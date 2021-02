Senado de EE. UU. iniciará histórico juicio político a Donald Trump

Un año después del primer juicio político en su contra, el expresidente Donald Trump enfrentará desde mañana un segundo proceso en el Senado, cuyos miembros deben determinar si incitó un asalto al Capitolio que dejó cinco muertos el mes pasado.

Los cien senadores entrarán en territorio controvertido cuando juzguen a un presidente que ya no está en el cargo.

En el centro de los procedimientos está el ataque del 6 de enero, cuando varios cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el Congreso, se enfrentaron a la policía y trataron de detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La asonada dejó a los miembros del Congreso tan conmocionados y a la nación tan enfurecida que los demócratas comenzaron de inmediato el proceso de destitución contra Trump dos semanas antes del final de su mandato.

El 13 de enero, la Cámara de Representantes lo acusó de “incitación a la insurrección”, convirtiendo a Trump en el primer presidente en ser sometido dos veces a un juicio político. Sin embargo, no hay precedentes de una condena a un presidente por el Congreso, y es probable que esta no sea la excepción.Uno de los principales objetivos de los demócratas que impulsaron el juicio político sería lograr que Trump ya no pueda ocupar un cargo electivo en el futuro.

Los argumentos

La semana pasada, el grupo de representantes que ejercerán como los administradores de la acusación, o fiscales, para presentar el caso ante los senadores constituidos en jurado, delinearon la estrategia que seguirán contra el exmandatario al que culparán directamente de lanzar a sus seguidores, y al que responsabilizarán por la muerte de cinco personas el 6 de enero.

“La conducta del presidente Trump debe ser declarada inaceptable en los términos más claros e inequívocos. Esto no es un tema partidista. Sus acciones directamente amenazaron la fundación misma sobre la cual todos los debates políticos y los desacuerdos se desarrollan (…)”, se indica en el texto.

Los abogados de la defensa apuntan a que el Presidente no es responsable por los desmanes de sus simpatizantes. Trump y sus aliados argumentan que el juicio en sí es inconstitucional, porque el Senado puede condenar y destituir a un presidente en ejercicio, pero no a un ciudadano particular. Ese enfoque permitiría a la defensa y a los senadores republicanos evitar tener que defender los ardientes tuits y diatribas de Trump en el periodo previo al ataque.

Votos necesarios

Condenar a Trump requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos necesitarían romper filas y sumarse a los 50 demócratas, algo poco probable en este momento.Si bien los demócratas no han señalado qué pruebas usarán ni a quiénes podrían convocar como testigos, su invitación para que Trump comparezca fue rechazada por el equipo del expresidente. Según varios informes, los demócratas no consideran la idea de obligar a Trump a declarar.

ENFOQUE

¿Será inculpado tras el juicio?

AFP

Aunque es improbable que sea declarado culpable de alentar una insurrección, los problemas legales de Donald Trump no desaparecerán tras su juicio en el Senado: el expresidente estadounidense podría ser próximamente inculpado ante la justicia penal, y enfrenta también múltiples demandas civiles.

El exmagnate inmobiliario neoyorquino, instalado en su lujosa residencia de Florida, es blanco de numerosas demandas civiles desde hace tiempo, y tiene un ejército de abogados listos para defenderlo o atacar a sus adversarios.

Devenido simple ciudadano, arriesga al menos una inculpación penal, liderada por el fiscal demócrata de Manhattan, Cyrus Vance, que desde hace meses batalla para obtener sus declaraciones fiscales y bancarias.

La investigación, que al inicio se centró en los pagos efectuados a dos presuntas amantes de Trump antes de las elecciones presidenciales de 2016, ahora examina posibles fraudes fiscales, bancarios y de seguros.

La Corte Suprema ordenó en julio a Trump que entregase al fiscal los documentos exigidos, pero sus abogados cuestionaron ante el máximo tribunal la amplitud del pedido. La Corte Suprema aún no ha fallado al respecto.

El dosier, instruido a puertas cerradas ante un gran jurado, parece avanzar pese a todo.

Según la prensa estadounidense, los investigadores de Vance recientemente interrogaron a empleados de su compañía de seguros, Aon, y del Deutsche Bank, sostén financiero de Trump y su holding, la Organización Trump.