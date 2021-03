360 A vuelo de pájaro

Las nuevas vacunas COVID-19, incluidos los medicamentos que no requieren agujas y pueden almacenarse a temperatura ambiente, pueden estar listas para su uso a finales de este año, dijo el principal científico de la Organización Mundial de la Salud. En Europa, estos avances no pueden llegar lo suficientemente pronto: Alemania, Francia, Holanda e Italia suspendieron el uso de la inyección de AstraZeneca en medio de un creciente temor por los coágulos de sangre, lo que generó otro retraso para la campaña de vacunación de la Unión Europea. En otros países, los bloqueos están volviendo a su lugar a medida que aumentan las tasas de infección. Incluso en EE. UU.,

donde la vacunación se está acelerando y los estados están abriendo sus puertas (a pesar de la amenaza inminente de variantes ), al menos 572 estadounidenses murieron a causa del virus solo el domingo, con un promedio de siete días de 1,400 muertes por día. Se informaron 38 mil nuevas infecciones en EE. UU. el domingo, con un promedio de siete días de 54 mil por día. En todo el mundo, la OMS advirtió que hubo un aumento del 11% en la transmisión solo la semana pasada.

Es muy probable que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proponga que el Congreso aumente los impuestos a las corporaciones y a las familias más acomodadas para ayudar a pagar su programa económico a largo plazo, el seguimiento de su proyecto de ley de ayuda para la pandemia de US$1.9 billones. Es muy probable que los aumentos de ingresos en cualquier paquete más amplio de infraestructura y empleos, incluya la derogación de partes de la reforma fiscal de

US$1.5 billones impulsada por los republicanos en 2017, que benefició en gran medida a las corporaciones y a las personas acomodadas.

El dinero parece estar ahí fuera.

El Servicio de Impuestos

Internos no ha recaudado más de US$2.4 millardos de personas adineradas que deben impuestos atrasados al gobierno federal, según un informe del Departamento del Tesoro.

El inversionista multimillonario Ray Dalio es conocido desde hace mucho tiempo por su desdén por tener efectivo, pero ahora dice que los bonos también pueden ser una mala apuesta, o cualquier activo denominado en dólares estadounidenses como resultado de las expectativas de inflación.

Mercados: la energía ha reemplazado recientemente a la tecnología como la mitocondria del S&P 500. El sector ha ganado un 80 por ciento desde principios de noviembre, impulsado por un repunte en el precio del petróleo crudo.

COVID: Ayer, la administración de Biden informó que el 27% de los adultos estadounidenses recibieron su primera vacuna y el 15% están completamente vacunados. Algunos estados estelares, incluidos Alaska, Massachusetts y las Dakotas, han dado las primeras inyecciones a más del 25% de sus poblaciones.

Breve lista de

“burbujas” en expansión

Cripto: En marzo pasado, bitcóin rondaba los US$5 mil; el sábado, alcanzó un máximo histórico por encima de US$61 mil. Y dogecóin, una cripto que se basa en un meme, ha aumentado más del 1,100% este año.

NFT: los tokens no fungibles aprovechan la tecnología blockchain para que cualquiera pueda comprar una “copia original” de una parte de Internet. La semana pasada, un archivo JPG se vendió por US$69.3 millones en Christie’s y las ofertas por el tuit OG de Jack Dorsey alcanzaron los US$2.5 millones.

Tarjetas coleccionables: siete de las 10 cartas coleccionables deportivas más caras de la historia se han vendido en los últimos ocho meses, según Axios Sports. En enero, alguien compró un Topps Mickey Mantle de 1952 por US$5.2 millones, el más alto de la historia.

SPAC: El uso de empresas de adquisición con fines especiales para hacer públicas las nuevas empresas ha alcanzado niveles astronómicos. De las 302 OPI en lo que va de año, el 80% son SPAC.

Zapatillas: En mayo y junio pasados, la plataforma de comercio electrónico StockX tuvo sus dos meses más ocupados desde su lanzamiento en 2016, gracias al creciente interés en el mercado de reventa de zapatillas.

No se sabe con exactitud cuándo o cómo, cualquiera de estas “mini-burbujas” colapsará, pero, al menos en el mundo SPAC, algunos piensan que podría ser pronto. La cantidad apostada en CAPS a caer en el valor se ha triplicado desde el comienzo del año, según el WSJ.

Walmart y Tencent apuestan por un gigante japonés del comercio electrónico. Las acciones de Rakuten subieron un 20% después de anunciar que recaudaría US$2.200 millardos vendiendo participaciones al minorista estadounidense y al gigante tecnológico chino, así como a Japan Post.

TRAZANDO EL ASCENSO DE LA SOBRIEDAD

Algunos bebedores estaban cansados de despertarse con resaca, mientras que otros vieron el peaje negativo que el alcohol había tenido en sus relaciones. Cualquiera sea la razón, un nuevo movimiento hacia la sobriedad, para aquellos que no se consideran alcohólicos, está creando comunidades en línea y aplicaciones de citas, al tiempo que otorga mayor credibilidad a la idea de que la vida sobria puede ser divertida.

En EE. UU. y el Reino Unido, donde admitir la sobriedad significaba admitir un problema anterior, la sobriedad aspiracional es reinventar el cóctel sin alcohol y escribir una nueva guía para dejar el alcohol, escribe Sarah Todd.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.