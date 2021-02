360 A vuelo de pájaro

Resulta que las fluctuaciones salvajes en el flujo de aire polar, que muchos expertos atribuyen al cambio climático, significan muy malas noticias, paradójicamente, para la industria con mayor responsabilidad de causar el avance inexorable del calentamiento global. La producción de petróleo de Estados Unidos se ha desplomado en más de 2 millones de barriles por día, ya que el clima más frío en 30 años ha causado estragos en los estados productores clave, que rara vez tienen que lidiar con explosiones gélidas del Ártico. De hecho, el clima implacable, ha empujado los precios del gas natural en un centro comercial hasta un 24,000% desde hace solo una semana, deteniendo el fracking e incluso Amazon. Las fuentes renovables también están en problemas, al igual que las empresas de toda la industria de energía. ¿No es posible entender cómo un planeta más caliente puede ser responsable de un frío escalofriante? Así es como funcionan los enigmas de la ciencia.

Goldman Sachs acaba de dar otro paso hacia la nueva corriente principal caracterizada por pequeños inversionistas, lanzando una aplicación de inversión para clientes que quieren al menos invertir US$1,000 para poner a trabajar en la Bolsa.

Bitcóin registró otro hito, superando los US$50 mil por primera vez, mientras el vertiginoso repunte en la mayor criptomoneda continúa cautivando a los inversionistas de todo el mundo.

Citigroup perdió una batalla legal para recuperar US$500 millones que envió por accidente a los prestamistas de Revlon.

Los bancos más grandes de EE. UU. acaban de aumentar sus tenencias de valores hipotecarios respaldados por el gobierno federal, a una participación total récord del 15.8% de sus activos combinados.

Las tormentas invernales elevan fuertemente los precios del petróleo. Las gélidas temperaturas en EE. UU. llevaron a una mayor demanda de combustible para calefacción y amenazaron con reducir la producción de petróleo y gas en Texas. Esto llevó el índice de referencia de Texas para el petróleo crudo por encima de los US$60 el barril, mientras que el crudo Brent subió a un máximo de 13 meses.

Morgan Stanley puede apostar por bitcóin. Counterpoint Global, una unidad de US$150 millardos de la firma, está sopesando si permitir que sus clientes inviertan en la criptomoneda, informa Bloomberg. Es la última señal de que los gigantes de Wall Street están bajo presión para comenzar a aceptar bitcóin y otras monedas digitales.

El consenso entre científicos y partidarios del acuerdo climático de París, incluida la administración Biden, es que para limitar el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a cero para 2050. Cientos de empresas se han comprometido a cumplir o superar ese plazo, e IBM dirá hoy que su objetivo de alcanzar cero emisiones netas es 2030, lo que lo sitúa “años por delante” del calendario internacional.

Las señales de EE. UU. sobre el progreso de la pandemia continúan siendo esperanzadoras, con los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones disminuyendo drásticamente con casi el 12% de la población que ha recibido al menos una dosis de una vacuna. En el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, está elaborando planes para aliviar gradualmente los bordillos, diciendo que quiere que el bloqueo actual sea el último. Hong Kong está relajando las reglas de distanciamiento social desde el jueves, mientras que un estudio en Israel mostró una caída del 94% en los casos sintomáticos entre los que habían recibido dos dosis.

COVID: La OMS aprobó la vacuna AstraZeneca-Oxford para uso de emergencia, y esa es una buena noticia para los países en desarrollo que han pedido esta vacuna más barata. Otra buena noticia es que el número de casos nuevos notificados a nivel mundial disminuyó por quinta semana consecutiva.

Alemania está trabajando en una propuesta que espera aliviará las preocupaciones de Estados Unidos sobre el controvertido gasoducto Nord Stream 2, que traerá combustible desde Rusia. El proyecto es una fuente de fricción transatlántica y ha generado sanciones de Estados Unidos, y Berlín busca ahora un mecanismo regulador que limitaría la capacidad de Rusia para manipular el mercado energético europeo.

Corea del Norte pirateó a Pfizer en busca de información sobre su vacuna y tratamientos contra el coronavirus, dijeron legisladores surcoreanos después de una sesión informativa de la agencia de espionaje de Seúl. Se produce después de que Microsoft dijera en noviembre que los piratas informáticos en Rusia y Corea del Norte se habían dirigido a siete empresas clave que trabajaban en la investigación del COVID-19.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.