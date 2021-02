Primeros migrantes cruzan a EE. UU.

Un primer grupo de 25 migrantes que se hallaba en México cruzó ayer hacia Estados Unidos para continuar con su trámite de solicitud de asilo, como parte de la nueva política migratoria del presidente demócrata Joe Biden.

Los migrantes pasaron en un autobús desde la ciudad mexicana de Tijuana (noroeste), fronteriza con la estadounidense San Diego, con el acompañamiento de personal del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Un oficial a cargo de un albergue para migrantes en San Diego confirmó que esas personas estaban ya albergadas en un hotel.

Ayer, quedó oficialmente desmontado el programa de Protección al Migrante (MPP en inglés), implementado por el exmandatario Donald Trump y que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México, mientras esperaban respuesta de cortes estadounidenses.

En la puerta fronteriza del sector El Chaparral, en Tijuana, numerosos migrantes pasaron la noche a un lado del cerco de barrotes que marca la frontera entre México y Estados Unidos.

Cuando se acercaba el momento de que abrieran las puertas, había unos 500 migrantes. De ellos, un centenar eran centroamericanos y el resto haitianos.

Pero la mayoría reconoció que no habían iniciado trámite alguno ante Estados Unidos, por lo que no serían beneficiarios inmediatos de la política implementada por Biden. “Confío en el nuevo presidente, en que me escuche y me ayude porque ya tengo dos años acá”, declaró la hondureña Nelly Cabrera.

Acercamiento

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, habló ayer sobre las causas de la migración irregular con sus homólogos de Honduras y El Salvador, en un momento en que el presidente estadounidense, Joe Biden, revisa la política antimigratoria de Trump.

El Departamento de Estado informó que Blinken reiteró el interés de Washington en reafirmar los lazos con ambas naciones.

“Hablamos de la necesidad de crear un entorno más propicio para las oportunidades económicas y reforzar la rendición de cuentas para reducir la migración irregular”, escribió el Secretario de Estado en Twitter.