360 A vuelo de pájaro

Las acciones tecnológicas lideraron la caída en las acciones estadounidenses mientras que la liquidación de los bonos globales se profundizó, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia subiendo a un máximo de un año y la deuda del Reino Unido con Australia bajo presión. El Nasdaq 100 cayó un 3.6%, la mayor cantidad desde octubre, ya que los inversionistas se alejaron de los ganadores de la era de la pandemia hacia empresas preparadas para beneficiarse del fin de los bloqueos. Aproximadamente 10 acciones cayeron por cada una que ganó en el S&P 500. Las empresas populares entre la multitud de comerciantes diarios aumentaron una vez más, y GameStop se duplicó en un punto antes de terminar un 19% más alto.

Hace solo unos días, los inversionistas satisfechos con el alza de las acciones decían que no estaban demasiado preocupados por el aumento de los rendimientos de los bonos. Los tipos seguían siendo bajos, según explicaron, y mientras el ritmo de los aumentos fuera ordenado, las existencias estarían bien. La turbulencia del mercado de ayer puede poner fin a ese argumento.

Muchos en Wall Street esperaban apuestas en un mundo pospandémico para cambiar los mercados en 2021. Pero pocos podrían haber predicho la ferocidad de esta reapertura comercial que se extendió por la evolución de los activos.

Cathie Wood dice que bitcóin está en “los primeros días” dado su nuevo interés por parte de las instituciones y sus diversos casos de uso. Hablando como parte de un panel para el Bloomberg Crypto Summit, el fundador de Ark Investment Management dijo que la moneda digital más grande tiene billones de dólares en potencial de capitalización de mercado.

Se confirma que unos 2.5 millones de personas murieron a causa del coronavirus el año pasado. Dejando de lado que se cree que la cifra real es mucho más alta, y se acerca al tamaño de la población de Chicago o de toda la nación de Qatar. A pesar de esta cifra paralizante, las noticias de la pandemia en algunos sectores son alentadoras. En EE. UU., las admisiones hospitalarias de COVID-19, se desplomaron un 72%, en solo un mes, cuando la tercera ola de infección disminuyó y los esfuerzos fallidos de vacunación se enderezaron lentamente. En otros lugares, sin embargo, la evolución sigue siendo sombría. París se encuentra entre las 20 regiones francesas que podrían enfrentar restricciones más estrictas a medida que los casos aumentan allí. Las infecciones también están aumentando en Italia, Finlandia y Alemania.

La vacuna Pfizer-BioNTech ha demostrado ser tan eficaz, que los expertos en salud pública creen que las inmunizaciones podrían acabar con la pandemia mundial de coronavirus.

Un estudio de 1.2 millones de personas en Israel encontró que la inyección fue 92% efectiva para prevenir casos graves de COVID-19 después de dos dosis y 62% después de una. También redujo la transmisión en un 89% y su efectividad estimada para prevenir la muerte fue del 72% hasta tres semanas después de la primera inyección. Es el estudio más grande hasta ahora para probar la eficacia de la vacuna en un entorno del mundo real, fuera de los límites de los ensayos clínicos.

Mientras tanto, los reguladores estadounidenses concluyeron esta semana que la vacuna de COVID de dosis única de Johnson & Johnson es segura, lo que allana el camino para su autorización que la convertiría en la tercera vacuna aprobada por la FDA.

¿Qué está pasando con los impuestos de Trump? El fiscal de distrito de Manhattan obtuvo ocho años de sus declaraciones de impuestos después de que la Corte Suprema denegara una oferta para mantenerlas en secreto, lo que le dio al ex-Presidente una exposición legal seria por primera vez en su carrera. “La presa se ha roto”, dijo Tim O’Brien de Bloomberg.

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

The Economist tiene dos portadas esta semana. En Asia escriben sobre cómo la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China dependerá del sudeste asiático. Aunque la región no tiene líneas de batalla claras, a diferencia de la Europa de la guerra fría, que estaba dividida en campos aliados de la Unión Soviética y Estados Unidos, esto solo hace que la competencia sea más compleja. Las personas en el sudeste asiático, ya ven a Estados Unidos y China, como dos polos que empujan a sus países en direcciones opuestas. Esta contienda se volverá más feroz, tanto por la necesidad de China, de asegurar el acceso a las materias primas y los mercados, como porque el sudeste asiático, es cada vez más importante por derecho propio. La región alberga a 700 millones de personas y su economía es muy grande y está creciendo rápidamente. Prepárese para un tira y afloja en el patio trasero de China.

En el resto del mundo, The Economist analiza un nuevo giro en el concurso tecnológico global. La idea de que la industria de la tecnología esté dominada por monopolios, está tan extendida, que ha monopolizado gran parte del pensamiento, desde las estrategias de los inversionistas, hasta los informes legales de los organismos de control antimonopolio. Sin embargo, cada vez es más difícil de mantener. En Estados Unidos, los mercados digitales se están desplazando hacia los oligopolios, en los que las empresas de segundo y tercer lugar, compiten vigorosamente contra las predominantes. Las grandes empresas de tecnología están luchando por los clientes y los estándares: sea testigo de la confrontación entre Apple y Facebook, sobre quién controla la privacidad de los usuarios de iPhone. Y en toda Asia, los conglomerados digitales están luchando. Una economía digital más controvertida tendría consecuencias, tanto para los mercados como para los consumidores y las empresas.

Los socios de McKinsey rechazaron a su líder, Kevin Sneader, mientras la compañía se enfrenta

al retroceso por su papel en la crisis de opioides de

EE. UU. Fue el último titular duro para la consultora, que puede enfrentar crecientes amenazas a su condición de asesor de confianza para empresas y gobiernos, y como imán para los mejores talentos.

Un análisis muestra que los tejanos pagaron más por su mercado de energía desregulado. Los consumidores que compraron electricidad en el mercado desregulado del estado, que sufrió cortes generalizados durante las recientes tormentas de invierno, pagaron US$28 millardos más que los residentes que dependían de los servicios públicos tradicionales, según The Wall Street Journal.

El rival chino de Uber puede desplegarse en Europa. Didi Chuxing planea introducir el servicio de transporte compartido en mercados europeos como Gran Bretaña y Francia, informa Bloomberg. Eso podría traer un nuevo competidor duro en algunos de los grandes mercados de Uber.

Ghana se convirtió en el primer país en recibir un paquete de atención de vacunas del programa COVAX respaldado por la ONU. Las 600 mil dosis comenzarán a administrarse la próxima semana, con los trabajadores de la salud, las personas mayores de 60 años y las personas con afecciones preexistentes en primer lugar.

Actualización rápida: COVAX está coordinado por la OMS, la Alianza Mundial de Vacunas y la Coalición para Innovaciones en la Preparación ante Epidemias, y tiene como objetivo reducir la brecha de vacunación entre los países ricos y los de bajos ingresos.

Charlie Munger, la leyenda empresarial de 97 años y brazo derecho de Warren Buffett, el famoso oráculo de Omaha, criticó el “impulso comercial de los inversionistas novatos” atraídos por nuevos tipos de operaciones de corretaje como Robinhood. “Creo que toda esta actividad es lamentable. Creo que a la civilización le iría mejor sin él”. Asimismo, aseveró: “que jamás invertiría en criptomonedas, como jamás lo hace en el oro”.

Una pregunta que durante mucho tiempo ha atormentado a los observadores de bitcoines es cómo valorarlo. Últimamente su valor ha sido lo que personas influyentes como Elon Musk y la selectora de acciones estrella Cathie Wood digan que es.

John Detrixhe escribe que las perspectivas a largo plazo de bitcóin probablemente dependerán de si otros pesos pesados de las finanzas están de acuerdo con sus evaluaciones.

Estados Unidos realizó un ataque aéreo selectivo en Siria contra una milicia respaldada por Irán, en respuesta a un ataque que mató a un contratista e hirió a un miembro del servicio estadounidense.

La represalia estadounidense estaba destinada a castigar a los perpetradores del ataque con cohetes, pero no a intensificar las hostilidades con Irán, dijo John Kirby, secretario de prensa del Pentágono.

Los ataques fueron autorizados por el presidente Biden en respuesta a los recientes atentados en Irak y a las continuas amenazas al personal estadounidense y de la coalición, afirmó Kirby.

Un ataque con cohetes contra el aeropuerto en la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, mató este mes a un contratista civil de la coalición militar liderada por Estados Unidos e hirió a otros seis, entre ellos un miembro del servicio estadounidense y cuatro contratistas estadounidenses.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.