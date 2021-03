360 A vuelo de pájaro

Parece que el barco gigante que bloquea el Canal de Suez estará atascado por mucho más tiempo. Incluso con un equipo de elite tratando de sacarlo, los expertos dijeron que lo antes posible que el barco se mueva es el próximo miércoles, mucho más de lo que se temía inicialmente. Cuanto más dura el bloqueo, más perturban las cadenas de suministro mundiales y amenaza con aumentar los precios. Las reverberaciones del cierre pueden sentirse durante meses después de que se haya limpiado el desorden. Los petroleros ya están cambiando de ruta y las principales empresas como Ikea y Caterpillar prevén posibles retrasos. Un ejecutivo de envíos lo resumió: “Si no se puede reanudar en una semana, será horrible”. – Margaret Sutherlin

Las consecuencias de las nuevas y restrictivas leyes de votación de Georgia han sido rápidas. El arresto de un legislador negro por la Policía blanca provocó indignación nacional adicional. Fue esposado por dos hombres mientras buscaba la admisión a un proyecto de ley a puerta cerrada firmado por el gobernador republicano Brian Kemp, quien estaba poniendo la pluma sobre el papel ante un grupo de hombres blancos. La yuxtaposición enfocó un escrutinio más agudo en los límites de acceso de los votantes propuestos que los demócratas sostienen, que son un esfuerzo republicano para privar de sus derechos a las minorías. Apenas unas horas después de que la legislación de Georgia se convirtiera en ley, un grupo de organizaciones sin fines de lucro demandó al jefe electoral del estado, calificando las leyes como un acto de supresión de votantes. Los líderes republicanos buscaron justificar los proyectos de ley citando afirmaciones falsas de fraude electoral en las elecciones de 2020. En Washington, el Congreso está tomando sus propios pasos, potencialmente históricos, para expandir los derechos de los votantes.

Estados Unidos habrá recibido 240 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a fines de este mes, suficiente para inocular completamente a 130 millones de personas, dijo a Bloomberg un alto asistente de la Casa Blanca. La noticia llega cuando el país se apresura a vacunar a más adultos. Las infecciones están aumentando nuevamente gracias a variantes más contagiosas y restricciones más flexibles. A nivel mundial, los casos también están aumentando y los científicos han pedido un mayor seguimiento en Tanzania, donde se ha descubierto la forma más mutada de COVID-19.

Los talibanes de Afganistán dijeron que reanudarán la lucha contra las fuerzas estadounidenses u otras fuerzas extranjeras, si Estados Unidos no cumple con la fecha límite para la retirada de tropas del 1 de mayo, acordada en un acuerdo de paz firmado el año pasado. La advertencia de los talibanes se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera el jueves que sería “difícil” cumplir con la fecha límite, aunque “no puede imaginarse” a las tropas estadounidenses en Afganistán para el próximo año. Sin embargo, un informe de inteligencia dijo que los talibanes están listos para tomar el poder en Afganistán. Los funcionarios lo están utilizando para instar al presidente Biden a que no retire las tropas y deje el país en manos de los talibanes.

Los temores a la piratería aumentan a medida que los barcos recorren África para evitar el bloqueo del Canal de Suez. Las empresas navieras mundiales estaban redirigiendo a los barcos que tomaban pasajes más largos, ya que los precios del envío casi se han duplicado y la crisis en el canal entra en un cuarto día.

Fox News enfrenta una segunda demanda importante por difamación por su cobertura de las elecciones de 2020, un nuevo frente en la creciente batalla por la desinformación de los medios.

Dominion Voting Systems, una compañía de tecnología electoral que estuvo en el centro de una conspiración infundada a favor de Trump sobre máquinas de votación manipuladas, presentó una demanda el viernes que acusó a Fox News de promover mentiras que devastaron su reputación y negocios.

Los consumidores chinos boicotean varias marcas extranjeras. H&M, Nike, Adidas y otros enfrentan represalias por parte de los compradores, incitados por el Partido Comunista, después de que se unieron a los llamados para evitar el uso de algodón producido en la región de Xinjiang, donde Pekín ha emprendido una campaña de represión contra las minorías étnicas. Las acciones de las marcas de ropa chinas vinculadas a Xinjiang se han recuperado.

Los bancos pueden reanudar las recompras y aumentar los dividendos este verano. Después de que finalice la próxima ronda de pruebas de resistencia de la Fed en junio, la mayoría de las instituciones podrán reanudar la recompra de acciones y aumentar los dividendos que se congelaron durante la pandemia, asumiendo que tienen capital suficiente.

¿Puede VW derribar a Tesla?

El Tesla de Elon Musk, de menos de dos décadas, vale aproximadamente cuatro veces el valor de Volkswagen, pero el venerable fabricante de automóviles alemán está cerrando la brecha. Sus acciones se han disparado este año, impulsadas por ambiciosos planes de baterías y un objetivo de cuatro años para superar las ventas de vehículos eléctricos de Tesla. “Nuestra transformación será rápida”, dice el CEO Herbert Diess. “Más grande que cualquier cosa que la industria haya visto en el siglo pasado”.

Disparos de empresas como Moderna y BioNTech están ayudando al mundo a dar la vuelta a la esquina contra el COVID-19, aunque todavía estamos muy lejos de inocular a 7.700 millardos de personas. Pero hay más de 250 nuevos candidatos en las alas, incluidos aquellos que usan el material genético del coronavirus y aerosoles nasales que no necesitan una aguja en absoluto.

Nueve de los 10 países con la más alta tasas de mortalidad per cápita de COVID-19 están en Europa del Este. El otro es Brasil.

Las cosas se han puesto tan mal en Brasil que incluso su Presidente escéptico ante la pandemia, que una vez descartó el virus como una “pequeña gripe” y que se negó a los encierros, ignoró el distanciamiento social y minimizó la necesidad de vacunas masivas, ha comenzado a cambiar de opinión .

Con el número de víctimas de virus en Brasil pasando de 300 mil (hubo 3 mil muertes en un solo día esta semana y un récord de 100 mil casos ayer), Jair Bolsonaro ahora ha prometido acelerar los esfuerzos de vacunación para la economía más grande de América Latina, donde solo el 6% de las personas han recibido dosis.

Las protestas van en aumento, aunque todavía no se encuentran en un nivel de peligro para el ex-Capitán del Ejército, que ha gozado de una sólida base de apoyo público a sus políticas populistas.

Aun así, uno de los políticos más influyentes de Brasil, el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, un aliado de Bolsonaro, exigió públicamente una respuesta gubernamental más agresiva a la crisis, calificándola de “la peor desgracia humanitaria del país”. El presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco, también dice que se necesita hacer más.

El Presidente ya ha pasado por tres ministros de salud durante la pandemia y ahora está en el cuarto. Y su Ministro de Relaciones Exteriores está bajo presión para que renuncie por no asegurar suficientes suministros de vacunas de países como China. La economía está comenzando a retroceder nuevamente.

Bolsonaro sigue prometiendo que la vida volverá a la normalidad muy pronto.

Pero a medida que el virus sigue arrasando, y con la perspectiva de que el exlíder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se presente a la presidencia ahora que sus condenas por corrupción han sido descartadas, Bolsonaro podría encontrar que octubre de 2022 se acerca demasiado pronto para su gusto. – Rosalind Mathieson

Eslabón débil. Corea del Sur disfruta de estrechos vínculos económicos con China, su mayor socio comercial de alguna manera y el principal destino de su mayor exportación: los semiconductores avanzados. Al mismo tiempo, confía en Estados Unidos para la seguridad, particularmente a lo largo de la frontera con Corea del Norte. Como informan Jeong-Ho Lee y Sohee Kim, esas lealtades en competencia ponen a Seúl en una situación difícil mientras la administración de Biden se enfrenta a Pekín, en un conflicto de alta tecnología que se centra cada vez más en los chips.

Proyecto de ley brexit. Media década después de que los británicos decidieran abandonar la UE, miles de millones de dólares en activos y miles de empleos se trasladaron al continente, después de que el Reino Unido negociara un acuerdo comercial básico con el bloque que marginaba en gran medida las finanzas. Silla Brush explica que, si bien las dos partes pueden estar a punto de firmar un acuerdo para cooperar en la regulación financiera, ninguna espera que los negocios regresen a la normalidad.

El S&P 500 subió más en tres semanas, oscilando a una ganancia semanal el viernes con los productores de energía y las empresas de salud entre los mejores. Los datos recientes de marzo mostraron que la industria manufacturera de EE. UU. se está fortaleciendo a pesar del nerviosismo debido a las expectativas de inflación de los inversionistas, y una inmersión más profunda en los datos de desempleo, que muestran, por ejemplo, que la tasa de desempleo de Dakota del Sur es de solo 2.9%.

En los últimos tres meses de 2020, cuando Walt Disney Co. despidió a miles de trabajadores de parques temáticos, sus acciones subieron un 46% y la fortuna de los ejecutivos se disparó. Ahora, meses después de esos recortes, los exempleados de Disney todavía están luchando para llegar a fin de mes en la economía de COVID.

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentran entre los 40 líderes mundiales invitados por Biden a una cumbre climática virtual en la Casa Blanca el próximo mes, la primera reunión internacional importante de su administración.

El director ejecutivo de una empresa holandesa que intenta liberar el buque portacontenedores de 220 mil toneladas, que actualmente está atascado en el Canal de Suez, dijo que podría llevar días, si no semanas, despegarlo.

Al describir el “enorme peso del barco sobre la arena”, el director ejecutivo de Boskalis, Peter Berdowski, dijo que los trabajadores podrían necesitar probar una combinación de dragar la arena y descargar el barco, llamado Ever Given, para que vuelva a flotar.

Este es el peor atasco de tráfico marítimo desde que Crush consiguió una aleta plana en la corriente del este de Australia. Aproximadamente 185 barcos de carga que transportan miles de millones de dólares en bienes, desde ganado hasta petróleo crudo, están esperando para ingresar al canal.

La situación del comercio mundial es tan grave que dos de las compañías de transporte marítimo más grandes del mundo están considerando cambiar la ruta de los barcos alrededor del Cuerno de África, para llevar su carga a sus destinos. Pero eso es como conducir de Nueva York a Filadelfia a través de Calgary: agrega 6 mil millas y US$300 mil en costos de combustible al viaje.

