360 A vuelo de pájaro

Hace 12 años, bitcóin era solo una idea. Ahora vale tanto como una casa diminuta.

El lunes, la criptomoneda más grande del mundo superó brevemente los US$50 mil por primera vez, extendiendo una carrera que ha hipnotizado al mundo empresarial y ha causado frustración a todos los que vendieron todos sus bitcoines en 2019.

Cómo ha llegado el bitcóin hasta aquí

Una breve cronología del ascenso, caída e incluso mayor aumento del bitcóin.

2008: Satoshi Nakamoto publicó el libro blanco de bitcóin, que establecía los principios de un “nuevo sistema de efectivo electrónico que es completamente “peer-to-peer”, sin un tercero confiable”. Hasta el día de hoy, uno no sabe quién (o qué grupo de personas) es Satoshi.

2010: un programador compró dos pizzas por 10 mil bitcoines en lo que se considerará la transacción de pizza más cara de la historia. Supongamos que hay 16 rebanadas entre las dos pizzas y usted toma 15 bocados por rebanada, al precio actual de bitcóin, esto representa hoy alrededor de US$2 millones por bocado.

2017: El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, calificó a bitcóin como un “fraude” (un comentario que luego retrocedió).

2018: El NYT publicó un artículo con el titular: Todos se están volviendo divertidamente ricos y tú no después de que bitcoin saltó de US$830 a US$19 mil 300 en el lapso de un año. Las cosas dejaron de ser tan divertidas más adelante, específicamente en 2018, cuando bitcóin colapsó y cayó a US$3 mil 200.

2020–2021: Después de rondar por debajo de los US$10 mil durante meses, bitcoin saltó como cohete. Ya ha subido un 75% solo este año.

¿Qué sigue?

Inicialmente concebido como una forma de eludir a las instituciones financieras tradicionales, bitcóin ahora está siendo sofocado por ellas. BNY Mellon, el banco más antiguo de EE. UU., dijo que manejaría bitcoines para sus clientes. Mastercard se comprometió a respaldar las criptomonedas a finales de este año. Y, según los informes, una aclamada unidad de inversión de Morgan Stanley, está considerando hacer apuestas en bitcóin.

Además, Tesla invirtió US$1.500 millardos de su efectivo en bitcóin y dijo que aceptaría el pago de sus productos en esta criptomoneda de forma limitada.

En pocas palabras: Bitcóin ha sido cada vez más legitimado por la comunidad empresarial, pero aún enfrenta preguntas existenciales, que incluyen 1) ¿cómo debería regularse? y 2) ¿para qué es realmente útil?

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

La portada de The Economist esta semana analiza los planes para reformar los mercados energéticos de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha dicho que quiere que las emisiones de combustibles fósiles de la generación de energía, terminen para 2035 y que la economía sea neutra en carbono para 2050. En los próximos meses, sus propuestas llegarán al Congreso, recién llegadas de una tormenta invernal que ha provocado apagones intensos y sin precedentes en Texas y reveló graves debilidades en la infraestructura energética de Estados Unidos. El país no es solo el segundo mayor emisor del mundo, sino también una fuente de normas, tecnología y, potencialmente, liderazgo relacionados con el clima. Lo que está a punto de suceder en Washington, marcará el rumbo en Estados Unidos durante la próxima década, y posiblemente en un horizonte de más alcance. El tiempo apremia. Es posible que Biden y sus sucesores, no tengan una segunda oportunidad para reformular la política a tal escala.

El suministro de vacunas contra el coronavirus en EE. UU. se duplicará en las próximas semanas y meses, según un análisis de Bloomberg, lo que permitirá una amplia expansión de los esfuerzos de vacunación. Actualmente, Estados Unidos administra solo 1.6 millones de dosis al día gracias a un suministro de entre 10 y 15 millones de vacunas por semana. Pero los fabricantes han acelerado los plazos de producción que pueden proporcionar cientos de millones de dosis para igualar la creciente capacidad de inmunización en farmacias y sitios de vacunación masiva. La cantidad de inyecciones administradas debería aumentar a casi 20 millones por semana en marzo, más de 25 millones por semana en abril y mayo, y más de 30 millones por semana en junio. Aunque la amenaza de variantes de COVID-19, que se transmiten con mayor facilidad es grande, la investigación inicial muestra, que algunas de dichas mutaciones o variantes son menos disuadidas por las vacunas actuales o incluso potencialmente más letales, el incremento farmacéutico, junto con una tercera ola de infección en retroceso, puede ser motivo de optimismo cauteloso en Estados Unidos.

Brasil se convirtió en el tercer país del mundo en superar los 10 millones de casos confirmados de coronavirus, después de Estados Unidos e India. Francia se compromete a donar el 5% de sus suministros de vacunas asegurados a los países más pobres. México emitió una advertencia sobre una vacuna Pfizer potencialmente falsificada.

El jefe de DoubleLine Capital y alcista del oro desde hace mucho tiempo, Jeffrey Gundlach, ahora considera que bitcóin es una mejor operación. Bitcóin bien puede ser “el activo de estímulo”, expreso.

La NASA aterrizó con éxito su rover científico más grande y sofisticado en Marte, cuando la nave espacial Perseverance aterrizó en un antiguo delta de un río que puede contener signos de si el planeta alguna vez albergó vida microbiana.

Estados Unidos ha estado aquí antes y su vehículo está equipado, por primera vez, con un pequeño helicóptero que intentará explorar Marte en vuelo. El primer viaje de China a Marte también intentará la difícil tarea de aterrizar en algún momento de mayo o junio. La primera misión de los EAU orbitará el planeta y lo mapeará cuidadosamente con sensores remotos.

Según los expertos en el tema espacial, los objetivos de Estados Unidos en el espacio no son ni una milésima parte de los ambiciosos que han articulado los chinos”, citando los planes detallados de Pekín para superar a Estados Unidos como potencia espacial para 2045, con una nueva estación espacial, una colonia lunar y el desarrollo de tecnología para captar energía solar en órbita.

Facebook y Google llegan a conclusiones opuestas sobre el pago de noticias en Australia. Una ley propuesta en el país requeriría que las plataformas paguen a los editores de medios por el contenido que aparece en sus sitios. En respuesta, Google anunció un acuerdo con News Corp (uno de muchos esta semana), mientras que Facebook bloqueó todos los enlaces a artículos de noticias en su plataforma en Australia.

La vacuna Pfizer / BioNTech COVID-19 es eficaz contra la cepa sudafricana. La inyección generó una respuesta inmune ligeramente menor a la variante que a versiones anteriores del virus, pero siguió siendo capaz de neutralizarlo, mostró una nueva investigación.

La congelación de Texas sacude los mercados petroleros mundiales. El recorte en la producción de esquisto de Texas debido a las tormentas invernales, unos 4 millones de barriles por día de producción, mantiene altos los precios del petróleo en todo el mundo. Arabia Saudita planea aprovecharlo aumentando su producción.