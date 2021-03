360 A vuelo de pájaro

El acrónimo favorito de Corporate America

¿Ebitda?; ¿ROI? Se puede argumentar a favor de ESG, el acrónimo que más ejecutivos mencionaron en sus últimas llamadas de resultados trimestrales que nunca. Una cuarta parte de las empresas del S&P 500 citaron esta abreviatura para los problemas ambientales, sociales y de gobernanza en sus llamadas del cuarto trimestre hasta la semana pasada, según FactSet, casi el doble del recuento en el mismo periodo del año anterior.

La verificación de nombres ESG refleja las preocupaciones más amplias de las salas de juntas, más allá de la rentabilidad de los accionistas. Esto también es el resultado de inversores como BlackRock que presionan a las empresas para que adopten objetivos sobre su impacto climático, compromiso con la equidad racial y otros temas de ESG. También se produce cuando la administración de Biden hace de ESG una prioridad regulatoria cada vez más importante.

En resumen, aquí está el statu quo, de Martine Ferland, la vicepresidenta de Marsh & McLennan, en una reciente llamada a inversionistas:

“Estamos observando, por supuesto, la agenda de la administración Biden, pero creemos que estamos bien posicionados allí. En particular, somos muy sólidos en ESG, como consultoría en diversidad e inclusión, y también en inversión responsable y ayudando a los clientes a abordar la transición a una economía baja en carbono”.

El proyecto de ley de estímulo de US$1.9 billones del presidente Joe Biden pasa por el Senado. El plan de rescate económico despejó la Cámara Alta, 50-49, después de que los demócratas recortaran los beneficios por desempleo para apaciguar al senador Joe Manchin. El proyecto de ley ahora debe ser aprobado por la Cámara por segunda vez, lo cual se espera, antes de que Biden lo promulgue.

El petróleo se dispara tras un ataque a una instalación de Saudi Aramco. El petróleo crudo se disparó por encima de los US$70 el barril por primera vez en más de un año, luego de que un ataque con drones apuntara a un tanque de almacenamiento de petróleo en un importante puerto de Arabia Saudita.

Los bancos de Wall Street están sentados con grandes ganancias en el papel de las tormentas invernales. Las mesas de negociación de firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America se beneficiaron de las transacciones relacionadas con la energía y el gas natural tras la congelación profunda del mes pasado, que disparó los precios de la electricidad. Pero las declaraciones de quiebra de las compañías eléctricas y la condonación de facturas de los clientes por parte de los legisladores estatales pueden obstaculizar esas devoluciones.

Energía: Los precios del petróleo se dispararon después de que Arabia Saudita dijera que las instalaciones energéticas clave fueron atacadas por un dron y un misil el domingo. Los rebeldes hutíes de Yemen, que están respaldados por la némesis de Arabia Saudita, Irán, se atribuyeron la responsabilidad.

COVID: Más buenas noticias. El número de hospitales de EE. UU. abrumados y saturados por el patógeno está disminuyendo en todas las regiones y el Dr. Anthony Fauci dijo que el suministro de vacunas “aumentará drásticamente” en las próximas semanas. Estados Unidos administra ahora más de 2 millones de dosis de vacunas al día.

Una noche salvaje con Harry, Meghan y Oprah

Tres personas tan famosas que no necesitan apellidos, Oprah, Harry y Meghan, se sentaron la noche del domingo para una entrevista de gran éxito.

Todo era grande. Las tarifas de licencia, por ejemplo: CBS pagó alrededor de US$8 millones a la productora de Oprah, solo para transmitir la entrevista, según LA Times. Y la red estaba buscando US$325 mil por un anuncio de 30 segundos, aproximadamente el doble de la tarifa normal para ese intervalo de tiempo.

Las revelaciones también fueron grandes. Meghan le dijo a Oprah que su vida como miembro de la realeza británica era tan asfixiante que pensó en suicidarse.

Zoom out: Habiendo dado un paso atrás de sus deberes reales oficiales, el príncipe Harry y Meghan Markle están haciendo la transición a una nueva vida como magnates de negocios de celebridades. Hasta ahora, en su mayoría han seguido el libro de jugadas tradicional:

Acuerdo con Netflix: en septiembre pasado, anunciaron un acuerdo de contenido con el transmisor por valor de US$100 millones.

Trato con Spotify: Luego, en diciembre, dijeron que harían podcasts exclusivos bajo su estandarte de Archewell Audio.

Capital de riesgo: Meghan hizo su primera inversión inicial en Clevr Blends, que produce cafés con leche instantáneos con leche de avena.

SPAC: Es broma, pero … es solo cuestión de tiempo, ¿verdad?

En pocas palabras: con ofertas de libros, colaboraciones de moda y presentaciones en el horizonte, Harry y Meghan pronto podrían convertirse en una marca de mil millones de dólares, dijo a WWD el director ejecutivo de Brand Finance, David Haigh.

Las personas completamente vacunadas pueden tener pequeñas reuniones en el interior de recintos, con otras personas vacunadas, pero deben continuar usando máscaras en público, dijeron los CDC.

La agencia ofreció buenas noticias a los abuelos que se abstuvieron de ver a sus hijos y nietos durante el año pasado, diciendo que las personas completamente vacunadas pueden visitar el interior con personas no vacunadas de un solo hogar, siempre que nadie entre los no vacunados esté en riesgo de contraer una enfermedad grave si está infectado con el coronavirus. Las recomendaciones llegaron cuando los funcionarios estatales se movieron para reabrir negocios y escuelas en medio de una caída en los casos de virus y muertes. Los funcionarios federales de salud han advertido en repetidas ocasiones contra la relajación de las restricciones demasiado rápido, por temor a que las medidas puedan sentar las bases para una cuarta oleada de infecciones y muertes.

Los ataques con misiles y aviones no tripulados reclamados por combatientes hutíes respaldados por Irán, en Yemen, son los más graves contra las instalaciones petroleras saudíes desde 2019. Si bien los hutíes también se atribuyeron la responsabilidad en ese momento, Riad señaló con el dedo al archirrival Irán. Estos ataques afectaron una instalación de procesamiento clave y dos campos, reduciendo la producción durante aproximadamente un mes y exponiendo la vulnerabilidad de la industria del crudo del reino. Estados Unidos se ha comprometido a salvaguardar los intereses de seguridad sauditas, específicamente de Yemen. Pero el equipo de Biden también ha dicho que quiere “recalibrar” las relaciones con los saudíes y publicó un informe de inteligencia estadounidense que implica al príncipe heredero del reino, en el asesinato del crítico saudí Jamal Khashoggi en 2018. Biden ha dicho que quiere volver a unirse a un pacto entre Irán y las potencias mundiales destinado a frenar la capacidad de Teherán para crear armas nucleares. Después de una advertencia de las Naciones Unidas de que Yemen se enfrenta a una hambruna, la administración estadounidense también se está moviendo para revocar la designación de los hutíes como terroristas. Los saudíes dicen que eso envalentona a sus adversarios respaldados por Irán para que intensifiquen sus ataques. La pregunta, es si las esperanzas de Biden de involucrar a Irán, pueden poner en peligro los lazos de Estados Unidos con un país cuya riqueza, ubicación estratégica y papel como potencia de la OPEP lo convierten en un socio crucial. – Sylvia Westall

Salida afgana | Estados Unidos está considerando una retirada total de tropas de Afganistán para el 1 de mayo y se apoya en el presidente Ashraf Ghani para acelerar las conversaciones de paz con los talibanes. Como informa Nick Wadhams, Washington también pedirá a la ONU que convoque una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países como Rusia y China para apoyar un “enfoque unificado” para asegurar la paz.

Advertencia a Biden sobre Taiwán | El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le dijo a Estados Unidos que dejara de “cruzar líneas y jugar con fuego” en Taiwán, la última advertencia a Biden contra la intromisión en los asuntos de Pekín. Dijo en una sesión informativa ayer que “no hay lugar para compromisos o concesiones” en el reclamo de soberanía de China sobre el territorio gobernado democráticamente. En tanto, la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que no está segura de si las elecciones legislativas se retrasarán nuevamente, pues los legisladores chinos comunistas trabajan a puerta cerrada para asfixiar y frenar la influencia de los candidatos de la oposición democrática en las futuras votaciones.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.