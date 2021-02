360 A vuelo de pájaro

Con una absolución, en gran parte de la línea partidaria de Donald Trump, prevista para este fin de semana en su segundo juicio político, los abogados defensores del expresidente presentaron un caso breve. Al rechazar los cargos de que incitó a la insurrección sin precedentes del 6 de enero, que mató a un oficial de Policía y amenazó la vida del Congreso y del vicepresidente Mike Pence, argumentaron que la fiscalía no conectó las acciones de Trump con los crímenes perpetrados en su nombre ese día. La presentación de la defensa fue seguida por preguntas de los cien senadores que actúan como jurados. Los republicanos utilizaron sus investigaciones para reforzar las afirmaciones de Trump, mientras que los demócratas utilizaron las suyas para atacarlos, aunque hubo excepciones. Las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski, dos republicanas que han dicho que no han tomado una decisión, preguntaron a la defensa qué hizo Trump para detener el ataque y que si hizo algo, cuándo fue exactamente. Los abogados de Trump no tuvieron respuesta.

Un año después de que el brote de coronavirus desencadenara una caída del mercado de valores mundial, los inversionistas están sopesando cuánto más puede durar el repunte de la recuperación, después de que una avalancha de dinero de rescate, empujara las valoraciones por encima de los niveles pre pandémicos.

Los economistas están aumentando sus proyecciones para el crecimiento de Estados Unidos este año, a medida que el Congreso se acerca a otro gran paquete de apoyo financiero. Mientras tanto, se espera que la recuperación en gran parte de Europa sea más moderada.

Goldman Sachs dijo que planea emitir más bonos ambientales, sociales y de gobierno de forma regular como parte de sus planes para desplegar US$750 millardos en financiamiento sostenible.

La Organización Mundial de la Salud dio marcha atrás, un poco después de que una misión de investigación a China, rechazara la especulación de que el coronavirus podría haberse filtrado de un laboratorio. Todas las vías de investigación siguen abiertas , dijo el jefe de la OMS. En EE. UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades intervinieron en el debate de larga data sobre cómo mantener abiertas las escuelas con orientación, incluidos pasos clave para abrirlas lo más rápido posible.

Purpose Investments dijo que los reguladores de valores canadienses aprobaron el lanzamiento de su ETF Purpose Bitcoin, lo que lo convierte en el primero en obtener la aprobación regulatoria en América del Norte.

Algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo se están quejando ante los reguladores antimonopolio de EE. UU., por una gran adquisición que, según ellos, dañará la competencia en un área de la industria vital para sus negocios.

Shell seguirá en el negocio del petróleo durante mucho tiempo. La compañía dijo que su producción de petróleo se reduciría al menos un uno por ciento anual, pero agregó que la demanda no desaparecería de la noche a la mañana. “Incluso mientras el mundo se descarboniza, seguirá necesitando petróleo y gas en las próximas décadas”, dijo Ben van Beurden, director ejecutivo de Shell. Si bien la demanda mundial de petróleo ha aumentado algo desde las profundidades de la pandemia, McKinsey pronostica que la demanda general de petróleo alcanzará su punto máximo en 2029.

La compañía ha ganado elogios por sus planes de cambio climático, incluidos los objetivos de reducción de emisiones que abarcan no solo su propia producción de gases de efecto invernadero, sino también los producidos por, digamos, automóviles alimentados con gasolina Shell. La compañía está utilizando su división de comercio de energía para suministrar energía limpia a las empresas y puede implementar otros servicios como la captura y almacenamiento de carbono.

Shell tiene una línea muy fina para caminar. Dependerá de la producción de petróleo para ayudar a financiar su conversión a fuentes de energía renovables como la eólica, la solar y el hidrógeno. Su plan actual es invertir de US$2 millardos a US$3 millardos al año en activos de energía renovable, de un presupuesto de inversión de capital de US$22 millardos.

Las nuevas proyecciones de déficit fiscal impulsan las demandas demócratas de más gastos de estímulo. Los pronósticos actualizados de la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, muestran un déficit de US$2.3 billones para el año fiscal 2021, por debajo de los US$3 billones del año pasado, y expectativas de crecimiento económico a largo plazo más optimistas.

La administración de Biden compra 200 millones de dosis adicionales de vacuna COVID-19. El presidente Biden dijo que Estados Unidos había ejercido opciones en sus contratos con Pfizer y Moderna, para darle dosis suficientes para inocular a todos los adultos estadounidenses a fines de julio.

Botox representa una gran parte del negocio de su empresa matriz, Allergan, que fue un atractivo clave para AbbVie, cuando compró Allergan por más de US$60 millardos en 2019. Hasta hace poco, el Botox tenía el control casi exclusivo del mercado de antiarrugas inyectables, pero no tenía protección por patente. Han comenzado a surgir nuevos participantes, incluido Evolus, que fabrica Jeuveau. En 2019, Allergan presentó una queja ante la ITC contra Evolus y su fabricante surcoreano, Daewoong, acusando a Daewoong de robar secretos comerciales del socio coreano de Allergan, Medytox.

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

La portada de The Economist de esta semana sostiene que es probable que el COVID-19, se convierta en una enfermedad endémica, y que los gobiernos deben comenzar a prepararse para esto de inmediato. La vacunación está aportando enormes beneficios. Ahora que se han administrado 147 millones de dosis, está surgiendo evidencia que sugiere que las vacunas reducen los casos de COVID-19, disminuyen en gran medida las muertes y los ingresos hospitalarios y aminoran la transmisión. Aun así, el virus no está a punto de ser erradicado. La tarea de vacunar al mundo, es demasiado grande, demasiadas personas rechazan los jabs y el virus está desarrollando nuevas cepas todo el tiempo. Por estas razones, los gobiernos deben determinar cuándo y cómo cambiar de medidas de emergencia, a políticas que sean económica y socialmente sostenibles, indefinidamente. La transición será especialmente difícil en lugares, como China, que han apostado todo por mantenerse libres de COVID.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.