Biden llama a una desempleada en su primer contacto “directo” con los estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró estel sábado “conversaciones” con ciudadanos comunes llamando a una mujer que perdió su empleo por la pandemia, con el objetivo de escenificar su contacto “directo” con sus compatriotas.

“Hoy, la Casa Blanca lanza una nueva acción para que el presidente comunique directamente, de manera regular, con los estadounidenses”, anunciaron sus servicios de información.

Debido al covid-19, estas conversaciones tomaron por ahora la forma de una llamada telefónica desde el despacho oval a Michele, una madre de familia de Roseville, California, que perdió su empleo en una start-up a causa de la crisis económica provocada por la pandemia.

Esta mujer había escrito a Joe Biden para hablarle de este “periodo difícil” y de su búsqueda de un nuevo trabajo.

“Como mi padre decía siempre, un empleo es mucho más que un salario. Es una cuestión de dignidad, de respeto, de lugar en la sociedad”, le dijo por teléfono el presidente, de 78 años, de acuerdo al video publicado el sábado por la Casa Blanca.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf

— President Biden (@POTUS) February 6, 2021