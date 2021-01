Cinco muertos en incendio en mayor productor de vacunas del mundo, en India

Cinco personas murieron en el incendio registrado el jueves en una de las instalaciones del Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, situado al oeste de India, según las autoridades locales.

“Cinco personas murieron” en el incendio, dijo a la prensa el alcalde de Pune, Murlidhar Mohol. El presidente de la empresa, Adar Poonawala, envió su pésame a las familias desde su cuenta en Twitter y la empresa aclaró que la producción de vacunas no se había visto perjudicada por el incendio.

Las televisiones indias mostraban una enorme humareda gris sobre la sede del Serum Institute of India, en Pune (oeste), donde se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Sin embargo, según las cadenas, el incendio fue declarado en un sitio que está en obras, apartado de las instalaciones donde se fabrican las vacunas.

“La instalación de producción de vacunas no se vio afectado y esto no afectará a la producción”, declaró una fuente del Serum Institute of India, precisando que “el fuego se produjo en la nueva fábrica en construcción”.