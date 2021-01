Biden pide “unidad” al asumir la presidencia de EE. UU.

Joe Biden asumió ayer como el 46° presidente de Estados Unidos celebrando el “triunfo” de la democracia y urgiendo a la “unidad” para superar las múltiples crisis que enfrenta el país, en “un nuevo día” tras los cuatro tumultuosos años de Donald Trump.

Colocando su mano izquierda sobre la Biblia familiar que sostenía su esposa Jill, Biden, de 78 años, se comprometió a “preservar, proteger y defender la Constitución”. Poco antes, Kamala Harris, de 56 años, hizo historia al convertirse en la primera vicepresidenta de Estados Unidos.

La ceremonia, se desarrolló marcada por las medidas para contener la pandemia y frente al mismo Capitolio que solo dos semanas atrás partidarios de Trump asaltaron buscando invalidar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre.



Los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, junto a sus esposas, acompañaron al nuevo gobernante en un homenaje a los militares caídos en el cementerio nacional de Arlington.

“Hemos aprendido otra vez que la democracia es valiosa. La democracia es frágil. Y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido”, aseguró el mandatario demócrata.

Durante su discurso de 21 minutos, Biden pidió a los estadounidenses unirse para “sanar” un país polarizado en lo político, azotado por el coronavirus, y con una economía en recesión.

Biden, que llegó en la tarde a la Casa Blanca caminando junto a la primera dama, contó a periodistas que Trump le dejó una muy generosa carta en la Oficina Oval, aunque no reveló su contenido

La ausencia de Trump en la posesión de mando marcó un hito en más de 150 años de tradición republicana, pero su gobierno estuvo representado por el vicepresidente saliente, Mike Pence. La partida prematura de Trump a Florida también obligó a modificar los protocolos para la transferencia de los códigos nucleares en una maleta que siempre acompaña al presidente estadounidense.



Biden y su familia caminaron por Pennsylvania Avenue hacia la Casa Blanca. En su recorrido, el mandatario saludó a algunas personas que estaban en la calle y lo veían pasar.

Trump partió junto a su familia de la base militar Andrews en las afueras de Washington tras una pequeña ceremonia sin brillo a la que faltaron muchos invitados, entre ellos el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y su homólogo de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, que prefirieron ir a misa con Biden. “Han sido cuatro años increíbles”, dijo Trump. “Volveremos de alguna forma”, aseveró.

Sin nombrar a su sucesor, Trump le deseó al próximo gobierno “mucha suerte y mucho éxito”, antes de despegar con My Way de Frank Sinatra sonando en los altavoces de la pista.

El magnate republicano retomó su vida de ciudadano común en Mar-a-Lago, su lujoso club de golf en Palm Beach. El presidente saliente fue recibido por centenas de simpatizantes ondeando banderas estadounidenses o de su campaña.

Trump, de 74 años, ha insinuado que se presentará nuevamente a la presidencia en 2024. Pero su juicio político en el Senado, aún sin fecha, podría inhabilitarlo para ocupar un cargo en el futuro.

Cantan en investidura

Sin precedentes por el COVID-19 y el blindaje de la ciudad, el acto de investidura tuvo su toque glamoroso: Lady Gaga cantó el himno nacional y Jennifer Lopez conmovió con su interpretación del clásico This Land Is Your Land. Y la cantante latina del Bronx se las arregló incluso para pedir “unidad y justicia para todos” en español.