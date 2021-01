360 A vuelo de pájaro

Por segunda vez en poco más de un año, la Cámara envió ayer un artículo de acusación contra Donald J. Trump al Senado para su juicio, poniendo su destino político en manos de 50 senadores republicanos que por ahora parecen reacios a condenarlo.

Moderna planea comenzar estudios en humanos de una inyección de refuerzo para su vacuna, para ayudar a proteger contra una variante sudafricana más transmisible del coronavirus, una de varias cepas recién descubiertas. La Organización Mundial de la Salud advierte que la cobertura de la vacuna no podrá detener la transmisión en el futuro previsible. En EE. UU., Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están retrocediendo desde la ola navideña más reciente, y Nueva York y California están levantando algunas restricciones. Pero los brotes localizados continúan.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está abierto a negociar con los republicanos su propuesta de alivio de COVID-19 de US$1.9 billones, pero no descartó seguir una ruta de aprobación solo para los demócratas.

Se están acumulando pruebas que podrían usarse contra Donald Trump en su juicio político por incitar a una insurrección mortal, escribe Timothy L. O’Brien en Bloomberg Opinion. Este fin de semana trajo más informes sobre cómo el republicano supuestamente buscó, y casi recibió de un funcionario del Departamento de Justicia, la ayuda de esa instancia en su intento por descartar la victoria de Biden. Se está realizando una investigación.

Una eventual prohibición de nuevos permisos de perforación de petróleo y gas en terrenos federales, cumpliría una promesa de campaña de Mr. Biden, que enfureció a la industria petrolera y se convirtió en un tema central, en la lucha por el crítico estado de Pensilvania, campo de batalla, donde el método de extracción de gas natural, conocido como fracturación hidráulica, o fracking, se ha transformado en un negocio enorme.

El presidente Biden da a conocer una orden ejecutiva de “Compre productos estadounidenses”. La acción fortalece los requisitos para los contratos gubernamentales para comprar productos nacionales. Los socios comerciales de Estados Unidos estarán atentos para ver cómo encaja eso con los esfuerzos de Biden para deshacer las guerras comerciales de Trump.

Un grupo bipartidista de legisladores rechaza el proyecto de ley de estímulo de Biden. Los centristas de ambos partidos presionaron ayer al director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, para limitar el alcance del proyecto de ley de US$1.9 billones. Entre sus preocupaciones estaba si los US$1.400 millardos propuestos en pagos directos podrían restringirse a los estadounidenses más necesitados.

El frenesí en el comercio de opciones hace que las acciones se disparen. Las acciones del gigante chino de Internet Tencent subieron un 11 por ciento, su mayor ganancia en casi una década, ya que los operadores de Hong Kong compraron opciones de compra en masa. Y las acciones del minorista de videojuegos GameStop se dispararon más del 50 por ciento en la compra incesante de opciones minoristas.

El nuevo proyecto de Elon Musk es… perforar en busca de gas natural. Su compañía de cohetes SpaceX planea hundir pozos cerca de su plataforma de lanzamiento en Texas, informa Bloomberg. No está claro por qué, pero Bloomberg señala que los motores de cohetes de SpaceX usarán metano líquido super frío.

Una posible prueba de moralidad empresarial en una nueva administración. Joe Biden llamó a Arabia Saudita un “paria” en la campaña electoral y, aunque el nuevo presidente no puede interrumpir drásticamente las relaciones con el país, cuyo apoyo puede necesitar para renegociar el acuerdo nuclear con Irán , “la atmósfera va a cambiar”, dijo Gregory Gause de la Escuela de Gobierno y Servicio Público Bush de la Universidad Texas A&M.

El viernes, el presidente del comité de inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, pidió la desclasificación de un informe del Gobierno de Estados Unidos sobre el asesinato de Yamal Khashoggi.

Se informa que Kuaishou, un rival chino de TikTok, recaudará más de US$5 millardos en su OPI en Hong Kong, a una valoración superior a US$60 millardos (WSJ). Se dice que la firma de capital privado TPG es el principal postor por una participación en la división DirecTV de AT&T (Reuters). La industria de los fondos de cobertura, a excepción de firmas incondicionales como Bridgewater y Renaissance, cosechó sus mayores ganancias en una década el año pasado, a pesar de la pandemia (FT). La campaña electoral del presidente Biden fue respaldada por un récord de US$145 millones en las llamadas donaciones de dinero oscuro, a pesar de la oposición demócrata a la práctica (Bloomberg).

Amazon y Facebook lideraron el cabildeo de empresas estadounidenses en Washington en 2020, por segundo año consecutivo. (WSJ)

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.

Un SPAC, una de las tendencias más candentes de Wall Street, ya que las empresas privadas buscan cada vez más los vehículos de negociación para unirse a los mercados de valores sin la molestia de un proceso de oferta pública inicial tradicional.

En más noticias de SPAC: un fondo de cheques en blanco administrado por Tishman Speyer, la firma de inversión inmobiliaria, se fusionará con la compañía de puertas sin llave Latch con una valoración de más de US$1 millardo. Y Alight , un proveedor de servicios de recursos humanos, está cerca de un acuerdo para fusionarse con un SPAC con una valoración de US$7.300 millardos. Los SPAC han recaudado casi US$20 millardos en lo que va de este mes, ya más que en cualquier año completo antes de 2020.