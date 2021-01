La Policía y los militares de EE. UU. se enfrentan a un enemigo interno

Juraron servir y proteger, pero a una semana de que extremistas asaltaran el Capitolio, los policías y militares de todo Estados Unidos investigan reportes que indican que algunos integrantes de sus propias filas fueron parte de los incidentes.

Desde Ashli Babbitt, veterana de la Fuerza Aérea, quien murió de un disparo cuando intentaba forzar su ingreso a la Cámara de Representantes, hasta reservistas retirados de la misma Fuerza Aérea, oficiales del Ejército y policías desde Seattle hasta Nueva York; han surgido revelaciones de que policías fuera de servicio y exmilitares participaron en los disturbios.

Y estos informes no hicieron más que arrojar luz sobre una amenaza sobre la cual varios expertos han advertido en vano desde hace tiempo: el extremismo y los supremacistas blancos entre las fuerzas de seguridad.

“Hemos descuidado esta amenaza durante 10 años. La ignoramos, la minimizamos, optamos por no verla. Este gobierno de hecho ha mimado a estas personas, los llamó especiales”, expresó Daryl Johnson, exlíder de un equipo antiterrorismo doméstico en el Departamento de Seguridad Interior y analista de inteligencia entre 2004 y 2010.

Christian Picciolini, un exsupremacista blanco que ahora trabaja para reducir el radicalismo de extremistas en Proyecto los Radicales Libres, manifestó que no le sorprendió que algunos policías y militares retirados fueran parte de la turba que buscó revertir el resultado electoral el 6 de enero. “Desde hace tiempo que los supremacistas se esfuerzan por reclutar e infiltrar entre los policías, los militares y los socorristas”, dijo.

Las sospechas se extienden hasta la propia Policía del Capitolio, la agencia que se encarga de la seguridad del edificio. Varios agentes fueron suspendidos y alrededor de una docena son investigados luego de reportes de que se tomaron ‘selfies’ con la multitud y de que aparecen en videos dándole vía libre a los asaltantes.

El problema ya existía bastante antes de que Donald Trump anunciara su campaña presidencial en 2015. Pero, aseguran los expertos, desde entonces le ha brindado una plataforma a los puntos de vista extremistas y se puede encontrar una línea recta entre su retórica y el asalto al Capitolio.

Pistas anteriores

El FBI publicó en 2006 un reporte sobre la infiltración de grupos supremacistas blancos entre los agentes de la ley y en 2009, el Departamento de Seguridad Interior emitió una advertencia –escrita por Johnson– sobre la infiltración entre los militares.

En ambos casos cayeron en oídos sordos. “En 2006 no había pasado mucho tiempo desde el 11 de septiembre de 2001 y nadie se quería enfocar en terrorismo doméstico”, dijo la profesora asociada de Derecho de la Universidad de Georgetown, Vida Johnson. Sobre la advertencia de 2009, “el nuevo gobierno de Barack Obama no tenía el capital político para hacerle frente, en particular con un presidente negro”, explicó. “Así que acá estamos 11 años más tarde, sin haber tomado medida alguna”, afirmó.