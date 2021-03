360 A vuelo de pájaro

Lo que podría ser la “llamada de margen más grande de la historia” está causando consternación entre aquellos en Wall Street preocupados por el apalancamiento oculto y su potencial para freír el sistema financiero. La venta forzada de más de US$20 millardos de acciones, aparentemente vinculadas a canjes en Archegos Capital de Bill Hwang, ha desencadenado una búsqueda de otras áreas de exceso, desde la deuda de margen hasta las opciones y los balances generales inflados, después de que las acciones en el centro del fiasco se hundieron y la inversión de los bancos advirtieron de pérdidas. Las tribulaciones de Hwang se describen como todo, desde un merecido castigo del mercado, merecido desde hace mucho tiempo, hasta un caso aislado de toma de riesgos enloquecida. La explosión es un ejemplo de “apalancamiento que salió mal”, dijo Sameer Samana de Wells Fargo, y quizás una señal ominosa de lo que vendrá. Sin embargo, el temor creciente durante el fin de semana de que el lunes terminaría en una calamidad, fue respondido con algo más cercano a un genuino quejido. El índice S&P 500 apenas registraba las tribulaciones del fin de semana, su repunte del 57% desde marzo de 2020 persiste intacto. – David E. Rovella

Bitcoin y otras criptomonedas subieron después de que Visa dijera que su red de pagos utilizará una moneda estable respaldada por el dólar estadounidense para liquidar transacciones, otra señal de que la tecnología blockchain gana más aceptación en el sistema financiero establecido.

Ahora que la saga de casi una semana para desalojar un buque portacontenedores gigante atrapado en el Canal de Suez ha terminado, queda la pregunta abierta sobre cómo abordar la cruda realidad señalada por este “accidente de un automóvil” que paralizó el comercio mundial. Los equipos de salvamento, que trabajaron en tierra y agua durante cinco días y cinco noches, fueron finalmente asistidos por fuerzas más poderosas que cualquier máquina que llegara al lugar: la luna y las mareas.

El barco finalmente fue liberado alrededor de las 3 pm, según los funcionarios de envío.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el 90% de los adultos estadounidenses serán elegibles para recibir una vacuna COVID-19 en tres semanas, y que la cantidad de farmacias donde hay vacunas disponibles pronto se duplicará. El anuncio se produjo cuando el esfuerzo federal de vacunación adquirió un tono de creciente desesperación a medida que más estados aflojaban las restricciones frente al aumento de las infecciones, y aparecen los primeros signos del torrente de hospitalizaciones y muertes que suele seguir. Durante el fin de semana, la funcionaria de Salud de la administración Trump, Deborah Birx, declaró que, a excepción de los 100 mil estadounidenses que murieron en la primera ola, el número masivo de muertos en Estados Unidos, que ahora es de 550 mil, podría haber sido “disminuido sustancialmente” de no ser por los errores del expresidente Donald Trump y sus ayudantes, funcionarios estatales y locales. El lunes, Biden suplicó a los gobernadores que restablecieran los requisitos de las mascarillas, ya que las variantes aceleran la infección. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, luchó por contener las lágrimas mientras describía las señales de advertencia que pueden augurar una cuarta ola. El promedio de siete días para nuevos casos diarios es ahora de casi 60 mil, un 10% más que la semana anterior. Las hospitalizaciones también aumentaron, a aproximadamente 4 mil 800 al día, desde las 4 mil 600 de la semana anterior. Las muertes, un indicador rezagado, también han comenzado a aumentar nuevamente. “Voy a reflexionar sobre la sensación recurrente que tengo de una fatalidad inminente”, dijo Walensky. “Ahora mismo tengo miedo”.

Los médicos en Hungría, que actualmente tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, han reprendido al gobierno por un plan para aliviar las restricciones relacionadas con el virus la próxima semana. Los funcionarios de salud en al menos cinco provincias canadienses, incluidas Ontario y Quebec, están deteniendo el lanzamiento de la vacuna de AstraZeneca a personas menores de 55 años por temor a que pueda provocar coágulos de sangre en raras circunstancias. En estudios del mundo real y no solo en el laboratorio, las vacunas COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna previnieron eficazmente las infecciones por coronavirus, no solo las enfermedades, con una protección sustancial evidente dos semanas después de la primera dosis, dijeron los CDC. Dos dosis de las vacunas proporcionan hasta un 90% de protección contra la infección.

El presidente Biden instó a los estados a restaurar los mandatos y exigencias de máscaras, horas después de que el director de los CDC dijera que percibía "fatalmente inminente" un muy posible aumento del virus.

Biden le pidió a la Nación que esperara más tiempo utilizando mascarillas y manteniendo el distanciamiento social, diciendo que había ordenado a su equipo de coronavirus que se asegurara de que hubiera un sitio de vacunación a cinco millas del 90% de los estadounidenses en tres semanas, ante la “sensación de muertes inminentes” que atormentan a la Directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades -CDC- la Dra. Rochelle Walensky.

El presidente de Uruguay Lacalle Pou fue el único que tuvo un gesto sin precedentes de compromiso con los derechos humanos en la región, al no invitar a su asunción a los Jefes de Estado de América Latina y el Caribe que carecen de legitimidad democrática: Miguel Díaz Canel, Cuba; Nicolás Maduro, Venezuela; y Daniel Ortega, Nicaragua. Lacalle Pou tiene que considerar salir de la CELAC, pues la presencia de Uruguay allí convalida a los tres gobiernos cuyos dictadores no fueron invitados a su asunción presidencial.

Credit Suisse y Nomura Holdings advirtieron esta mañana que enfrentaban enormes pérdidas por una venta de acciones de miles de millones de dólares en manos de una sola firma de inversión, Archegos Capital Management, que administra la fortuna personal del exmagnate de fondos de cobertura Bill Hwang, quien ganó el negocio en Wall Street a pesar de haberse declarado culpable de abuso de información privilegiada hace años y acumuló grandes posiciones en gigantes de los medios como ViacomCBS y en varias empresas tecnológicas chinas. Es la última señal de la fragilidad de los mercados globales y podría generar más atención por parte de los reguladores en el turbio mundo de los swaps y los préstamos de fondos de cobertura.

Entre quienes le prodigaban préstamos a Archegos y Hwang, a veces para las mismas operaciones sin saberlo, están Goldman Sachs y Morgan Stanley, que se apoderaron de algunas de sus propiedades valiosas e iniciaron la venta por US$20 millardos en grandes operaciones en bloque. Credit Suisse y Nomura reconocieron que se vieron especialmente afectados. Credit Suisse dijo a los inversores que un “fondo de cobertura con sede en EE. UU.” había incumplido sus llamadas de margen, lo que podría generar pérdidas que eran “muy significativas y materiales para nuestros resultados del primer trimestre”. Nomura dijo que una de sus armas estadounidenses podría sufrir “una pérdida significativa” debido a las ventas forzosas. Las acciones de Credit Suisse cayeron un 14% esta mañana; los de Nomura bajaron un 16%.

El presidente Biden planea dividir su próximo proyecto de ley de gastos en dos. Se espera que los funcionarios de la Casa Blanca presenten primero un proyecto de ley centrado en la infraestructura, que incluya iniciativas de energía verde, informa The Wall Street Journal. En unas pocas semanas, la administración dará a conocer una segunda propuesta enfocada en programas de cuidado de la salud y cuidado infantil, respaldada por llamados para aumentar los impuestos a las corporaciones y los adinerados.

Mercados al día para 2021: el Nasdaq ha subido un 1.94%, el S&P ha subido un 5.82% y el Dow ha subido un 8.06%. El oro ha bajado un 9% en el año, mientras que el petróleo ha ganado más del 25%. El rendimiento de la nota a 10 años se sitúa en torno al 1.66%.

