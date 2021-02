360 A vuelo de pájaro

Lo que piensa Janet Yellen

La Secretaria del Tesoro inauguró ayer el Proyecto de Política DealBook DC, una de las pocas entrevistas con los medios que ha concedido desde que asumió el cargo el mes pasado. Reveló pistas sobre algunas de sus principales prioridades. Esto es lo que dejó entrever que está planeando:

Sobre el empleo: Yellen dijo que el objetivo era “reducir el desempleo a los niveles que teníamos antes de la crisis”. Pero está mirando más allá de la tasa de desempleo general en cifras cada vez mayores, y cree que el gobierno tiene capacidad para asumir aún más deuda, lo que sugiere que presionará por más estímulos y otras políticas para dinamizar la economía.

Sobre los impuestos: No espere que Yellen apoye un impuesto sobre el patrimonio al estilo de Elizabeth Warren. Pero la Secretaria del Tesoro sugirió que ella podría apoyar el cierre de algunas lagunas en el código tributario, incluidos los intereses acumulados y, curiosamente, la base “intensificada” de las transferencias de sucesiones.

Sobre criptografía: Yellen descartó el bitcóin, calificándolo como una “forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones”. Pero dijo que “tiene sentido” considerar un llamado “dólar digital” administrado por el banco central, en los primeros comentarios que pareció hacer sobre la idea. Esto podría conducir a “pagos más rápidos, seguros y económicos”, dijo, una importante declaración de intenciones para la regulación de las criptomonedas en los próximos años.

Donald Trump pierde una oferta final para proteger sus declaraciones de impuestos. La Corte Suprema rechazó el esfuerzo del ex-Presidente para evitar que el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, obtuviera sus registros financieros. Igual de importante, Vance podría tener acceso a registros adicionales de los contables de Trump .

El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que el banco central de EE. UU. no estaba ni cerca de retirar su apoyo a la compra de bonos para la economía dañada por la pandemia, incluso cuando expresó expectativas de un regreso a una actividad más normal a finales de este año. También minimizó las preocupaciones sobre la inflación de otro gran rescate de COVID o el desencadenamiento de la demanda reprimida a medida que los estadounidenses vacunados que no perdieron sus trabajos comienzan a gastar. “La economía está muy lejos de nuestras metas de empleo e inflación”, dijo Powell al Comité Bancario del Senado ayer. “Y es probable que lleve algún tiempo lograr un progreso sustancial adicional”.

Las acciones estadounidenses revirtieron las pérdidas luego de los comentarios de Powell sobre la inflación, y su prudente perspectiva de crecimiento impulsó a los operadores a comprar la caída. Los bonos del Tesoro subieron y las acciones asiáticas parecen tener un comienzo mixto.

Los volantes más altos del mercado de valores siguen bajo presión. Los futuros del Nasdaq 100, de gran tecnología, cayeron un 1.5%, después de que el índice se desplomara un 2.6% en las operaciones de ayer por una venta masiva en algunas de las compras pandémicas más calientes, como Peloton Interactive Inc., que se hundió un 10%. Las acciones de Tesla Inc. están listas para caer nuevamente en la apertura con futuros que se negocian muy por debajo de los US$700. La apuesta del CEO Elon Musk por bitcóin también se vio afectada y la criptomoneda volvió a caer significativamente.

El posicionamiento para una recuperación económica mundial sigue siendo el tema dominante del mercado, y los rendimientos de los bonos de los mercados desarrollados vuelven a subir. El índice Bloomberg Commodity Spot, que rastrea los movimientos de precios de 23 materias primas, subió ayer a su nivel más alto desde marzo de 2013. El crudo también está subiendo, con un barril de West Texas Intermediate para entrega en abril a US$62.36. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura.

Todas las banderas en la propiedad federal se bajarán a media asta durante los próximos cinco días para llorar a los 500 mil estadounidenses que han muerto debido al COVID-19 en solo un año. La Administración Biden señaló que eso es más que el total de muertes estadounidenses de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam combinadas.

Materias primas: el metal industrial más importante del mundo superó los US$9 mil / tonelada métrica por primera vez desde 2011. ¿Sabe cuál es? El cobre, que está recibiendo un impulso gracias a 1) la preocupación por la escasez de oferta y 2) el potencial de una ola de crecimiento económico para elevar la demanda.

Netflix ha invertido en contenido internacional para diferenciarse en las guerras del streaming, mantener una trayectoria de crecimiento ascendente y ofrecer algo nuevo a sus espectadores estadounidenses. Está teniendo éxito en todos los frentes.

En el cuarto trimestre del año pasado, 7.7 millones de los 8.5 millones de nuevos suscriptores de Netflix procedían de mercados internacionales.

Y en el tercer trimestre, los programas fuera de EE. UU. en todos los servicios de transmisión representaron casi el 30% de la demanda en EE. UU., según los datos proporcionados a Axios por Parrot Analytics.

Estadísticas: Los 10 principales administradores de fondos de cobertura del mundo ganaron US$20.100 millardos el año pasado, según el informe anual Rich List de Institutional Investor. Esta cifra representa un aumento del 50% desde 2019 y en términos prácticos el doble de las remesas que envían los migrantes guatemaltecos desde EE. UU.

