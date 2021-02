360 A vuelo de pájaro

La esposa de “el Chapo”, el narcotraficante mexicano, fue arrestada en Virginia y acusada de ayudar a su esposo a dirigir su imperio criminal.

Emma Coronel Aispuro, exreina de belleza, había sido investigada por las autoridades federales de Estados Unidos por ser cómplice de su esposo Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo, quien fue condenado en un juicio en Brooklyn en 2019 por planear una gran conspiración de drogas. y posteriormente fue condenado a cadena perpetua.

Ha pasado poco más de un año desde que se detectó por primera vez el coronavirus en EE. UU., y en ese tiempo al menos 500 mil estadounidenses han muerto a causa del patógeno. Superando con creces su número de muertos por los combates durante la Segunda Guerra Mundial, la pérdida masiva de vidas representa una quinta parte de todas las muertes confirmadas de COVID-19 en todo el mundo. Alrededor del 35% de los estadounidenses que perecieron, eran los más vulnerables: los ancianos. Muchos morirían solos, separados de sus seres queridos durante sus últimos días. Esta tragedia estadounidense, sin precedentes en los tiempos modernos, siguió a una serie de pasos en falso de la administración Trump, así como de algunos funcionarios estatales. Comenzando con pruebas fallidas y un tamborileo de información errónea del presidente Donald Trump, las infecciones y las muertes aumentaron a medida que se politizaron las precauciones y se alentaron las reaperturas prematuras. El año terminó con un lanzamiento lento y desorganizado de la vacuna por parte de los estados que se dejaron valer por sí mismos, mientras una tercera ola de catástrofe viral se apoderó de la nación. Hasta el día de hoy, algunos estadounidenses todavía consideran que la pandemia es un engaño. “Es casi increíble”, dijo el doctor Anthony Fauci sobre la última cifra de muertos. “Pero es verdad”.

Italia extendió la prohibición de circulación entre las 20 regiones del país hasta el 27 de marzo, cuando el nuevo gobierno de Mario Draghi intensifica una campaña de vacunación. Mientras tanto el gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, analiza €50 millardos (US$61 millardos) en gastos adicionales para luchar contra el impacto del virus. La Organización Mundial de la Salud dijo que las últimas seis semanas han visto un “descenso positivo” en la propagación del virus en todo el mundo, pero advirtió contra la reapertura demasiado pronto. Las vacunas parecen proteger contra enfermedades graves en casi todos los casos, incluidas las variantes, dijo la OMS, pero aún no está claro que detengan la transmisión.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el presidente Joe Biden está a favor de aumentar los impuestos a las empresas y señaló que considera aumentar las tasas sobre las ganancias de capital. Sin embargo, la administración está evitando proponer un impuesto sobre el patrimonio.

El nombre Moreira Salles es conocido en todo Brasil. Pero pocos en otros lugares están familiarizados con la family office que administra una gran fortuna. Impulsado por la minería, es una máquina de hacer dinero de US$6 millardos.

La Corte Suprema rechazó una oferta desesperada de Donald Trump para proteger sus registros financieros. Sus contables se los entregarán a los fiscales de Nueva York.

La orden breve y sin firmar de la Corte fue una derrota decisiva para Trump, quien había hecho todo lo posible para mantener en secreto sus declaraciones de impuestos y documentos relacionados.

El año pasado, los 25 principales gerentes y administradores de los fondos de cobertura ganaron US$32 millardos, incluso cuando la economía colapsó y los mercados se tambalearon. En general, los fondos de cobertura arrojaron un 11.6 por ciento el año pasado, según Hedge Fund Research, su mejor desempeño en una década, pero no lo suficiente para seguir el ritmo del S&P 500, que subió un 16 por ciento.

Estos son los que más ganan, según la lista:

Izzy Englander de Millennium Management, quien ganó un estimado de US$3.8 millardos y cuyo fondo insignia produjo un rendimiento del 26 por ciento.

Jim Simons de Renaissance Technologies, quien obtuvo US$2.6 millardos y cuyo buque insignia generó un rendimiento del 76 por ciento (pero cuyo fondo abierto a inversionistas externos perdió mucho).

Chase Coleman de Tiger Global Management, quien logró US$2.5 millardos y cuyo fondo principal rindió un 48 por ciento.

Ken Griffin de Citadel, quien ganó US$1.8 millardos y cuyo fondo principal rindió 24 por ciento.

Steve Cohen, de Point72 Asset Management, y David Tepper, de Appaloosa Management, ganaron aproximadamente US$1.7 millardos.

El resto de los mejores: Philippe Laffont de Coatue Management (US$ 1.6 millardos), Andreas Halvorsen, de Viking Global Investors, y Scott Shleifer, de Tiger Global, (ambos US$1.5 millardos), y Bill Ackman de Pershing Square Capital Management (US$1.4 millardos).



Boeing pide poner a tierra otro de sus modelos de aviones. La compañía recomendó detener los vuelos en todo el mundo utilizando su modelo 777 con un motor Pratt & Whitney particular. La medida se produjo después de que un vuelo de United Airlines sufriera una falla en el motor sobre Colorado, derramando escombros sobre los vecindarios antes de aterrizar de manera segura en Denver.

Los mercados energéticos de Texas están bajo escrutinio. La red eléctrica del estado, excepcionalmente independiente y en gran parte desregulada, ha sido criticada por estar mal preparada para las severas tormentas invernales de la semana pasada y por cargar a algunos clientes con miles de dólares en facturas de energía.

Buenas noticias para la vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech. Los datos de Israel mostraron que solo una dosis previno el 75 por ciento de las infecciones, lo que podría reforzar los argumentos para retrasar las segundas inyecciones. (La investigación no determinó cuánto tiempo duró la protección de dosis única). Las compañías farmacéuticas también anunciaron que su vacuna podría almacenarse de manera segura en congeladores estándar hasta por dos semanas, lo que podría significar que se puede implementar más ampliamente.

El precio de bitcóin estableció otro récord durante el fin de semana, subiendo brevemente por encima de US$58 mil por moneda. Y Elon Musk tuiteó al respecto, consolidando su estatus como uno de los patrocinadores de más alto perfil de las criptomonedas.

Tesla está listo para obtener más ganancias comprando de bitcóin que vendiendo autos eléctricos, según una nota de investigación de Daniel Ives de Wedbush Securities. Hace unas semanas, la compañía dijo que había comprado US$1.5 millardos en bitcóin para diversificar su balance. El rápido aumento de bitcóin desde entonces implica una ganancia, en el papel, de aproximadamente US$1 millardo; esto es más, de lo que Tesla ganó vendiendo automóviles el año pasado, la primera vez que obtuvo ganancias durante todo el año. (Tesla también ganó más con otro negocio tangencial, vendiendo créditos de energía renovable a otros fabricantes de automóviles).

¿Seguirán ahora más empresas su ejemplo?: Números llamativos como éste podrían hacer que los directores financieros se lo piensen dos veces sobre el efectivo y los bonos de bajo rendimiento en sus balances. “Claramente ha sido una buena inversión inicial y una tendencia que esperamos podría tener un impacto dominó para otras empresas públicas durante los próximos 12 a 18 meses”, escribió Ives. Él espera que menos del 5% de las empresas públicas cambien el efectivo corporativo a criptomonedas, lo que aún sería un gran salto.

Abunda el escepticismo sobre “el rally” de bitcóin, incluso del presidente de la Fed de Boston y Ken Griffin de Citadel, sobre todo, cuando Musk señaló que los precios de las criptomonedas “parecían altos”. En mayo pasado, Musk dijo lo mismo de las acciones de Tesla: “Están demasiado altas” y desde entonces han subido más del 400 por ciento.

