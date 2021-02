Demócratas cierran argumentos en juicio contra Trump

Los legisladores demócratas en el juicio político a Donald Trump concluyeron ayer su argumentación, instando al Senado a condenar al expresidente estadounidense por alentar la toma del Capitolio el 6 de enero.

“Les pedimos humildemente que condenen al presidente Trump por un crimen del que es abrumadoramente culpable”, dijo Joe Neguse, uno de los miembros de la Cámara de Representantes que ofician de fiscales en el proceso que se desarrolla en el Senado.

“Porque si no lo hacen, si pretendemos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién puede asegurar que no volverá a suceder?”, afirmó.

Los abogados de Trump tendrán 16 horas a partir de hoy para presentar su defensa.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó a Trump el 13 de enero por “incitación a la insurrección” en la toma de la sede del Congreso.

El caos dejó cinco muertos, incluida una mujer baleada tras irrumpir en el Capitolio y un policía que falleció a manos de la turba de partidarios de Trump que buscaban detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden el 3 de noviembre.

Biden opinó que la impactante evidencia presentada desde el martes contra su predecesor puede pesar en contra de Trump entre algunos republicanos que aún le son leales.

Pero no hay indicios de que los demócratas estén cerca de reunir una mayoría de dos tercios para una condena en el Senado de cien miembros, donde los demócratas tienen 50 escaños.

“Esta insurrección pro-Trump no surgió de la nada”, dijo el congresista Jamie Raskin, líder de la acusación demócrata, quien señaló que es imperativo que el Senado condene a Trump y le prohíba postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024.

Respaldo

“El voto de ‘No culpable’ está creciendo después de hoy”, dijo en Twitter el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur. “Creo que la mayoría de los republicanos encontraron ofensiva y absurda la presentación” de la acusación demócrata. El senador republicano Josh Hawley, de Misuri, se hizo eco del argumento de los abogados defensores de Trump de que es inconstitucional juzgar a un expresidente.