La entrevista a los duques de Sussex: cronología de un escándalo

Meghan Markle arremetió contra el palacio de Buckingham al contar su versión de la historia sobre su relación con la familia real y su decisión de mudarse a California, en una explosiva entrevista con Oprah Winfrey, el pasado domingo, en la que estuvo apoyada por su esposo, el príncipe Harry, y en la que habló sobre el racismo y cómo le negaron ayuda cuando tuvo pensamientos suicidas.

La entrevista de dos horas transmitida por ‘CBS’, con la presentadora más popular de Estados Unidos, transcurrió de bomba en bomba, con declaraciones explosivas que sacudieron al palacio de Buckingham. La charla se dividió en dos partes. En la conversación, Harry apareció en la segunda mitad, apoyando a su esposa y diciendo que “no hubiera podido” dejar atrás las tareas reales y salir del Reino Unido sin Meghan.

“Ya no quería vivir”

Meghan reveló que la cobertura negativa en la prensa británica la había llevado a un punto en el que “ya no quería vivir”.

“Sabía que si no lo decía, lo haría”, señaló. “Ya no tenía ganas de seguir con vida”, dijo Meghan, agregando que pidió ayuda a Harry. “Y ese fue un pensamiento muy claro y real y espantosamente constante. Y recuerdo –recuerdo cómo él me arropó en sus brazos–”.

Meghan, que se casó con el príncipe Enrique en 2018, dijo haber informado a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, pero le dijeron que “no podía, que no sería bueno para la institución”.

Finalmente, se acercó a una de las mejores amigas de la difunta princesa Diana en busca de apoyo. “¿Quién más podría entender cómo es… ¿Cómo es realmente por dentro?”

El incidente habría ocurrido cuando ella tenía prohibido salir de casa, meses después de que la prensa británica la acosara. Meghan explicó que por ese entonces vivía con la familia real, luego de entregar su licencia de manejar, llaves y pasaporte al palacio.

Salud mental

La salud mental fue una razón clave para que la pareja tomara la decisión de abandonar el Reino Unido e irse a vivir a Montecito, al norte de Los Ángeles, explicó Harry, quien ha dicho antes que ha tenido ataques de pánico en el pasado e incluso ha estado “al borde de un ataque de nervios total en varias ocasiones”.

“Es realmente triste que todo haya llegado a este punto, pero tengo que hacer algo por mi propia salud mental, y también la de mi esposa y de Archie, porque podía ver a dónde se dirigía esto”, manifestó.

El tema de la salud mental, el acoso de la prensa, la mudanza a California y otros aspectos de la pareja real traen a la memoria la separación de los padres de Harry, el príncipe Carlos y Lady Diana, quien murió en París en 1997 tras ser perseguida por paparazzis.

“Cuán oscura” será su piel

Cuando Meghan dijo que hubo “preocupaciones y conversaciones” en el palacio sobre “qué tan oscura sería el color de piel” de su hijo Archie cuando naciera, Oprah respondió: “¿Qué?”.

“En los meses en los que yo estaba embarazada, hubo (…) preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”, aseguró Meghan.

La duquesa precisó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en “conversaciones que la familia tuvo” con Enrique, pero se negó a identificar a quienes los articularon, al afirmar que “eso sería muy dañino para ellos”.

Cuando se incorporó más tarde a la entrevista, el príncipe Enrique confirmó que la conversación giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” que tuviera con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto.

“Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó Enrique, quien agregó que fue “chocante”.

Meghan aseguró que cuando esperaba en 2019 el nacimiento de su primer hijo, Archie, se enteró de que la Casa Real “no quería que fuera un príncipe” ni que “recibiera seguridad”.

Añadió que se sintió abrumada por la idea de que su hijo “no fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría”.

Otras grandes revelaciones fueron que la familia les negó protección luego que dejaron sus tareas reales.

“Realmente decepcionado”

Cuando se incorporó a la entrevista, el príncipe Enrique negó otro rumor, el de que no le comunicaron a la reina Isabel su decisión de apartarse de la monarquía.

“Yo nunca ocultaría algo así a mi abuela, tengo demasiado respeto por ella”, indicó, y añadió que tienen una buena relación con la reina y hablan con ella por Zoom.

En cambio, Enrique reveló que su padre, el príncipe Carlos, dejó de “responderle al teléfono” después de que tomara la decisión de empezar una nueva vida.

“Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor”, señaló Enrique, quien confió en poder “reparar la relación” con su padre.

Sobre su hermano Guillermo, el segundo en la línea de sucesión al trono, dijo que la relación entre ambos consiste ahora en darse “espacio”, y que aunque le “quiere mucho”, están en “caminos diferentes”.

“Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse. Y les tengo una gran compasión por eso”, afirmó.

“Me entristece que haya pasado lo que pasó, pero me siento cómodo sabiendo que hicimos todo lo que pudimos para que funcionara”, señaló.

El pasado 19 de febrero, Enrique y Meghan confirmaron a la reina que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica, y la jefa de Estado decidió retirarle a su nieto –sexto en la línea de sucesión al trono británico– los patrocinios honorarios que ostentaba.

No obstante, Enrique aseguró durante la charla que la familia real le “cortó” realmente los fondos “en el primer trimestre de 2020”, justo antes de que se mudaran a Estados Unidos, pero dijo que ambos tienen la herencia que le dejó su madre.

“Final feliz”

Pero no todo fueron reproches.

Hablaron de su felicidad actual y revelaron que su segundo hijo será una niña.

“¡Es una niña!”, expresaron al unísono, agregando que esperan que nazca en el verano boreal.

“Tener un niño y luego una niña, ¿qué más podemos pedir?”, se regocijó el príncipe Enrique, tras afirmar que no esperaban tener más hijos. “Con dos basta”, agregó Meghan.

La pareja ofreció a los espectadores un vistazo de su presente vida de “cuento de hadas” en Montecito, California, un enclave de celebridades junto a la playa.

Meghan cerró la entrevista con una esperanzada mirada al futuro, diciendo que Enrique había tomado una decisión que “me salvó la vida”.

“Y ahora, como estamos del otro lado, no solo hemos sobrevivido, sino que estamos prosperando””, agregó.

Consultada si su historia “tiene un final feliz”, Meghan respondió: “Lo tiene. Mejor que el de cualquier cuento de hadas que hayan leído”.

36%

de los participantes en un sondeo de YouGov indicó que simpatizaba más con la reina Isabel II y la familia real, mientras que un 22 por ciento dio su apoyo a Enrique y Meghan. No obstante, el sondeo encontró que los apoyos dependían mucho de la edad del encuestado: según esto, el 48 por ciento de los sondeados con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años se mostró más solidario con los Sussex y apenas un nueve por ciento de los mayores de 65 años los apoyó.

La reina responde

El Palacio de Buckingham salió ayer de su mutismo y replicó a los duques de Sussex, Enrique y Meghan, con un mensaje conciliador en el que aseguró que abordará las “preocupantes” acusaciones de racismo y maltrato psicológico. “Toda la familia se entristece de conocer en su plena dimensión lo duro que han sido estos últimos años para Enrique y Meghan”, afirma en un comunicado. Isabel II, de 94 años, reconoce en el mensaje que “los problemas planteados, especialmente el de la raza, son preocupantes”, y se compromete a que se tomarán “muy en serio y serán tratados por la familia en privado”. Pese al tono conciliatorio, la reina se guarda de advertir que “algunos recuerdos (sobre lo sucedido) pueden variar”, una forma de cuestionar que las acusaciones sean totalmente precisas.

Boda adelantada

Otra bomba fue que la pareja se casó en secreto en un patio trasero, en una ceremonia oficiada por el arzobispo de Canterbury, tres días antes de su boda oficial. “Dijimos, ‘Mira, esta cosa, este espectáculo es para el mundo, pero nosotros queremos nuestra boda entre nosotros’”, dijo Meghan.

Meghan, de 39 años, y Harry, de 36, se conocieron en una cita a ciegas en Soho House en Londres en 2016, cuando ella era una actriz que trabajaba en la serie ‘Suits’. Ambos se casaron dos años después y tuvieron a su primer hijo en mayo de 2019.

Durante la entrevista, Meghan no habló sobre sus hermanastros ni el resto de su familia, pero sí dijo que había perdido a su padre.