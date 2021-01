360° a vuelo de pájaro

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

La portada de esta semana trata sobre la creciente amenaza de la proliferación nuclear. Hoy, nueve estados poseen armas nucleares, no hace más de un cuarto de siglo. Sin embargo, la larga lucha para detener la propagación de las armas más mortíferas del mundo está a punto de volverse más difícil. En la próxima década, es probable que la amenaza incluya a los pesos pesados económicos y diplomáticos, cuyas ambiciones serán difíciles de contener. El creciente dominio regional de China y arsenal nuclear de Corea del Norte persiguen a Corea del Sur y Japón, dos de las mayores potencias de Asia. La beligerancia de Irán y su programa nuclear se ciernen sobre Arabia Saudita y Turquía. La proliferación no es una reacción en cadena, pero es contagiosa. Si el orden nuclear comienza a debilitarse, será casi imposible detener la enfermedad. Por eso es tan importante actuar hoy.

Novavax informó que su vacuna funciona bien, excepto en la variante que se encontró por primera vez en Sudáfrica, que ya ha sido detectada en EE. UU.

La noticia de la compañía farmacéutica llegó días después de que Moderna y Pfizer dijeron que estaban trabajando en inyecciones de refuerzo para mejorar la eficacia de sus vacunas contra la misma variante.

El bombardeo climático del presidente estadounidense, Joe Biden, ha tomado a las grandes petroleras por sorpresa. Los gigantes de los combustibles fósiles sabían que enfrentarían una pelea con la nueva administración, pero nadie esperaba un asalto frontal inmediato.

Biden parece tener un nuevo aliado: General Motors. El enorme fabricante de automóviles de Detroit se comprometió históricamente a vender solo vehículos de cero emisiones para 2035.

Se suponía que Bob Dylan pasaría el verano pasado de gira. En cambio, varado en casa debido a la pandemia, consiguió el mayor día de pago de su carrera, ganando más de US$300 millones por su catálogo musical.

Es hora de duplicar o actualizar las máscaras a medida que surgen las variantes del coronavirus, dicen los expertos. El cambio puede ser tan simple como colocar una segunda máscara sobre la que ya usa o, mejor, ponerse una máscara de tela encima de una máscara quirúrgica.

La economía estadounidense creció 1% en el cuarto trimestre, una tasa anual del 4%. Fue una desaceleración, pero 2020 no fue tan malo como se temía la primavera pasada. La recuperación económica estadounidense tropezó, pero no colapsó, a finales del año pasado, con un producto interno bruto, que aumentó 1%, en los últimos tres meses de 2020, dijo ayer, el Departamento de Comercio. Esto representó una fuerte desaceleración con respecto al trimestre anterior, cuando las reaperturas comerciales llevaron a una tasa de crecimiento récord del 7.5%. En todo caso, en 2020, la economía estadounidense se contrajo un 3.5%, el peor año desde la segunda Guerra Mundial.

La Fed mantiene las tasas de interés cercanas a cero. Los funcionarios del banco central dijeron que se estaban apegando a los esfuerzos de estímulo para ayudar a la economía estadounidense a capear la pandemia. Jay Powell, presidente de la Fed, agregó que el mayor riesgo económico era que los legisladores hicieran muy poco para combatir el coronavirus, no una inflación galopante.

“Mañana nuestros frigoríficos estarán vacíos”. La escasez de la vacuna COVID-19 en la UE se ha vuelto cada vez más aguda, con España suspendiendo parcialmente los esfuerzos de inmunización por falta de dosis y por los insuficientes inventarios de AstraZeneca, de las entregas prometidas.

Ant Group planea una importante revisión. Según los informes, el gigante chino de la tecnología financiera se convertirá en un holding financiero, lo que lo hará sujeto a requisitos regulatorios más estrictos, según The Wall Street Journal. Eso sigue a una represión por parte de los funcionarios de Pekín, que detuvieron su OPI el año pasado.

La administración Biden reconsidera la venta de armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Algunos de los acuerdos alcanzados por la administración Trump para vender armas por valor de decenas de miles de millones a los Estados del Golfo se han detenido temporalmente, después de que los legisladores demócratas criticaran las transacciones.

Lo que asusta a Exxon Móvil: Después de que un nuevo fondo de cobertura activista, Engine No. 1, iniciara ayer una pelea por poder contra la junta de Exxon, el gigante petrolero respondió rápidamente, incluso prometiendo proporcionar actualizaciones sobre los esfuerzos para abordar el cambio climático. He aquí por qué Exxon, una empresa de US$172 millardos, respondió rápidamente al titular de una participación de US$40 millones.

Es una pelea por una causa que preocupa a Wall Street y Washington. El motor No. 1 se centra en asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, conocidos popularmente como ESG, que se han convertido en un gran problema.

BlackRock, el gigante de la administración de dinero de casi US$9 billones, ha propuesto objetivos más estrictos contra el cambio climático para las empresas cuyas acciones posee, incluida Exxon, donde al 30 de septiembre era el segundo mayor accionista, con una participación de casi el 9%. El año pasado, retuvo el apoyo a dos directores de Exxon sobre las divulgaciones de cambio climático de la compañía. Eso sugiere que puede ver esta campaña de manera favorable, aunque aún tiene que decir cómo planea votar.

Otros inversores, incluido el gran fondo público de pensiones de California CalSTRS y la Iglesia de Inglaterra, han respaldado públicamente la campaña de Engine No. 1.

Detrás de escena hay un fondo de activistas mucho más grande, DE Shaw, que ha estado presionando silenciosamente a Exxon para que reduzca el gasto y mejore su historial ambiental.

Y el presidente Biden ha hecho del cambio climático una prioridad, firmando una serie de órdenes ejecutivas para combatir lo que ha llamado una “amenaza existencial”.

Exxon pudo haberse encontrado en un “ataque de pinza”. Eso es lo que el bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz llamó recientemente un ataque de dos frentes, tanto de activistas centrados en ESG como de activistas más tradicionales centrados en métricas financieras.

Fue un periodo récord para un trío de gigantes tecnológicos que informaron ayer sobre sus ganancias de fin de año. Y en un día al revés para los mercados, las acciones de las tres empresas cayeron tras los anuncios.

Apple registró ingresos trimestrales de más de US$100 millardos por primera vez, impulsados por las ventas de su nuevo iPhone.

Tesla informó su primera ganancia de un año completo, una hazaña de 18 años en proceso. Aunque menos de lo que esperaban los analistas, es un hito importante para el fabricante de automóviles eléctricos.

Facebook informó que las ventas del cuarto trimestre aumentaron más del 30% y una ganancia de US$11.2 millardos, más del 50%. A pesar, de la controversia sobre la desinformación y el escrutinio antimonopolio, las plataformas de la red social ahora tienen más de 3,300 millones de usuarios regulares mensuales, un nuevo récord.

