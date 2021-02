360 A vuelo de pájaro

Citigroup cometió un gran error el verano pasado, cuando en lugar de transferir un pago de intereses de US$8 millones de Revlon a sus acreedores, transfirió casi US$900 millones de los fondos propios del banco, el monto total del capital del préstamo que no se adeudaba a otros pocos años. Algunos acreedores devolvieron rápidamente US$400 millones del dinero transferido por error, pero otros 10 se negaron a devolver US$500 millones. La disputa terminó en los tribunales.

Ayer, inesperadamente, un juez federal de Nueva York dijo que las firmas podrían quedarse con el efectivo, a pesar de reconocer que el dinero se había transferido por error. Los prestamistas argumentaron que las transferencias coincidían con lo que se les debía, por lo que podrían haber “pensado razonablemente que los pagos eran intencionales”, asumiendo que sería “francamente irracional” que Citi cometiera un error tan grande, concluyó el juez Jesse Furman. Podría haber fallado de manera diferente si hubiera podido “escribir en una pizarra en blanco”, pero había precedentes legales que respaldaban a los acusados.

Una gran tormenta invernal interrumpe los negocios en todo Estados Unidos. Los fabricantes de automóviles suspendieron o cerraron fábricas, mientras que Walmart y otros minoristas cerraron cientos de tiendas. De particular preocupación fue la red eléctrica sobrecargada de Texas, cuyos problemas dejaron a millones de personas sin electricidad ni calefacción.

Nueva York demanda a Amazon por la protección de los trabajadores contra una pandemia. La procuradora general del estado, Letitia James, acusó al gigante del comercio electrónico de proporcionar medidas de seguridad inadecuadas en las instalaciones de Staten Island y Queens, y de tomar represalias contra los empleados que expresaron sus preocupaciones.

Alden Global Capital llega a un acuerdo para comprar Tribune Publishing. El fondo de cobertura cerró un acuerdo para tomar el control total de la cadena de periódicos, que incluye el Chicago Tribune y el Orlando Sentinel, con una valoración de US$630 millones.

Ariel Investments, la firma de administración de activos con sede en Chicago, anunció una iniciativa para escalar negocios propiedad de minorías, posicionándolos como proveedores preferidos de las compañías más grandes del país. Project Black, como se conoce a la iniciativa, viene con un compromiso de US$200 millones de JP Morgan Chase. Será dirigida por una nueva filial de la firma, Ariel Alternatives, y dirigida por Leslie Brun, miembro de la junta de Ariel y fundadora de la firma de inversiones Hamilton Lane.

Comenzó con una llamada de Jamie Dimon, quien le preguntó a su compañera de la Junta Directiva de JP Morgan, Mellody Hobson, codirectora ejecutiva de Ariel, sobre cómo apoyar a las empresas de propiedad afroamericana. El resultado, Project Black, consideró lo que las empresas de Fortune 500, gastan actualmente con proveedores de propiedad de minorías: alrededor del 2% de sus adquisiciones totales. También analizó, lo que esto podría valer, si las empresas cumplen sus promesas de gastar más con estos proveedores, típicamente del 10 al 15%, como parte del ajuste de cuentas racial de las empresas estadounidenses. La señora Hobson estima que la oportunidad vale alrededor de US$1 billón.

Mientras, Nestlé acordó vender marcas de agua embotellada como Poland Spring a dos firmas de capital privado por US$ 4.3 millardos para enfocarse en ofertas exclusivas como Perrier (Bloomberg). En tanto, Berkshire Hathaway de Warren Buffett reveló tener una participación de US$4.1 millardos en Chevron y una participación de US$8.6 millardos en Verizon al 31 de diciembre (Business Insider).

¿Quédate o vete? Biden, crítico durante mucho tiempo de los despliegues afganos, se enfrenta a una fecha límite.

La pregunta del millón, es si el pequeño contingente de tropas estadounidenses puede lograr algo, después de 20 años y si la retirada total, despejaría el camino para los avances de los talibanes.

La producción de petroleo de EE. UU. ha caído alrededor de 3.5 millones de barriles por día, y la producción en la Cuenca Pérmica de Texas se ha desplomado hasta en un 65% debido a que la región sufre tormentas invernales. Con millones de personas aún sin electricidad en lo que es el mayor apagón forzoso en la historia de Estados Unidos, ya se están haciendo preguntas sobre cómo la red eléctrica pudo haber estado tan mal preparada para el mal tiempo. Hay pocas señales de que las condiciones mejoren hoy, y se espera que los cortes duren a medida que se pronostica un clima más frío.

“Sin jab, sin trabajo”. Las empresas británicas

están considerando hacer de la vacunación contra el COVID-19 una condición obligatoria para el empleo.

China destronó a EE. UU. como principal socio comercial de Europa en 2020. Las exportaciones de la UE a China crecieron un 2.2% a €202.500 millardos (US$245 millardos) y las importaciones de China aumentaron 5.6% a €383.500 millardos en 2020, mientras que las exportaciones de la UE a EE. UU. cayeron un 8.2% y las importaciones de la UE desde EE. UU. mostraron también una contracción semejante.

Inicialmente concebido como una forma de eludir a las instituciones financieras tradicionales, el bitcóin ahora está siendo sofocado por ellas. BNY Mellon, el banco más antiguo de EE. UU., dijo que manejaría bitcoines para sus clientes. Mastercard se comprometió a respaldar las criptomonedas a finales de este año. Y, según los informes, una aclamada unidad de inversión de Morgan Stanley está considerando hacer apuestas en bitcóin.

Insólito: Los bancos estadounidenses rechazan el dinero de sus clientes. Algunos de los más grandes depositantes de JP Morgan, el banco les ha pedido que se lleven su dinero a otra parte. La icónica firma de inversiones pidió a algunos de sus clientes con grandes depósitos, que los trasladen a otras entidades financieras, hasta reducir su base de depósitos en US$200 millardos.

Los más grandes bancos y las firmas de inversión están inundados de dinero, hasta el punto que han empezado a rechazar depósitos e inversiones de sus clientes. Y eso, que todavía no ha arrancado una vez más, y con mayor vigor, la maquinaria Keynesiana, que sobre todo, desde 2020, ha venido caracterizando la economía norteamericana.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.