo, y, de hecho, durante el último año, uno de los mayores estímulos fiscales de todos los tiempos. Durante este tiempo, el tamaño del balance de la Fed aumentó a casi US$8 billones desde menos de US$3 billones. El oro no solo ha tenido un mal desempeño, sino que el dólar sigue siendo dominante.

No solo esto: la inflación ha sido leve, contrariamente a lo que hubieran predicho todos los gurús de Goldbug Macro. Por supuesto, probablemente volverían y dirían que la inflación en realidad se está midiendo mal y que es mucho más alta, si se mira de la manera correcta. O que se muestra en los valores de los activos o algo así. Incluso si concediera todo eso como cierto, el oro no se ha beneficiado, por lo que su caso no ha sido de mucha ayuda. Como observar a raíz de la Gran Crisis Financiera y durante el verano pasado, el oro parece funcionar bien durante los periodos de estancamiento económico más una agresiva flexibilización de la Fed (banca central). Pero eso es todo. Después de dos grandes crisis, en poco más de una década, más estímulos fiscales y monetarios como no se han visto antes, ahora se tiene suficiente evidencia para enterrar las fantasías económicas de los creyentes más fervientes del oro como refugio sobre todo ante las emisiones monetarias sin respaldo. Yo, el humilde Jose Rubén Zamora, tengo la convicción, que no obstante la evidencia que presenta Don Joe Weisenthal, editor de ‘Bloomberg’, los grandes déficits económicos, comerciales y fiscales, y las políticas monetarias expansionistas las pagaremos con inflación, deslizamientos cambiarios, crisis crecientes de deuda y ciclos económicos recesivos, particularmente, en los países con economías pequeñas y abiertas, como es el caso de Guatemala.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.