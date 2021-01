Costa Rica evalúan exigir a turistas pruebas negativas de covid-19

El Gobierno de Costa Rica evalúa la posibilidad de exigir una prueba negativa de covid-19 a los turistas, requisito adoptado con la irrupción de la pandemia y suspendido en octubre pasado, informó el viceministro de Salud Pedro González.

“Se quitó en su momento porque la prueba negativa no daba seguridad de que el viajero realmente no tuviera la enfermedad. Podría estar asintomático o en período de incubación, cuando no se detecta. En este momento se está analizando nuevamente a la luz de nueva evidencia”, declaró González en rueda de prensa.

Costa Rica inició la reapertura de sus fronteras en agosto pasado, cuando comenzó el repunte en el turismo, uno de los motores de la economía de ese país con un aporte del 10 por ciento al Producto Interno Bruto.

De momento las playas permanecen abiertas, pero solo entre las 5.30 hora local (10.30 GMT) y las 18.00 hora local (23.00 GMT), y con protocolos de bioseguridad.