Estados Unidos recibirá 125 mil refugiados al año

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer su intención de multiplicar por ocho el número de refugiados que pueden ser admitidos en Estados Unidos desde el mínimo histórico impuesto por Donald Trump al final de su mandato.

De acuerdo con una promesa de campaña, Biden ha establecido la cuota anual de refugiados que pueden ser admitidos bajo el programa de reasentamiento en 125 mil, en comparación con 15 mil para el año presupuestario actual.

“Nos enfrentamos a una crisis de más de 80 millones de desplazados que sufren en todo el mundo”, dijo el mandatario, al anunciar un decreto presidencial que permite “aumentar las admisiones de refugiados a 125 mil para el primer año fiscal completo” del nuevo gobierno, que comenzará el 1 de octubre.

La cifra de 15 mil fue anunciada por Trump casi un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre que perdió. Trump hizo de la lucha contra la inmigración, legal e ilegal, una de las prioridades de su presidencia.

Bajo el mandato de su predecesor, el demócrata Barack Obama, se recibían en promedio cien mil personas por año.

Este programa solo concierne a los refugiados seleccionados por las agencias de inteligencia y seguridad del país en campamentos de Naciones Unidas en todo el mundo.

Se opta principalmente entre los más vulnerables, como los ancianos, las viudas y los discapacitados. Biden enfatizó que el programa de reasentamiento también protegerá a los miembros de la comunidad LGBT.

Se niega a testificar

El exgobernante estadounidense Donald Trump se negó ayer a declarar en el juicio político que se abre la próxima semana en su contra y que consideró “inconstitucional”, declinando una petición de los legisladores que ofician de fiscales en el proceso.

La defensa de Trump ridiculizó la solicitud del congresista demócrata Jamie Raskin, que lidera la parte acusadora, para ser interrogado sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio, como un “golpe de efecto comunicacional”.

“Su carta solo confirma lo que todos saben: no puede probar sus acusaciones” contra Trump, dijeron los abogados Bruce Castor y David Schoen en su respuesta.

Aunque los defensores no dijeron si Trump atestiguaría, un asesor principal, Jason Miller, dijo rotundamente que no lo haría. “El (ex)presidente no testificará en un proceso inconstitucional”, aseguró Miller.

La negativa se conoce cinco días antes del inicio en el Senado del juicio de Trump por el cargo de “incitación a la insurrección”.

En su segundo juicio político –algo sin precedentes–, Trump es acusado de fomentar el ataque de sus partidarios al Legislativo estadounidense hace un mes, forzando a los legisladores a detener los procedimientos para certificar la victoria de Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales de noviembre.

Apoya a refugiados

Durante años, Estados Unidos ha acogido a más migrantes que todos los demás países del mundo juntos, pero Canadá lo superó en 2019 al abrir sus puertas a más de 30 mil migrantes, según cifras de Naciones Unidas. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, acogió con satisfacción este anuncio. “La acción del presidente Biden salvará vidas, es así de simple”, dijo en un comunicado. “También muestra que la fuerza se basa en la compasión”, agregó.