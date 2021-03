360 A vuelo de pájaro

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene un gran trabajo nuevo por cortesía del presidente Joe Biden: renovar la política de inmigración de Estados Unidos. Una continua afluencia de migrantes ha abrumado los refugios a lo largo de la frontera con México, con más de 15 mil menores no acompañados alojados actualmente por agencias estadounidenses. El aumento ha obligado a Biden a abordar el tema divisivo justo cuando intenta concentrarse en su campaña de vacunación COVID-19. Harris tendrá dos objetivos en su nuevo rol: desarrollar estrategias para detener el flujo de migrantes y establecer mejores relaciones con México, así como con Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la pobreza extrema, la violencia desenfrenada y ahora el cambio climático están forzando a más personas hacia el norte. – Margaret Sutherlin

El mundo tiene un grave bloqueo. Un barco de contenedores más largo que la Torre Eiffel encalló en el Canal de Suez, una de las vías fluviales más importantes del planeta. A pesar de los esfuerzos hercúleos realizados hasta ahora, no está claro cuándo se liberará la nave descarriada. Decenas de barcos ya están atrapados en el estancamiento resultante, con una parada prolongada que amenaza las cadenas de suministro globales ya interrumpidas por la pandemia. Entonces, ¿cómo sucedió esto en primer lugar? Esa es una muy buena pregunta.

No sale con una estrella del synth-pop ni dice querer morir en Marte, pero el director ejecutivo de VW, Herbert Diess, está empezando a parecerse y sonar muchísimo como Elon Musk. A principios de este mes, inauguró una conferencia de prensa inspirada en el “Día de la batería” de Tesla, al que Diess llamó su “Día de la energía”, al declarar que solo hay una forma de reducir rápidamente las emisiones del transporte: ir eléctrico. Se podría perdonar a los escépticos por levantar las cejas ante ese mensaje, ya que proviene del mismo fabricante de automóviles que pasó años iluminando el mundo sobre el “diésel limpio”. Pero VW finalmente está viendo la recompensa de su esfuerzo de cinco años, y podría significar el fin del dominio de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos.

Nueva York está lista para legalizar la marihuana recreativa. Según el acuerdo entre el gobernador Andrew Cuomo y los líderes legislativos, el consumo de cannabis sería legal para los adultos mayores de 21 años y estaría sujeto a un impuesto sobre las ventas del 13%. La oficina del demócrata estima que el programa podría generar alrededor de US$350 millones al año en ingresos fiscales una vez que se implemente por completo, para una industria cuya dimensión alcanza un potencial de US$4.2 millardos.

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

La portada de The Economist esta semana describe cómo la acción repentina y concertada contra el COVID-19, ha reunido décadas de progreso científico acumulativo. La avalancha de datos, experimentos y conocimientos ha tenido profundos efectos en la pandemia y, de hecho, en el futuro de la medicina. En todo el mundo, los científicos han dejado de lado su propio trabajo para aportar su granito de arena a un enemigo común. El COVID-19 ha llevado a unos 350 mil bits de investigación, muchos de ellos en servidores de preimpresión, que hacen que los hallazgos estén disponibles casi instantáneamente.

La base de todo esto es la aplicación de la genética a la medicina, de una manera sistemática y transformadora, no solo para comprender la patología de las enfermedades, sino para rastrear su propagación y curarlas y prevenirlas. Esto podría respaldar lo que se conoce como “seguridad natural”: la tarea de hacer que las sociedades sean resilientes frente a los riesgos derivados de su conexión con el mundo viviente, ya sea debido a enfermedades, inseguridad alimentaria, guerra biológica o degradación ambiental. La pandemia ha demostrado que la ciencia biomédica tiene las herramientas y el entusiasmo para mejorar el mundo. El mundo ahora debe basarse en ambos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo su primera conferencia de prensa ayer, prometiendo duplicar el objetivo de 100 millones de disparos de COVID-19 durante sus primeros cien días en el cargo. Se comprometió a llegar a los 200 millones en el plazo autoimpuesto. Biden mostró enfado cuando se le preguntó sobre una campaña coordinada por funcionarios republicanos en todo el país para restringir el acceso a la votación, calificando el esfuerzo de “antiestadounidense” y “enfermizo”. Comparó la iniciativa republicana con las barras de votación basadas en la raza y la segregación codificada perpetrada durante casi un siglo por los antiguos estados confederados, conocidos como leyes Jim Crow.

Una draga de succión especializada y un equipo de rescate de buques llegaron al Canal de Suez para intentar hacer flotar el gigantesco buque portacontenedores Ever Given. Desbloquear el canal podría llevar días o más, intensificando una creciente crisis de la cadena de suministro. Mientras tanto, algunos petroleros y cargueros que no están atrapados en el enorme atasco de tráfico están tomando el camino más largo.

El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dijo que asume cierta responsabilidad por la organización en línea que condujo al mortal ataque del 6 de enero al Congreso por parte de seguidores de Donald Trump, incluidos grupos de supremacistas blancos. Mark Zuckerberg de Facebook y el director de Google, Sundar Pichai, se negaron a aceptar cualquier responsabilidad por la insurrección, que resultó en la muerte de un oficial de Policía del Capitolio y decenas de miembros de la Policía heridos.

Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, tiene un gran plan de US$8.3 millardos para ayudar a Texas a evitar una repetición de los apagones de febrero.

Diez economistas explicaron cómo serían las señales de advertencia de un sobrecalentamiento de la economía. Un resumen de temas comunes:

Varios, como Greg Mankiw y Jason Furman de Harvard, dijeron que comenzarían a preocuparse por varios años de inflación por encima del 3%.

Otros, como Austan Goolsbee, de la Universidad de Chicago, y Claudia Sahm, del Jain Family Institute, esperan una aceleración significativa de la inflación, como sucedió en la década de 1970.

Wendy Edelberg, de Brookings Institution, está atenta a las señales de que la gente cree que un sobrecalentamiento económico es permanente, como un auge de la vivienda y la construcción y lecturas altas en la tasa de inflación anticipada de cinco años y cinco años.

Larry Summers, quien recientemente aceleró el debate, cree que hay aproximadamente las mismas probabilidades de que todo salga bien, de que se establezca una inflación en constante aumento y de que la Fed colapse la economía para evitar que eso suceda.