Médicos panameños denuncian irregularidades

Los médicos intensivistas de Panamá denunciaron este jueves una serie de “irregularidades” en el proceso de vacunación contra la covid-19, que comenzó el pasado miércoles, y exigen al Gobierno una lista pública de personas que reciben la inmunización.

La irregularidad “más preocupante es la aplicación de esta (la vacuna) a personal de salud que no ha estado en contacto o en la atención activa de los pacientes con covid-19 durante la pandemia”, pues, según el plan de vacunación, la primera fase consiste en inmunizar al personal sanitario que atiende a pacientes positivos, resaltó la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas (Aspami).

Una “acción desalentadora y frustrante para todo el personal que durante más de 10 meses ha contribuido de manera continúa en la atención de los pacientes infectados por covid-19″, señalaron en un comunicado desde la asociación médica.

Según contó el presidente de Aspami, Eduardo Prado, en la cadena Telemetro,”esto ha sido una mala planificación” del Gobierno, que tiene diseñado un cronograma de vacunación dividido en cuatro fases, en las que se inoculará a 1,62 millones de personas y en una quinta, a partir de octubre, a 1,25 millones más, dando prioridad al personal médico y los adultos mayores.

Este supuesto hecho ha sido duramente criticado por otros profesionales, como el infectólogo Xavier Sáez-Llorens, miembro Consorcio de Investigación de Vacunas covid-19 Panamá.

“Me parece poco ético que se vacune a personal de salud no vinculado a la atención directa de enfermos de covid, tanto en hospitales públicos como privados, y se postergue vacunación de los que más arriesgan su vida en intensivos, urgencias y salas; juega vivo desafortunado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hospitales privados sin vacunas

También, los médicos intensivistas alertaron en el documento de que “los hospitales privados, que han contribuido en la atención de pacientes durante la pandemia, no recibirán vacunas de este primer lote para su personal de primera línea”, una “situación” que también consideran “desafortunada”.

“Personal de hospitales privados me notificaron que les han avisado de que no recibirían vacunas. Desde el Ministerio de Salud les han comunicado, directamente, que no tienen vacunas para ellos”, relató Prados.

Ante ello, los médicos intensivistas exigen a las autoridades sanitarias de Panamá un listado de personas que reciben la vacuna, con la posición y área donde laboran, y que la aplicación de la misma esté dirigida al personal sanitario que atienda a pacientes con el coronavirus.

Panamá arrancó el pasado miércoles su campaña de inmunización contra la covid-19 tras recibir su primera remesa de vacunas de Pfizer/BioNtech con 12.840 dosis, una cantidad reducida por problemas de producción de la farmacéutica, pues se esperaban 40.000 vacunas. Según la información oficial, hasta el momento se han vacunado 641 personas.

Las autoridades están a la espera de que la farmacéutica confirme la fecha de llegada del segundo lote de las vacunas y se guardará la mitad de las inoculaciones recibidas para la aplicación de la segunda dosis a las 6.400 personas que se vacunarán estos días.

Panamá ha destinado 56 millones de dólares para la compra de 5,5 millones de vacunas: 3 millones de Pfizer; 1.092.000 de AstraZeneca; 300.000 de Johnson y Johnson, y 1.112.410 del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Saluds (OMS), de acuerdo con la información oficial.

Desde noviembre, Panamá, con 4.912 defunciones y 303.777 contagios por covid-19, vive un repunte de la enfermedad con cifras récord de nuevas casos, defunciones y pruebas diagnósticas realizadas, y se ha situado como la nación con la segunda tasa más alta de incidencia del nuevo coronavirus en el continente americano.