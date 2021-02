360 A vuelo de pájaro

Cripto: El mercado de valores de EE. UU. estuvo cerrado ayer, por conmemorarse el Día de los Presidentes, pero la tienda de bitcóin estuvo abierta y muy ocupada. La criptomoneda se está acercando a US$50 mil después de alcanzar máximos históricos este fin de semana (bitcóin no tiene “horarios de negociación” específicos como las acciones).

El jueves pasado, el gobierno federal comenzó a enviar un millón de vacunas el COVID-19, a cadenas minoristas de todo el país, incluidas Walmart, CVS, Walgreens y Kroger, como parte del Programa Federal de Farmacias Minoristas.

6 mil 500 farmacias recibirán las dosis para comenzar, pero el objetivo es llegar eventualmente a 40 mil ubicaciones.

Las farmacias minoristas ya son expertas en surtir recetas y administrar vacunas contra la gripe, lo que significa que pueden pasar a las vacunas COVID sin demasiados problemas. Y dada su presencia en expansión a nivel nacional, las cadenas de farmacias ya son algunos de los proveedores de atención médica más accesibles para muchos estadounidenses.



CVS y Walgreens tienen 19 mil tiendas combinadas en Estados Unidos. Publix + Kroger + Rite Aid tienen 11,000, según WSJ.

Pero el verdadero actor de poder en la distribución de vacunas es —no es de extrañar— Walmart, que recibirá el 20% de todas las dosis enviadas a las farmacias por el Gobierno. Esto se debe en parte a que la mayoría de sus tiendas están ubicadas en áreas con recursos de atención médica limitados, a los que el Gobierno está tratando de dirigirse por medio de este programa de farmacia.

Estados Unidos ha administrado más de 50 millones de dosis, a más del 11% de la población del país. Los estadounidenses están promediando más de 1.6 millones de disparos al día.

El director ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, dijo a un periódico alemán que no le preocupa ni le tiene miedo a la competencia de Apple, que, según se informa, está trabajando para lanzar un automóvil eléctrico para 2024.

Bienvenidos a Drone Age

En 2012, la FAA anticipó 30 mil drones operando para 2020. Pero, como la temperatura actual en Texas, la estimación fue excesivamente baja. Según datos del Gobierno, hay al menos 1,746,248 drones registrados en EE. UU., y probablemente muchos más no registrados. Emerging Tech Brew creó una guía detallada que describe lo que significa la proliferación de drones para los agricultores, los servicios de emergencia, el Ejército y un montón de otras industrias y profesiones. LEK Consulting, con sede en Boston, predice que los drones podrían representar el 30% de las entregas de paquetes el mismo día para 2040.

Para cualquiera que crea que Donald Trump es una fuerza gastada después de su juicio político en el Senado, está equivocado.

A las pocas horas de su absolución, dos de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenarlo, por incitar al alboroto del 6 de enero en Washington se enfrentaban a la censura de sus partidos en sus Estados. Ahora hay una batalla sin límites por el control del Partido Republicano entre sus alas populista y del establishment.

Trump, quien ha sugerido que podría postularse para presidente en 2024, está ansioso por vengarse de quienes se cruzaron con él, informan Jennifer A. Dlouhy y Mike Dorning. A pesar de que está bloqueado en la mayoría de las redes sociales, probablemente, pueda presentar candidatos en nombre de sus leales, en las elecciones de mitad de periodo de 2022. Una encuesta de Pew realizada después del ataque, mostró que el 57% de los votantes republicanos quieren que Trump siga siendo una figura política importante. Aliados como el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, ven una influencia duradera de Trump, lejos de descartarlo.

Sin embargo, se avecinan problemas legales potenciales. Más allá de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre presunto fraude y evasión de impuestos, un fiscal de Georgia inició una investigación criminal sobre los supuestos intentos de Trump de influir en el voto presidencial en el estado para revertir su derrota ante Joe Biden. Paradójicamente, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, mientras trataba de superar la división del partido, minutos después de que votara a favor de la absolución de Trump, lo vilipendió como “responsable práctica y moralmente” de la insurrección y dijo: “No se salió con la suya, todavía”.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.