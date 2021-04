360 A vuelo de pájaro

* Datos de acciones al cierre del mercado, datos de criptomonedas a las 7:00 p.m. ET. Esto es lo que significan estos números .

Mercados: El primer trimestre ha terminado oficialmente y … las acciones lo hicieronbien , a pesar de algunos momentos difíciles aquí y allá. El Dow ganó ~ 8%, el S&P un 6% y el Nasdaq un 3%. Como puede ver en la gran ganancia de Tesla anterior, la tecnología ganó el día de ayer.



Covid: Francia está cerrando escuelas durante tres semanas y prohibiendo los viajes nacionales de cuatro para combatir una pandemia “acelerada”. En los EE. UU., Covid-19 fue la tercera causaprincipal de muerte en 2020, según los CDC. 15 millones de dosis de J&J se arruinaron debido a una confusión de fábrica. Pero para cerrar con buenas noticias, Pfizer dijo que su vacuna es 100% efectiva para niños de 12 a 15 años.



Ayer, Biden presentó su idea de Big Gulp: un plan de US$ 2.3 billones para renovar las carreteras, puentes, trenes, escuelas, viviendas, red eléctrica y mucho más del país.

Por cierto, no estoy seguro si mencionamos esto, pero el plan es grande: la administración dijo que sería el programa de inversión federal más grande desde el sistema de carreteras interestatales de Eisenhower a fines de la década de 1950 y la carrera espacial de la década de 1960.



Los detallesPlanes de cuatro partes como estos son para lo que se hicieron las viñetas:US$ 620 mil millones para proyectos de transporte como tránsito, carreteras, aeropuertos y más. Eso también incluye $ 174 mil millones para vehículos eléctricos.US$ 650 mil millones para mejorar su vida en el hogar, como inversiones en banda ancha de alta velocidad y la red eléctrica.US$ 580 mil millones para fabricación, porque sabemos cuánto necesita apoyo la cadena de suministro.US$ 400 mil millones para esfuerzos de cuidado de ancianos y personas con discapacidades.



Panorama general: dado el tamaño del billete, el WH no puede simplemente dejar su tarjeta y Venmo todos más tarde. Para ayudar a pagarlo, Biden quiere aumentar el impuesto corporativo del 21% al 28% y cerrar otras lagunas fiscales.Pero eso no es lo suficientemente bueno para muchos republicanos, que criticaron el proyecto de ley como un ” caballo de Troya ” para los aumentos de impuestos.



Entonces, ¿por qué hacerlo?Biden considera que este plan aborda dos problemas en particular: la crisis climática y las crecientes ambiciones de la China autocrática.Para el clima, el plan “sería la inversión federal de mayor alcance hasta la fecha en programas que ayudarían a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero”, escribe Axios .Las inversiones en la producción de semiconductores y otras investigaciones de vanguardia están destinadas a igualar los florecientes músculos tecnológicos de China.