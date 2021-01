Reporte revela nuevos detalles del asalto al Capitolio

Miembros del equipo de campaña del presidente Donald Trump jugaron un rol clave en la organización de la manifestación que generó el asalto al Capitolio, según una revisión de registros realizada por la agencia The Associated Press (AP), reportó ayer Univision. Esto da un vuelco a las afirmaciones de que el evento fue una iniciativa de los partidarios del mandatario.

Según los registros, un grupo sin fines de lucro llamado Women for America First organizó el rally Save America del 6 de enero en un parque cercano a la Casa Blanca llamado The Ellipse, justo en el que Trump alentó a sus partidarios a “luchar valientemente”. Un adjunto del permiso de reunión que les otorgó el Servicio Nacional de Parques muestra en la lista de personas que más de media docena de los asistentes habían recibido pagos de parte de la campaña de reelección de Trump. Otra parte, dice el reporte, tenía vínculos estrechos con la residencia oficial.

La campaña aseguró que “no organizamos, operamos o financiamos el evento”. Pero el reporte confirma que al menos una persona aún trabajaba para ese equipo hasta enero. Además, tres ayudantes de Trump aparecían en el permiso.