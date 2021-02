360 A vuelo de pájaro

La misma Cámara del Senado de Estados Unidos invadida por un grupo de seguidores de Donald Trump se reunirá hoy como tribunal constitucional en el procesamiento del expresidente por incitación a la insurrección. Será un segundo juicio político para un hombre acusado de fomentar un ataque sin precedentes al corazón de la democracia estadounidense mientras era, como Presidente, líder. Hace un año, cuando el republicano fue juzgado por obtener la ayuda de potencias extranjeras para ganar las elecciones de 2020, muchos en su partido lo declararon inocente antes de que comenzaran los procedimientos. Esta vez, a pesar del asesinato de un oficial de Policía del Capitolio y un descarado asalto masivo que hizo que palabras como sedición e intento de golpe de Estado fueran de reciente relevancia, el apoyo continuo al ciudadano, ahora privado por parte de gran parte de su partido, hace probable la absolución. Es más, la única certeza es que Mr. Trump será absuelto.

Vale la pena usar la vacuna Covid-19 de AstraZeneca en áreas afectadas por cepas mutadas del virus, dijeron funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, que buscan contrarrestar las preocupaciones sobre su eficacia reducida. China retrasó casi dos meses su objetivo de inocular a 50 millones de personas, en medio de problemas de suministro y la vacilación de algunos para vacunarse. El número de muertos de Rusia por Covid-19, en 2020, fue casi tres veces mayor de lo que había dicho el gobierno. Las infecciones por coronavirus continúan disminuyendo en todo el mundo, e India informa menos de cien muertes por tercer día consecutivo. En los EE. UU., donde se han confirmado 27 millones de infecciones y 464 mil muertes relacionadas con Covid, el primer comité, vota sobre elementos del paquete de ayuda de US$1.9 billones del presidente Joe Biden comienza el martes. Es probable que el aumento del salario mínimo propuesto por Biden, se reduzca de US$15 a US$11 la hora, predijo Goldman Sachs.

La promesa de un paquete de rescate sólido junto con una desaceleración en las tasas de infección hizo que las acciones subieran por sexta sesión consecutiva. El S&P 500 subió a otro máximo histórico.

Tesla invirtió US$1.5 millardos en bitcoin y señaló su intención de comenzar a aceptarlo como forma de pago, enviando precios a un récord. El voto de confianza de Elon Musk brindó un mayor apoyo para la integración de la criptomoneda, incluso presentándola al S&P.

Apple debería seguir los pasos de Tesla al ingresar a las criptomonedas (aunque no a los vehículos eléctricos), dijo RBC Capital Markets. El fabricante de iPhone podría crear un nuevo mercado considerable para el crecimiento si desarrollara su Apple Wallet en un intercambio de cifrado.

El aumento del salario mínimo a US$15 por hora para 2025 resultaría en 1.4 millones de desempleados, dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista.

El Congreso está dividido sobre si incluir un aumento gradual del salario mínimo a US$15 la hora para 2025 en el proyecto de ley de alivio del covid. Un nuevo informe de la CBO estima que la medida podría resultar en la pérdida de empleos de unos 1.4 millones de trabajadores, pero que también sacaría a 900 mil de la pobreza.

Un revés en la lucha contra el Covid-19. Sudáfrica detuvo la distribución de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca después de que un estudio preliminar mostró que tenía un efecto limitado contra la variante del coronavirus identificada por primera vez en el país.

Vision Fund de SoftBank registra una gran ganancia trimestral. El fondo de inversión en tecnología de la compañía japonesa reportó una ganancia de US$8 millardos en su último trimestre, gracias a la salida a Bolsa de compañías de cartera como OpenDoor y DoorDash. SoftBank en su conjunto reportó una ganancia de US$11 millardos, superando las estimaciones.

Lo mejor del Super Bowl. Seguro, Tom Brady solidificó su estatus como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos al llevar a los Tampa Bay Buccaneers a una victoria aplastante sobre los Kansas City Chiefs. Pero hablemos de los anuncios, que incluían súplicas a la unidad (Bruce Springsteen para Jeep), rarezas nostálgicas (Timothée Chalamet como el hijo de Edward Scissorhands para Cadillac) y simplemente rarezas viejas (Toni Petersson, el CEO de Oatly). Favorita de Andrew: Jason Alexander, en una manera de hablar, de Tide.

Las ganancias corporativas continúan siendo mejores de lo esperado, desafiando los pronósticos iniciales de otra caída impulsada por la pandemia y obligando a los analistas a actualizar sus expectativas.

Las empresas de primer nivel que esperan mantener viva la racha esta semana incluyen: Fox, KKR y Twitter el martes; Coca-Cola , GM y Uber el miércoles; y AstraZeneca, Disney y PepsiCo el jueves.

La administración Biden debe elegir entre adoptar una visión progresista de las regulaciones antimonopolio, usar la ley para controlar o dividir a las grandes empresas; apegarse al enfoque del “laissez-faire” que, según los críticos, ha llevado a una concentración extrema; o tratando de encontrar un camino intermedio. La presión sobre el Presidente desde la izquierda proviene de quienes argumentan, que un enfoque más duro simplemente escucha el pasado, cuando las autoridades reconocieron lo que Louis Brandeis, quien luego se convirtió en juez de la Corte Suprema, llamó la “maldición de la grandeza” en el principios del siglo 20.

“El poder del monopolio es un factor causal en nuestros desafíos económicos más serios”, afirma un nuevo informe del American Economic Liberties Project, una organización sin fines de lucro antimonopolio, compartido primero con DealBook del Times. El grupo aboga por un nuevo régimen ideológico antiguo, que frena la consolidación, proponiendo decenas de acciones para el Departamento de Justicia, FTC, FCC, Congreso y muchos otros organismos oficiales.

Se necesita una nueva lente, dijo Miller. Durante décadas, las revisiones antimonopolio han empleado un “estándar de bienestar del consumidor” que examina las fusiones en busca de eficiencia económica, principalmente centrado en el efecto que tiene un acuerdo sobre los precios. Pero las personas no son solo consumidores, también son trabajadores, votantes, empresarios y miembros de la comunidad. En la práctica, sostiene Miller, a medida que las industrias se consolidan, los consumidores a veces pagan menos por los productos, pero los salarios también se estancan y el espíritu empresarial flaquea.

“La crisis de concentración de Estados Unidos no surgió en los años de Trump”, pero se profundizó durante este tiempo, según el informe. El grupo compiló una base de datos descargable de más de 1,300 fusiones importantes durante la era Trump, y señaló que la “información básica y utilizable” sobre M. & A. en su mayoría no está disponible para el público.

A partir de hoy, casi 6 mil empleados en un almacén de Amazon en Alabama votarán si se forma un sindicato. Si tiene éxito, sería el primer sindicato en una instalación de Amazon en EE. UU. Y podría dar lugar a otros movimientos organizativos en el segundo empleador más grande del país.

