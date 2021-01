Biden busca mejorar la estrategia contra la pandemia

El nuevo presidente, Joe Biden, alertó ayer de que la cifra de muertos por el coronavirus en su país superará probablemente los 500 mil en febrero, y reconoció que le llevará meses “darle la vuelta” a la estrategia de la pandemia de su predecesor, Donald Trump.

“Las cosas van a seguir empeorando antes de mejorar”, dijo Biden durante un acto en la Casa Blanca, en el que firmó una decena de medidas y decretos para acelerar la respuesta a la pandemia.

“La cifra de muertos probablemente superará los 500 mil el mes que viene (…). Nos va a llevar meses darle la vuelta a esta situación”, añadió el mandatario.

Estados Unidos rebasó el pasado martes la barrera de los 400 mil fallecimientos por COVID-19 y ha sumado otros 8 mil decesos en las 48 horas siguientes, hasta sobrepasar los 408 mil, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El nuevo gobernante anunció una nueva estrategia para hacer frente a la pandemia como si fuera una “guerra”, que incluye medidas para acelerar el ritmo de vacunación, una campaña cuya implementación describió como “un fracaso deplorable”.

Entre otras medidas, Biden firmó un decreto que confirma que Estados Unidos exigirá a quienes entren al país desde el extranjero hacerse una prueba de COVID-19 antes de volar, y hacer cuarentena después. Sin embargo, el decreto no establece la duración de la cuarentena y remite a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para los detalles. La orden ejecutiva entrará en vigor dentro de los próximos siete días.

Otra de sus medidas ordena el uso de mascarillas en aeropuertos y en la mayoría de aviones, trenes, barcos y autobuses de media y larga distancia, algo que su predecesor, Donald Trump, se negó a hacer.

Biden también mandó recurrir a la Ley de Producción de Defensa, una legislación adoptada en 1950 en respuesta a la Guerra de Corea, para movilizar al sector industrial y acelerar la fabricación de máscaras, respiradores y otros equipos contra la pandemia.

Sentimiento “liberador”

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ofreció una conferencia de prensa ayer desde la Casa Blanca para informar sobre el estado de la pandemia de coronavirus en el país y señaló que, en esta nueva administración, “si no se conocen las respuestas, no se hacen conjeturas, simplemente se dice que no se sabe”.

Fauci confesó su alivio por la marcha del expresidente Trump, al asegurar que es “liberador” poder hablar claramente sobre lo que dice la ciencia respecto a la COVID-19 sin temor a “repercusiones”.

“La idea de que uno puede venir aquí y hablar sobre lo que sabe, cuál es la evidencia, qué es la ciencia, y saber que es eso, dejar que la ciencia hable, es un sentimiento algo liberador”, expresó.

“No quiero volver atrás, ya sabes, a la historia, pero está muy claro que se dijeron cosas, ya sea sobre cosas como la hidroxicloroquina y otras cosas por el estilo, que realmente fueron incómodas, porque no fueron basadas en hechos científicos”, aseguró.

Juicio político pendiente

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, se negó ayer a fijar una fecha para enviar al Senado la iniciativa de destitución contra Donald Trump. “Será pronto. No creo que tarde mucho, pero debe hacerse”, dijo a los periodistas la líder demócrata. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo durante una llamada con senadores de su partido que no tiene prisa por iniciar el juicio político y aseguró que, el Senado necesita tiempo para prepararse para un juicio completo. Según publicaron medios como ‘CNN’ y ‘The New York Times’, citando fuentes republicanas, McConnell propone retrasar el inicio del juicio hasta algún momento de febrero y así darle al equipo de Trump dos semanas para preparar su caso.