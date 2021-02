360 A vuelo de pájaro

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

Tiene dos portadas esta semana. En la mayoría de las ediciones, analizan las fuerzas reales detrás de las recientes turbulencias en los mercados financieros. Los giros en los precios de la plata y acciones como GameStop, han centrado la atención en los traders diarios que hacen cola para enfrentarse a los profesionales financieros. Algunos advierten, sombríamente, que la forma en que los precios han perdido contacto con la realidad, presagia un colapso. Pero esto pasa por alto, lo que realmente está sucediendo. La tecnología de la información, se está utilizando para liberar el comercio, modificar los flujos de información y catalizar nuevos modelos comerciales, transformando el funcionamiento de los mercados. Y, a pesar del tumulto, esto promete traer grandes beneficios a largo plazo.

En la edición africana y europea, advierten, cómo el COVID-19 podría afectar a África. En los años previos a la pandemia, los africanos subsaharianos eran algunas de las personas más optimistas del mundo. Cuando el COVID-19 golpeó por primera vez, muchos expertos pensaron que los africanos podrían salvarse de lo peor, porque muchos son jóvenes o trabajan en la tierra. Sin embargo, ahora parece que el virus dejará cicatrices más duraderas en África, que en cualquier otro lugar. Mientras que los países ricos pueden esperar un rápido repunte económico al vacunar a su población, África está a años luz de aplicar lo suficiente para lograr la inmunidad colectiva. Las economías africanas estarán abrumadas por la deuda. Las repetidas oleadas de infección interrumpirán la escolarización de millones. Las tendencias educativas y demográficas que se encontraban entre las mejores razones de África para tener esperanza están amenazadas.

A pesar de un lanzamiento fallido, Estados Unidos está en camino de vacunar al 75% de su población contra el COVID-19 este año, al igual que el Reino Unido e Israel, el umbral donde se puede activar la inmunidad colectiva. Europa se está quedando años atrás de ese ritmo, y Canadá puede necesitar cerca de una década para alcanzar ese nivel. Sin embargo, no todos los estados de

EE. UU. son iguales en lo que respecta a la inmunidad colectiva. Es posible que Nueva York, que sufrió la mayor pérdida de vidas al principio, tenga que esperar hasta el verano de 2022. En este momento, las hospitalizaciones en la Gran Manzana están aumentando justo cuando el gobernador Andrew Cuomo, que ya no es el héroe de culto, está bajo fuego por su manejo de la crisis. Planea permitir que la gente vuelva a entrar en los restaurantes, a pesar de que las tasas de infección son más altas que durante oleadas anteriores. En Europa, el Gobierno de Portugal dijo que las medidas de confinamiento están comenzando a frenar las infecciones, luego de que un aumento dramático llevó la capacidad hospitalaria al límite.

McKinsey pagará US$573 millones para resolver las investigaciones sobre su papel en la crisis de los opioides. La consultora llegó a un acuerdo con 47 estados y otros sobre su papel en ayudar a “acelerar” las ventas de opioides, aunque no admitió haber cometido irregularidades. El monto de la liquidación es más de lo que ganó de los fabricantes de opioides y, en su mayoría, debe pagarse dentro de los 60 días.

Ken Frazier se retirará como CEO de Merck. Frazier, quien dirigió al gigante farmacéutico durante una década, fue noticia por enfrentarse al presidente Donald Trump por las violentas manifestaciones de Charlottesville. Es uno de los cuatro directores ejecutivos afroamericanos de compañías Fortune 500, incluida Roz Brewer, que asumirá el cargo de Walgreens el próximo mes. Frazier pasará a ser presidente ejecutivo en junio.

Apple se acerca a un acuerdo para producir un vehículo eléctrico autónomo. El gigante de la tecnología está finalizando un acuerdo con Hyundai-Kia para fabricar un automóvil con la marca Apple en Georgia, informa CNBC. Las acciones de Apple subieron un 2% en las operaciones posteriores al cierre.

Una rara buena noticia para Deutsche Bank. Un auge comercial reforzó la división de mercados del banco alemán, lo que ayudó a la empresa a reportar su primera ganancia en seis años. En noticias de ganancias menos felices, Royal Dutch Shell no cumplió con las expectativas en sus últimos resultados, ya que los gigantes del petróleo continúan sufriendo la caída de la demanda de combustibles fósiles.

Ayer, Jazz Pharmaceuticals anunció la adquisición de GW Pharmaceuticals por US$7.200 millardos, una empresa cuyo producto Epidiolex (un tratamiento para niños con epilepsia grave) fue el primer cannabinoide en obtener la aprobación de la FDA. Cannabinoide = droga derivada del cannabis.

La vinculación es especialmente notable porque los productos de cannabis de grado farmacéutico tienden a tener más facilidad con los reguladores que los productos recreativos como los stroopwafels con cannabis y el algodón de azúcar, que puede obtenerse en los estados donde la marihuana es legal.

Las existencias de cannabis han estado en racha desde la elección del presidente Biden, y los alcistas tienen grandes esperanzas de que su administración suavice las duras leyes estadounidenses sobre cannabis. Las existencias de marihuana aumentaron aún más esta semana después de que tres senadores demócratas, incluido el líder de la mayoría Chuck Schumer, se comprometieran a priorizar la reforma de la marihuana en el Congreso actual.

El fondo cotizado ETFMG Alternative Harvest, que rastrea a las empresas de cannabis, ganó casi un 10% solo ayer.

El propio Biden se ha opuesto a la legalización completa, y eso es clave porque, sin la legalización federal, las empresas de marihuana no podrán acceder al sistema bancario asegurado por el gobierno federal.

La primicia de Beltway: Schumer ha favorecido la legalización en el pasado, pero la causa podría ganar impulso ahora que su partido tiene la mayoría en el Senado. Owen Bennett, analista de la firma de servicios financieros Jefferies, escribió en una nota a los clientes que espera una legislación en un futuro no muy lejano que permita a las empresas de marihuana 1) utilizar bancos asegurados por el gobierno federal 2) cotizar en las Bolsas de EE. UU. y 3) acceder los mercados de capitales.

Los rebeldes del mercado de valores que luchan contra los fondos de cobertura de Wall Street desde sus dormitorios y mesas de la cocina están aumentando la presión sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que aborde un problema que lleva décadas.

El frenesí desencadenado por los inversores minoristas por las acciones de empresas como GameStop ha planteado nuevas preguntas sobre la estabilidad del sistema financiero. Pero también ha puesto de relieve la desigualdad récord.

La brecha entre ricos y pobres, que Biden enumera como una de las cuatro crisis de Estados Unidos junto con el racismo, el cambio climático y el COVID-19, se ha acelerado durante la pandemia.

Es impulsado en parte por mercados sobrealimentados: el 1% más rico posee más de la mitad del capital social en corporaciones y acciones de fondos mutuos en EE. UU. A nivel mundial, las 500 personas más ricas agregaron US$1.8 billones a su patrimonio neto combinado el año pasado, un aumento del 31%.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha convocado a una reunión de reguladores para discutir la volatilidad del mercado, informa Saleha Mohsin. El tema ha unido a los políticos en convocatorias de investigaciones, y tanto la Cámara como el Senado planean audiencias.

Como escribe Christopher Condon, después de años de desregulación bajo Donald Trump, la nueva administración tiene la oportunidad de demostrar que está preparada para investigar la posible manipulación del mercado y mejorar la protección del consumidor.

No está claro si habrá un resultado inmediato. Pero Yellen, quien también dirigió la Reserva Federal y fue vicepresidenta durante la crisis financiera de 2008, ha señalado que está lista para actuar.

Myanmar bloqueó Facebook. Días después de tomar el poder en un golpe de Estado, el nuevo gobierno militar censuró el sitio hasta el 7 de febrero en aras de la “estabilidad”.

¿El Banco de Inglaterra bajará de cero? Los inversores esperan ansiosos la revisión del banco central del Reino Unido sobre si llevar las tasas de interés a territorio negativo. Es un paso controvertido que han dado los responsables políticos de Japón y la UE, pero los funcionarios estadounidenses se han resistido.

Por un lado, las tasas de interés más bajas podrían hacer que la financiación sea aún más barata y llevar a los inversores a activos más riesgosos, como las acciones, dando a las empresas más capital para crecer. Eso sería útil mientras la economía sale de una recesión profunda inducida por una pandemia. Pero como explica John Detrixhe, también significa que los ahorradores podrían ver cómo se marchitan sus ahorros, y algunos dicen que daña a los bancos al hacerles más difícil beneficiarse de sus préstamos.

Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que el Banco de Inglaterra se quede a la mitad: cuando publiquen sus hallazgos hoy, los funcionarios pueden agregar tasas negativas a su conjunto de herramientas, pero no llegan a ser realmente negativas, por ahora.

Cuando se trata de las economías más innovadoras del mundo, Estados Unidos ya no es el líder indiscutible. Ni siquiera cerca, como resulta. Por primera vez, EE. UU. salió del top 10 en el Índice de Innovación de Bloomberg. Después de encabezar la clasificación en 2013, Estados Unidos se ha vuelto menos dominante en ciencia e ingeniería, mientras que obtiene una puntuación baja en lo que respecta a la educación superior. China también cayó, una señal de que la feroz competencia entre las dos economías más grandes podría estar abriendo la puerta a otras.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.